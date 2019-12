DHA YURT BÜLTENİ - 3

10.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:03

2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmasına başladı.

Olay, saat 09.20 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmasına başladı.

Emekli astsubay, Hakkari'deki köy okullarına kütüphane yaptırdı İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli astsubay Mustafa Yıldız (60), 30 yıl önce ayrıldığı Hakkari'nin Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki ortaokula kütüphane yaptırdı. Yıldız çocuklara, öBurada zorluklarla büyüdük. Tüm bu zorluklar nedeniyle sizler için böyle bir proje başlattım" dedi.Hakkari merkeze bağlı Sarıtaş köyünden 30 yıl önce ayrılarak İzmir'e yerleşen emekli astsubay Yıldız, doğup büyüdüğü köyüne vefa borcunu ödemek için, harekete geçti. Geçen yıl köydeki Yusuf Kızılbuğa ilk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 238 öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ile ana okul öğrencilerine oyuncak ve okula 2 projeksiyon cihazı hediye eden Yıldız, bu kez de, 'Her köye bir kütüphane' projesi için kolları sıvadı. Yıldız, doğup büyüdüğü Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki okula kütüphane yapmaya karar verdi.Yıldız, köy okullarında okuyan öğrenciler, kitap okusun diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir'deki bazı özel firmalardan destek istedi. Başkan Tunç Soyer, kendi maaşından bağışta bulundu. Soyer'in verdiği destekle Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula modern kütüphane yaptırıldı.Kütüphaneleri açılışı için Bağışlı ve Sarıtaş köylerine gelen Yıldız, köy muhtarları, vatandaş ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 3 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanelerin duvarlarına asılması için aralarında Hakkarili bir şehidin de bulunduğu Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yer aldığı tabloyu, okul yöneticilerine hediye eden Yıldız, vatan için canlarını feda eden Çanakkale şehitlerinin ülkedeki halkların birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşaması için verdikleri mücadeleyi öğrencilere anlattı.BU YÖREYE KARŞI BİR VEFA BORCUM VAR1965 yılında Hakkari'de Yatılı Bölge Okulu'nda okurken çektiği zorlukları anlatan Yıldız, o dönemde lastik ayakkabı ile okula gittiğini ve kitap okumanın ne olduğunu bilmediğini anlattı. Yıldız, "Yatılı okula giderken de eğitim göreceğiz diye gitmedik. Giysi ve ayakkabı versinler düşüncesiyle gitmiştik. Çünkü o dönem, köyde bir çift ayakkabıyı doğru düzgün bulamıyorduk. Burada zorluklarla büyüdük. Babam bana 5 lira vermek için borç etmeye çalışırdı. Bazen babam bu parayı da bulamazdı. Bulamayınca da gelip üzgün üzgün otururdu. Bu köyde çoğu insanın bizim üzerimizde emekleri var. Dolayısıyla bu yöreye karşı vefa borcumuz var. Ben de bir profesör, bilim adamı olmak istiyordum. Çok iyi yerlere gelmek istiyordum. Ama imkanlarım yetmedi. Ancak Van'da bir öğretmen okulunu, ardından astsubay yüksekokulunu bitirdim. İleriki aşamalarda da iktisat fakültesini bitirdim. 2000 yılında astsubaylıktan emekli oldum. İzmir'e yerleştim. Bunu kendime hedef yaptım. Dedim ki; madem ben okuyamadım, ama okuyanlara destek olacağım" dedi.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 3 MAAŞINI BAĞIŞLADIProje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okulları tercih ettiğini söyleyen Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mahallemizi ziyaret ederken tanıştık ve bana memleketine ne yapabiliriz dedi. Ben de kitap ve kütüphane sıkıntısını kendisine ilettim ve bu konuda destek istedim. Sağ olsun kendisi, çocuklarımız için 3 maaşını hibe etti. O paralarla Hakkari'nin Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula kütüphane yaptım. Kitap için de büyük destekleri oldu. Her iki kütüphanemizde şu an 3 bine yakın kitap var. Daha da göndereceğiz. Proje ile Hakkari'deki köy okullarına imkanlarımız dahilinde kütüphane yapmaya devam edeceğiz. Hedefimde bu kütüphanelerin teknolojik kütüphanelerle bağlantıları var. Şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'da bu teknolojik kütüphaneler var. Buralarda teknolojik ağ kurulmuş. İnternette bütün kitaplara bulma imkanı var. Orada biz şifre alacağız. Her kütüphaneye 20'şer tablet vereceğiz. Bununla öğrencilerimiz istediği her kaynağı bulabilir. Bu projeyi de Hakkari'de hayata geçirmek için çabalayacağım" diye konuştu.Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fevzi Demir, desteklerinden dolayı Yıldız'a plaket takdim etti. Köy muhtarları ve öğrenciler de Yıldız'a teşekkür etti. İzmir'de 30 federasyonun içinde yer aldığı İzmir Konfedarasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Yıldız, konfederasyonun desteğiyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Kız Meslek ve Sabri Özel Anadolu liselerinde okuyan 30 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.

95 milyonluk ikramiye dağıtan 3 engelli, bu yıl da iddialı İzmir'de, bugüne kadar toplam 95 milyon TL'lik ikramiye kazandıran engelli Milli Piyango bilet satıcıları Bekir Acar, Feyzi Deniz ve Ali Ünlü, bu yıl da iddialı. Üçlü, büyük ikramiyenin kendilerinden biri tarafından satılacağına inandıklarını ifade ederken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Şu anda idarenin elinde yüzde 45'lik bilet kaldı. İlgi her geçen gün yükseliyor, satışlarımız fazlalaştı" dedi.Milli Piyango bileti satarak geçimlerini sağlayan protez bacaklı Bekir Acar 50, duyma güçlüğü bulunan Feyzi Deniz 40, konuşma ve yürüme engelli Ali Ünlü ise bugüne kadar hem yılbaşı hem de rutin çekilişler olmak üzere 5 milyon TL'lik ikramiye kazandırdı ancak üçlü, hak ettikleri değeri görememekten şikayetçi. Aynı kişiye 3 defa büyük ikramiye kazandırdığını ifade eden Feyzi Deniz, "Bugüne kadar Nimet Abla'nın reklamı yapıldı, ancak onlara ikramiye çıkmıyor. Bizler engelli satıcılar olarak defalarca ikramiyeli bilet verdik, insanların milyonlarca lira kazanmalarını sağladık. Ancak yeterince tanınmıyoruz" dedi. Yılbaşı yaklaştıkça satışların arttığını ifade eden Deniz, 2012 yılında sattığı ve 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan biletinden önce, İzmir'den 11 yıl boyunca büyük ikramiyenin çıkmadığını söyledi.50 MİLYONLUK BİLETİ SATMIŞTI2015'te, yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 50 milyon TL'lik bileti satan Bekir Acar ise "Ben insanları mutlu etmeyi seviyorum. Güler yüzlü ve temiz kalpli olursan bu sattığın biletin şansına da etki eder" dedi. Acar, yıllar önce sattığı biletten ikramiye çıkınca, ikramiyeyi kazanan kişinin kendisine ev aldığını belirterek, "Şu an hala bu evde oturuyorum" dedi. Geçen 29 Ekim'de yapılan çekilişte de, 5 milyon TL ikramiye kazanan biletin satıcısı Ali Ünlü de şimdiki hedefinin yılbaşı ikramiyesi olduğunu söyledi. Milli Piyango ve Şans Oyunları Oda Başkanı Paşa Çakmak da "Satışlarımız oldukça hareketlendi. Şu anda vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. İdarenin elinde yüzde 45'lik bir bilet kaldı. Yılbaşı ikramiyesi için bilet almak isteyen vatandaşlarımıza ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Çakmak, vatandaşlara da seslenerek, "Halkımızın süpermarket yerine, buradaki engelli kardeşlerimizden bilet almalarını tavsiye ediyoruz. Hepsi bizim resmi bayiimizdir ve hayatlarını bu işi yaparak geçindirmektedirler. Şu ana kadar verdikleri ikramiye miktarı da oldukça yüksek. Bunlar bizim şanslı arkadaşlarımız" dedi.

Diplomalı ustalar, ezmeciliğin yok olmaması için işin başına geçti İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 19 senedir ceviz, badem ve Antep fıstığı ezmesi yapıp satan Erhan Cem Harmanda (61), mesleği 5'inci kuşağa aktardı. Harmanda'nın avukat ve mühendis iki oğlu, ezmeciliğin yok olmaması için baba mesleğine sahip çıkıp işin başına geçti.Çocuklarının eğitimi için Burdur'dan İzmir'e taşınan Erhan Cem Harmanda, 19 yıldır Kemeraltı Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik imalathanesinde ürettiği ceviz, badem ve Antep fıstığı ezmelerini dünyanın dört bir yanına satıyor. 1853 yılından bu yana atalarından aldığı mesleğin son temsilcilerinden biri olan Harmanda'nın iki oğlu ise, ezmeciliğin yok olmaması için işin başına geçti. Küçük yaştan beri sabahın erken saatlerinde ezme yapmaya gelip, daha sonra okullarına giden kardeşler, hukuk ve mühendislik fakültelerini bitirmelerine rağmen baba mesleğini devam ettirmeye karar verdi. Dükkanın baş köşesinde duran, avukat oğlu Görkem Harmanda'nın cübbeli fotoğrafı, baba Erhan Harmanda'ya gurur veriyor. Bademi Datça'dan, cevizi Toros Dağları'nın bin 500 rakım üstü köylerinden, fıstığı da Gaziantep'ten gidip alan Görkem ve Cenk, mesleği gelecek nesillere aktarmak adına titizlikle çalışıyor. Meşhur ezmelerini günde ortalama 500 müşteriye satan Erhan Harmanda, çocuklarını okutmak için başlayıp daha sonra büyük bir sevgiyle yaptığı işini, şimdi okutup büyüttüğü evlatlarına emanet etti. Ezmecilik konusunda Erhan Harmanda'yı aratmayan Görkem ve Cenk ise küçüklükten beri en iyi bildikleri işi yapmaya karar verdiklerini belirtti.'İMALATHANEYİ BÜYÜTECEĞİZ'Kendini bildi bileli bu işi yaptığını ifade eden Görkem Harmanda (28), "Zaman içerisinde okullarımızı da okuduk, sabah 05.00'te geldik üretimimizi yaptık, 09.00'da okula gittik. Hukuk Fakültesi'ni bitirdim fakat babamızdan bize yadigar kalan mesleği devam ettirmek için aşkla çalışıyoruz. Biz bu işe aşığız, en iyi bildiğimiz iş bu. Yerli ürünleri köylerinden toplayıp, kendi ellerimizle ezme yapıyoruz. Bu nedenle bu işe devam ediyoruz. Birçok insan neden avukatlık yapmadığımı soruyor. Hukuk bölümünü çok severek okudum ama bizim en iyi bildiğimiz iş ezmecilik. Badem, ceviz ve fıstık almaya gittiğim yerleri de geziyorum, benim için büyük bir zevk bu. Babam ve onun babası hep 5-6 metrekarelik imalathanelerde çalışmış. Biz de şuanda bu küçük imalathanede ezmeleri çıkartıyoruz. Fakat bizimle birlikte yeni bir imalathaneye geçeceğiz, tamamen butikliğimizi koruyarak üretime daha büyük bir alanda devam edeceğiz" dedi.'MÜHENDİSLİK İLKE VE DİSİPLİNİNİ BURADA KULLANIYORUM'7 yaşından beri ezmecilik yaptığını söyleyen Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu Cenk Harmanda (21) da, okul saatleri dışında ve hafta sonları babasıyla çalıştığını belirterek, "Babam hep beni okumaya yönlendirdi, maddi ve manevi hiçbir şeyi esirgemedi. Yurtdışına gidip eğitimler aldım. Bunların hepsini bana bir vizyon kazandırmak için yaptığını düşünüyorum. Bu vizyonla birlikte babamın işini daha ileri taşımak istiyorum. Mühendis olup burada çalışmama insanlar çok şaşırıyor. Sahada da çalıştım fakat burada mühendislik ilke ve disiplinlerini daha çok kullanıyorum. Mühendisliğin bana kazandırdığı titizliği ve detaycılığı babamla birlikte çalışırken kullanınca bazı şeyleri daha kolay yapıyorum. Burada tezgahta çalışırken müşteriler ezmeleri benim yaptığımı öğrenince çok şaşırıyorlar. Onların şaşırmaları da beni şaşırtıyor. Ama biz esnaf olarak, burada yetiştik. Her şeyi küçüklükten görüp biliyoruz. Aslında çok deneyimim var. Babam nasıl yapıyorsa, bu işi 10 sene 50 sene sonra da aynı titizlikle devam ettirmek istiyorum" dedi.'KALİTE REKLAMDIR, REKLAM KALİTE DEĞİLDİR'Dükkanının, İzmir Gourmet Guide'ın düzenlediği 2018-2019'da 'Bir Adım Öne Çıkanlar' yarışmasında, Pastane ve Tatlıcı Türk Lezzetleri kategorisinde ödül aldığını anlatan Erhan Harmanda şunları kaydetti: "Esasında ben çocuklarımı okutmak için bu işe başladım, gönül de verdim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım ve yapıyorum. Çocuklarım küçüklükten üretim yerlerine gelip, işi öğrendiler. Bu işi öldürmek istemediler. Hakikaten de ölmeye mahkum olan bir iş. Şimdi arkası gelecek. Onlar işin başına geçti, ben de yardımcı oluyorum. İçimde bir coşku hissediyorum, böyle işlerin devam etmesi gerekiyor ama benden daha iyi bir şekilde devam etmesi gerekiyor, işi daha ileri götürmeleri gerekiyor. Kaliteye dikkat etmelerini istedim. Kalite reklamdır, reklam kalite değildir. Çocuklarımın benim yokluğumu aratmayacağına inanıyorum. Bazı şeyleri onlardan görüp, 'Keşke ben de öyle yapsaydım' dediğim çok oldu. Ben ustaydım, ustalığı onlara öğrettim, şimdi diplomalı ustalar geliyor. Çok gururlu, coşkulu ve mutlu bir şey." Kızıyla ezme yemeye gelen Miray Baybars, "Kemeraltı Çarşısı'na her geldiğimizde uğramaya çalışıyoruz. Tatlıyla çok aram olmasa da, üniversite zamanından beri vazgeçemediğim bir lezzet. Şimdi kızım oldu onunla geliyorum. Çok seviyoruz, bu tadı İzmir'de başka bir yerde bulamıyoruz. Her hafta sonu geliyoruz" dedi. İşletmenin daimi müşterisi Aysun Arabacıoğulları da, "Ezmeyi çok seviyoruz, çok sağlıklı. Küçük kızım özellikle ceviz ezmesini çok seviyor. Abim de 15 aylık bebeğine yedirdi, o da çok sevmiş. Ben ceviz ezmesini daha çok tercih ediyorum. Her hafta çocuklarımıza ve kendimize alıyoruz" diye konuştu.

