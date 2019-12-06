DHA YURT BÜLTENİ-3

06.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:58

Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş

Antalya'da, üniversite öğrencisi Ferhat Z.'nin (21) yüksekokulda bacağından bıçaklandığı kavganın, haberleşme uygulaması 'WhatsApp'ta kurulan grup yüzünden çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya konuşurken üniversiteli Ferhat Z., sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------Yaralı öğrenciAmbulans polis Diğer öğrenciler detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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Adana'da akaryakıt kaçakçılığı şüphelileri serbest

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Geçen sürede depolara bakın düzenleyen polis ekipleri, 8 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonu 3 Aralık'ta genişleten polis ekipleri, 7 depoya daha baskın yaptı. 300 litre kaçak akaryakıt ile ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 6 kişi daha gözaltına alındı. Firari şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiZanlıların adli tıp biriminden çıkışıAdli tıp tabela

SÜRE: 00'51" BOYUT: 94,5 MBHaber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Pozantı, Ceyhan ilçelerinde, Yüreğir Otogarı, Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu otoyolda ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı. Kar yağan bölgelere gidecek olan araç sürücülerini uyaran trafik polisleri, sürücülere çeşitli hediyeler verirken çocuklara da polis şapkası ve kırmızı düdük hediye etti.Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, 1 Aralık'ta başlayan uygulamanın 1 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu kontrollerde amacımız kazaların azaltılması ve vatandaşların yolda mağdur olmaması. Kent merkezinde kar yağmıyor ama Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Pozantı'da olan bu araçlar kar lastiği takmak ya da zincir bulundurmak zorunda. Onun dışında karlı bölgelerdeki ticari araçların tümü zincir dışında kar lastiği bulundurmak zorundaö diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------------------Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy ile röpAraçların kontrol noktasına yanaşmasıPolislerin şoförlere bilgi vermesiLastiklerin ölçülmesiAlkol ölçülmesiPolislerin hediye dağıtması

Süre: 05'16" Boyut: 583 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Süs balığının üzerinde 'kalp şekli' oluştu

BARTIN Atatürk İlkokulu'ndaki akvaryumda bulunan 'papağan' cinsi süs balığının her iki tarafında kırmızı çizgilerle kalp şekli oluştu.

Bartın Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla 5 akvaryuma balık ve kaplumbağalar konuldu. Akvaryumun bakımını yapan rehber öğretmen Cihan Turan'a, 1,5 ay önce Karabük'te yaşayan arkadaşı tarafından 'papağan' cinsi sarı renkte bir balık gönderildi. Geldiğinde üzerinde çizgi olmayan balık diğer balıklardan farksızdı. 20 gün önce sabah okula gelen Okul Müdürü Yüksel Yeniyapı bir balığın üzerinde kırmızı çizgileri fark etti. Yeniyapı, Karabük'ten gönderilen balığın her iki tarafında kırmızı çizgilerle oluşan kalp şeklini görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerin teneffüslerde büyük ilgi gösterdiği balığa isim verildi. 'Kalpli Balık' diyen öğrenciler sürekli balığı izlemek için teneffüslerde binanın 1'inci katına kurulan akvaryum köşesini ziyaret ediyor ve balığı dikkatlice izliyor.

Cihan Turan öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak için bu akvaryum köşesini kurduklarını belirterek, "5 akvaryumumuzda şu anda 40 adet balık ve kaplumbağalar var. 1,5 ay önce Karabük'te yaşayan bir arkadaşım bana papağan cinsi bir balık verdi. Biz de akvaryuma yerleştirdik. Yaklaşık 20 gün önce okul müdürümüz telaşla beni aradı. Ben de şaşırdım. Karabük'ten gelen balığın üzerinde kalp oluştuğunu söyleyince inanamadım. Gördüğümde çok şaşırdım.ö Dedi.

Daha önce balığın üzerinde çizgilerin olmadığını söyleyen Cihan Turan, "Geldiğinde böyle bir şey yoktu. Sonradan oluştu. Sanırım dünyada ilk böyle bir şey, veterinerlere sordum onlar bir hastalıktan olmuş olabilir dediler ama bu şekilde çizgilerle kalbi andırmasının zor olduğunu söylediler. Bazı öğrencilerimiz 'Bunu siz mi çizdiniz?' diyor. Artık balığımız öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Herkes görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Okulun dış görüntüsü-Akvaryumdan detay görüntü-Kalpli balığın diğer balıklarla yüzmesi-Öğrencilerin kalpli balığa bakması-Öğrencilerle röp.-Rehber öğretmen Cihan Turan'ın akvaryuma yem atması-Öğretmen Cihan Turan ile röp.

Süre: 6.38 Boyut: 203 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kaynak: DHA