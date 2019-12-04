DHA YURT BÜLTENİ - 3

04.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:44

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, 58 saattir aranıyor

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan toplam 178 kişi, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan arama çalışmalarına dün gece ara verildi.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 178 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

TİPİ VE KAR, ARAMA ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLİYORUludağ'da dün gece saatlerinde kar yağışı ve sis etkili olunca, insanlı keşif uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle yapılan, havadan arama çalışmalarına ara verildi. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor. Bugün saat 09.00'da, aralamaların 58'inci saatinde iki dağcıdan herhangi bir ize rastlanmadı.

Görüntü Dökümü--------------Uludağ'dan detaylar-Temizlik araçlarından detaylar-AKUT ve AFAD ekiplerinden detaylar-Genel detaylar

-Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Erzincan'da karla mücadele çalışmaları Erzincan ve çevresinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma yeniden açılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Refahiye ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, özel idare olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını ve alınan yeni araç ve ekipman ile birlikte köy ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yıldız, "Kurum olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık, ekipman ve tuzlama çalışmaları için gerekli stokumuzu yaptık. İki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte yolları kapanan köylerimizin yollarını açıyoruz, Herhangi bir acil durumda, ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek, gece gündüz demeden ekiplerimiz bölgeye hareket edecek ve hastalık veya cenaze gibi durumlarda çalışma yapacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Karla mücadele çalışmalarından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldı

Konya'da camiye gelip namazın sünnetini kılan 1 kişi, cemaat ve imam namaza devam ettiği sırada odadaki imama ait cep telefonunu alıp kaçtı. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesinde bulunan Kazım Karabekir Camiinde meydana geldi. İddiaya göre ikindi namazı sırasında camiye gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi, namazın sünnetini kıldıktan sonra, cemaatin namaza devam etmesini bekledi. Cemaat namazın farzına başladığı sırada imam odasına yönelen şüpheli, üzerinde anahtar bulunan kapıyı açarak imam Abdurrahman İlhan'ın cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.İmam Abdurrahman İlhan olayı şu sözlerle anlattı: "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farzı durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiğinden. Farzı kıldıktan sonra imam odasına geldiğimde baktım telefon yok. Önce namaz kılıyor. Biz farza durduktan sonra kendisi imam odasına gidip telefonu alıyor." dedi.Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü -----------------Güvenlik kamerasında şüphelinin namaz kılması İmam odasına griip telefonu alıp kaçması Camiden detayİmam Röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Ortaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik çalışması

Adana'da müzik öğretmeni Volkan Uysal (40), öğrencilerine mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik eğitimi verdiğini belirterek, "Çocuklar takım halinde senkronize bir şekilde hareket etmeyi öğrenirken aynı zamanda da eğleniyorlar" dedi.Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Ziyapaşa Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak çalışan Volkan Uysal, öğrencilerine alışılmış dışında bir yöntem ile müzik eğitimi vermeye karar verdiğini ve 1 yıldır bunun için mors alfabe kodlarını kullandığını söyledi. Öğrencilerin ritim müziğin temelini, sürelerini ve uyumunu öğrenmedikleri sürece müziği de öğrenemeyeceklerini söyleyen Uysal, farklı bir bakış açısı geliştirerek öğrencilerin bu kavramları daha iyi içselleştireceğini belirtti. Mors alfabesi kodlarıyla kendi oluşturdukları enstrümanlarla birlikte ritim müzik çalışmaları yaptıklarını kaydeden Uysal, "Bu çalışmalarla çocuklara, mors alfabesi harflerinin sinyallerini duyup tekrar ettirerek hem ritim olgularını geliştiriyoruz hem de takımdaşlık duyguları oluşuyor" dedi.OLUMLU TEPKİLER ALDIKÖğrencilerle yaptıkları çalışmaları sosyal medyada paylaştıklarını ve birçok kişiden olumlu tepki aldıklarını anlatan Volkan Uysal, Türkiye'nin birçok kentinden öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin çalışma hakkında bilgi almak için kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Yaptıkları çalışmanın ülkede çok az kişi tarafından bilindiğini ifade eden Uysal, "Biz bu mors sinyallerini kullanarak, yankı sistemiyle tekrar ederek öğrencilerimizle ilginç bir çalışma yapıyoruz. Başka bir yerde yapıldığını da duymadım. En önemlisi burada gördüğünüz öğrenciler seçme öğrenciler değil. Tüm öğrencilerimiz katılıyor çalışmaya" diye konuştu.Okuldaki öğrencilerden Melisa Tatlısu (13), Eren Dilek (13), Nisanur Yumuk (12) ise öğretmenlerinin uyguladığı sistemle müzik derslerini daha çok sevdiklerini söyledi. Takım halinde çalıştıkları için odaklanma seviyelerinin arttığını belirten öğrenciler, bu çalışmaya birlikte diğer derslerdeki başarılarının da yükseldiğini kaydettiler.Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız da okulda yapılan farklı çalışmaların önünü açarak öğrencilerin gelişimine destek verdiklerini kaydetti. Mors kodlarıyla ritim çalışmasından sonra öğrencilerin okula olan ilgisinin arttığını vurgulayan Yıldız, diğer okullarında bu metotla müzik eğitimi vermesi konusunda öneride bulundu.

Görüntü Dökümü-------------Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yaptığı müzik çalışmasıÖğrencilerden detayMüzik aletlerinden detayRitim çalışmasından genel ve detaylarMüzik öğretmeni ile röp.Öğrenciler ile röp.Okul müdürü ile röp.Okul girişi ve tabelasından detay

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu benekli semenderi', ilçenin simgesi haline geldi.Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'Anadolu benekli semenderi' Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sonbahar yağmurları ile yeniden görüntülendi. Anadolu benekli semenderlerini görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve rehber Şevket Gültekin, nadir hayvanlardan biri olan semenderin uzun yıllardır ilçelerinde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti. Gültekin, "Çocukluğumuzdan beri bu canlıya ilçemiz sokaklarında rastlamak mümkün, kimse zarar vermez, bir süre inceledikten sonra yeniden doğasına bırakır. Yörede yağmur böceği olarak isimlendirdiğimiz bu canlı, doğası ve kültürü ile önemli bir yere sahip olan ilçemizin simgesi haline geldi. Tanıtım ve turizm etkinliklerimizde Anadolu semenderinin resim ve simgelerinizi kullanıyoruz" diye konuştu.Daha önce de nesli tükenme tehlikesi altında olan başka bir canlı olan çizgili porsuğun görüntülendiği Kemaliye ilçesi, endemik bitki ve canlılar bakımından oldukça zengin. Görüntü Dökümü--------------Semenderlerden genel detay görüntü-Fotoğrafçı Gültekin'in semenderleri elinde tutması ve sevmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Ogan, 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, okul sonrası evlerine giden öğrenciler, aileleriyle kitap okuyor. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için projeyi hazırladğını belirten Ogan, "Bu proje ile çocuklar aileleriyle daha fazla zaman geçiriyor ve birlikte kitap okuyorlar" dedi.

Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeri Özkan Oğan, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için proje hazırladı. Oğan, ailelerlerle birlikte kitap okunmasını amaçlayan 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini öğrencileriyle birlikte hayata geçirdi. Okuldan eve giden öğrenciler, aileleriyle birlikte akşam belirledikleri bir saatte kitap okumaya başladı. Projeyle hem çocukları okumaya teşvik etmek ve hem de babaların çocuklarıyla vakit geçirmesini sağlamayı amaçladığını belirten Özkan Oğan, "Bu proje kapsamında sınıf öğretmeni olarak bazı günler bu okuma programına eşlik ederek aileler ile etkileşimi daha daha da arttırıyorum. Hem çocuklar hem de aileler kitap okuma alışkanlığı kazandı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları az, velilerimiz ise hiç okumuyor. Bu proje ile çocuğum okusun diyen veli mecburi çocuğu ile kitap okuyor. Çocuklarda baba ve annelerini beraber kitap okumaya zorluyor" diye konuştu. Aileleriyle birlikte kitap okumaktan memnun olan çocuklar, etkinliğin çık faydalı olduğunu belirtirken veliler ise kahvede oturup zaman geçirmektense çocuklarla birlikte kitap okumanın daha keyifli olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü--------------Melekli Beldesindeki okulun görüntüsü-Evde kitap okuyan ailelerden genel ve detaylar-Çocuklar ve velileriyle röp

-Özkan Oğan'ın projeyi anlatması

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Kaynak: DHA