DHA YURT BÜLTENİ - 3

14.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:56

Çocuklarını dövüp, parasını çaldığı adama karşı koruma kararı aldırdı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45) sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakıcılık yaparken, çocukları dövdüğü evdeki kameralar tarafından tespit edilen ve evdeki 7 bin 800 lira ile bazı eşyaları beraberinde götürerek Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45), Başak'ın kendisine şiddet uygulayacağını gerekçe gösterip koruma kararı aldırdı.

Olay, geçen 8 Kasım'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin Başak ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre Başak, külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B.'nin (16), hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Başak, kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. A.E., para almadan, barınma ve yeme-içme ihtiyacının karşılanması karşılığında Başak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Başak, A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmeyince ilk etapta kamera kayıtlarını izlemedi.

DARP OLAYINI KAMERALARDAN FARK ETTİ

Daha sonra, büyük oğlu A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin, görme engelli olan kardeşi H.B.'yi (8) darp ettiğini söylemesi üzerine, kamera kayıtlarını geriye dönük izledi. Başak, küçük oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiğini gördü. Baba, A.E.'yi uyardı. Bir kaç gün sonra A.E., evdeki 7 bin 800 lira ile bazı elektronik eşyaları alıp, kayıplara karıştı. Bunun üzerine Başak, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Babanın savcılığa delil olarak sunduğu görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ediyor. H.B. sofradan kalkıyor. Bu sırada telefonla konuşan A.E. ise H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya oturtuyor. A.E., çocuğun yüzüne vuruyor. Görüntüde H.B.'nin burnunun kanadığı da görülüyor.EVİN KENDİSİNE TAHSİSİNE KARAR VERİLDİOlaydan sonra Manisa'nın Kula ilçesine taşınan A.E., Başak'ın kendisi hakkında 'darp ve hırsızlık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öğrenmesiyle geçen 4 Aralık'ta, Kula Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Başak'ın şiddet, hakaret ve tehdit uygulama ihtimaline karşılık A.E.'ye koruma kararı verdi. Kararda, Başak'ın 1 ay süreyle 'A.E.'nin yaşadığı eve, iş yeri ve okula yaklaşmamasına' ifadeleri yazıldı.'HEM ÇOCUKLARIMI DÖVDÜ, HEM PARAMI ÇALDI'Karşıyaka Adliyesi'nde karara itiraz eden Başak, "Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü, hem paramı çaldı, şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı iyice araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çetin Başak ile röportaj Dayak olayının güvenlik kamerası görüntüleriÇetin Başak'tan detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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Gümüşhane'de yol çilesi bitecek

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinin Kirazlık Köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri ulaşımlarını ana yola 1.5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, yolun yapılmasını istiyor. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı, mahalle yolunun gelecek yıl yapılamasının planlandığı belirtildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyündeki Cami Mahallesi sakinleri ulaşımlarını ana yola 1.5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, eşyalarını da sırtlarında ya da yardımlaşarak taşıyıp evlerine ulaşabiliyor. Mahalle sakinleri 10 yıl önce yetkililere başvurdukları yolun yapılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Kurtuluş Nişli, 1.5 kilometrelik patika yoldan inip çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek "Bu yolu günde 4-5 defa gidip, geliyoruz. Hasta olduğu zaman sırtımızda taşıyoruz. Patika yolun bir tarafı uçurum. Kışın yabanı hayvanlar çok. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyoruz. Annem hasta ve mahallemizde de iki tane kalp hastası var. Onların yola çıkması zor. Acil durum olduğunda mahalleli birleşip, hastayı sırtımıza alıp getiriyoruz. 10 yıldır yolumuzun yapılması için uğraşıyoruz" dedi.

'EŞYALARIMIZI SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'

Ekrem Nişli de yollarının yapılması için yaptıkları başvurulara bir cevap alamadıklarını belirterek "Kar yağdığı zaman küreklerle patika yolu açıyoruz. İlçeye gidip ihtiyaçlarımızı alıp evimize gitmek istediğimizde eşyaları sırtımızda taşımak zorundayız. Biz bu yolu her gün yürümek zorunda kalıyoruz. Kış ayında yabani hayvan çıkma tehlikesi var. Bazen de önümüze çıkıyor. Korkulu anlar yaşıyoruzö dedi.

Emine Nişli ise "Bu yoldan bıktık artık. Benim yük taşıyacak halim yok, ancak yolumuz olmadığı için mecbur kalıyoruz. 50 kilo yükü sırtımıza alıp 1.5 kilometre patika yoldan gitmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı, mahalle yolunun gelecek yıl yapılamasının planlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kirazlı Köyünde görüntüler-Cami mahallesinden görüntü-Patika yolda vatandaşların yürümesi-Patika yolun görüntüsü-Kurtuluş Nişli Röportaj-Ekrem Nişli Röportaj-Emine Nişli Röportaj-Genel ve detay çekimler

Haber/Kamera: Sinan UÇAR (GÜMÜŞHANE), DHA

Görüntü Boyutu: 630 MB

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İzmir İtfaiyesi'nin başı ilginç ihbarlarla dertte

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başı, asılsız ihbarlarla dertte. Maymunu veya muhabbet kuşu kaçanların arayarak yardım istediği itfaiye ekiplerinin, yangınlardan sonra en çok gittiği olayların başında hayvan kurtarma operasyonları geldi. Bu yıl toplam 4 bin 523 hayvan kurtarma ihbarına bakıldı. İhbarlar sonrası genelde doğası gereği ağaca veya çatıya çıkan kediler kurtarıldı. Evde anahtarını unutunca çilingir yerine itfaiyeyi çağıranların sayısı yılda 387 oldu. Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan 24 kişi kesilmesi için itfaiyeye haber verdi. İzmir'de asılsız ihbarların sayısı yılda 387'yi buldu.

Önceliği yangınlarda mahsur kalanları kurtararak, yangınlara, sel ve su baskınları gibi olaylara müdahale etmek, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışanları kurtarmak olan itfaiye ekipleri, mesainin önemli bir kısmını da asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlarda harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 11 ayında toplamda 39 bin 966 ihbar yapıldı. İhbarlarda ilk sırayı 14 bin 237 ile yangınlar aldı. Bunu 7 bin 422 ihbarla, bilgi talep edenler izledi. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, kediler başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için bu yıl içerisinde toplam 4 bin 523 ihbar yapıldı. Ekipler tüm ihbarları değerlendirdi. Yıl içerisinde asılsız çıkan ihbar sayısı ise 185. İtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı (37), özellikle yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını, her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini söyledi. Bazı asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlar nedeniyle daha büyük olaylara müdahale etmekte geç kalabildiklerini belirten Ercan Dağlı, "Her ihbar bizim için gerçek ihbardır. Genelde tüm ihbarlara gidiyoruz. Görev olarak günde 50 olaya çıktıysak, bunun 5 veya 10'u asılsız çıkıyor" dedi.

'LÜTFEN İHBARLARDA DAHA HASSAS DAVRANIN'Özellikle kedi kurtarmak için çok fazla ihbarın geldiğini belirten Ercan Dağlı, şunları söyledi: "Çatılara veya ağaçlara çıkan kedilerin kurtarılması için çok fazla ihbar geliyor. Bizler de hayvanları çok seviyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Fakat hayvanlar doğası gereği çatıya veya ağaca çıkabiliyor. Buralarda geziniyor. Hayvanları görenler, onların mahsur kaldığını düşünerek ihbarda bulunuyor. Olay yerine gittiğimiz zaman kedi bulunduğu yerden atlayabiliyor. Bu da daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kedilerin birbiriyle oynayarak ağaca çıkması doğal, sonrasında kendisi de inebiliyor. Bunu vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Hayvan kurtarmak için itfaiye arandığında, biz de aracımızı gönderiyoruz. Bu tür durumlarda filomuzu zayıflatmış oluyoruz. Böyle olaylara gönderdiğimiz merdivenli araçlarla belki daha fazla insan hayatını kurtarabiliriz. Elbette hayvan hayatı da bizim için çok önemli. Ama doğası gereği bir kedi ağaca çıktığında bile indirilmesi için itfaiye aranıyor. İnsanlar yanan bir binada mahsur kalmışsa, biz de aracımızı uzak bir noktada kurtarmaya göndermişsek, filomuzu zayıflatmışsak, bu durum insan hayatına mal olabiliyor. Biz bu konuda vatandaşların biraz daha sağduyulu olmalarını bekliyoruz."'KAÇAN MAYMUNU İÇİN YARDIM İSTEYENLER OLUYOR'Kimilerinin ise şahsi papağan veya maymunu kaçtığında da itfaiyeyi arayarak, "Maymunum ağaçtan ağaca atlıyor" diyerek yakalanması için yardım istediklerini söyleyen Ercan Dağlı, ekiplerin bu tür durumlara müdahale etmesinin söz konusu olmadığını anlattı. Evinin anahtarını unutan bazı kişilerin ise, itfaiyenin kapıyı açması için, "Ocakta yemek unuttum" gibi ihbarlarda bulunduğuna dikkat çeken Dağlı, bu tür olaylarda da genelde ihbarcıların kapılarını açarak geri döndüklerini ifade etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir diğer işlem ise yüzük kesme. Eli şiştiği için yüzüğünü çıkaramayan kişilerin yaptığı başvurular üzerine, AKS 110 ekipleri, yüzük kesme aparatı ile vatandaşların yüzüğünü keserek çıkarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görüntüİtfaiye ekiplerinden görüntüİtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı ile röp.Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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156 bin parça seramik atığından sanat eseri

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 2 yıl önce emekli olan öğretim görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu, beraberindeki öğrencilerle, 156 bin parça seramik atığı kullanarak atıl durumdaki binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdü. 8 ay süren çalışmanın ardından ortaya Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı'nın 2 kıtasının yazıldığı eser çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlilerinden Erkan İsfendiyaroğlu, 2 yıl önce emekli oldu. İsfendiyaroğlu, Öğrenci Toplulukları Merkezi'nde yaşanan yoğunluğu fark ederek atıl durumda olan bir binanın hizmete geçirilmesi için Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'e fikrini paylaştı. Rektör Çiçek'in onayıyla İsfendiyaroğlu, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 56 öğrenci ile birlikte 3 ay boyunca inşaatlardan yaklaşık 150 çuval renkli semarik atığı topladı. Yeterli malzemenin elde edilmesinin ardından kolları sıvayan gönüllüler, 8 ay boyunca gece-gündüz çalışarak 156 bin parça seramik atığından ortaya Selçuklu motifi, Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı'nın 2 kıtasının yazılı olduğu sanat eseri çıktı. İç kısımlarında yapılacak tadilatın ardından 1 ay sonra hizmete açılacak olan ek binada müzik ve tiyatro dersleri verilecek.

'SERAMİK ATIKLARININ TAMAMINA YAKINI İNŞAATLARDAN TOPLANDI'Erkan İsfendiyaroğlu, çalışmanın kendisinin hobi arayışından kaynaklandığını belirterek, "Burası yıkılmak üzere olan bir binaydı. Hobi çalışmam bir sanata dönüştü. Amacımız atık malzemelerin değerlendirilmesiydi. Üniversite yönetiminden hiçbir şekilde kaynak aktarılmasını istemedim. Seramik atıklarının tamamına yakınını inşaatlardan toplandı. Bu çalışmayı gören öğrenciler, akademisyenler ve idari personel bana destek oldu. 185 metrekarelik dış cephe mozaik çalışmasında 156 bin parça seramik atığı parçası kullanıldı. Emeği geçen kişilerin isimleri de duvara yazıldı. 1 ay içerisinde öğrencilerimiz burada tiyatro ve müzik çalışmalarını yapabilecekler" dedi. İsfendiyaroğlu, 3 ay boyunca 150 çuvala yakın seramik atığı toplandığını belirterek, "156 bin parçaya en az dört beş kez kesme işlemi yapıldı. Bu da milyon kez pense sıkıldığı anlamına geliyor. 8 ay süren bir çalışmaydı. Destek almasaydım belki de yıllar sonra bu çalışmayı tamamlamış olacaktım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Dış cephe mozaik çalışmasından görüntü-Çalışmanın tamamlandığı dış cepheden görüntü-Erkan İsfendiyaroğlu ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor

MUĞLA'nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum'da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ardından açık olan otellerde yüzde 100'e yakın doluluk oranı beklediklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bodrum'da bu yıl içinde şu ana kadar 1 milyona yakın turisti ağırladık. Bu rakam, 2014 yılının rakamlarına yakın bir rakam. Önümüzdeki sene bunun önüne geçmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin gözde turizm ilçesi Bodrum'da yazın deniz- güneş kum tatilinin ardından yeni yılın ilk saatlerini ilçede geçirmek isteyenler için hazırlıklar sürüyor. Bazı oteller yaz sezonunun ardından kapanırken açık kalan oteller yeni yılda yapılacak konser etkinliklerine odaklandı. BODER Başkanı Halil Özyurt, yeni yılda açık olan otellerde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı beklediklerini belirterek, "Bodrum her zaman için iç pazarda ön plandadır, bir markadır. Bizim dernek üyesi otellerimizden 7-8 tanesinin yılbaşı programları var. Tanınmış simalar ve sanatçılar gelecek. İzmir, İstanbul ve Ankara'dan da buraya yılbaşı eğlencesine gelecek misafirlerimiz var" dedi.YABANCI TURİSTTE YÜZDE 24.5 ARTIŞ, İÇ TURİSTTE AZALMAÖzyurt, kasım sonu itibariyle 1 milyon turist sayısına ulaşıldığını ifade ederek, şöyle dedi: "Bodrum'un en yüksek sezonu 2014 yılıydı. 2015'ten sonra sektörümüz oldukça büyük sıkıntılar yaşadı. Komşulardaki siyasi ve terör kaynaklı karışıklıklar, Rusya ile yaşanan uçak krizi bizleri etkiledi. 2016 ve 2017 yıllarında turizm sektörü maalesef dibi gördü. 2018 yılında toparlanmaya başladık ve 2015 yılının rakamlarını gördük. Bu sene de umarım 2014 rakamlarını yakalayacağız. 2018'e göre dış hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 24,5 artış oldu. Her şey güzel giderken, maalesef dünyanın en büyük turizm seyahat acentesi Thomas Cook iflas etti. Bu iflasın da tabii ki Bodrum'da da yankıları oldu. Dış pazarda artış olmasına rağmen iç pazarda yüzde 35'lik bir düşüş oldu. Bunun da ülkemizdeki ekonomik durumdan kaynaklandığını düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: BODER Başkanı Halil Özyurt ile röp.

İlçeden genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA