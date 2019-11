DHA YURT BÜLTENİ-3

27.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:16

Orman yangınını söndürmek için seferber oldular

Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekipleri, inşaat çalışanları ile köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Bulancak'a bağlı Kovanlık beldesi Tandır Köyü'ndeki ormanlıkta, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına köylüler, kazma ve kürekler ile müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye yakın yerdeki HES şantiyesinde çalışan işçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar beton mikseri kamyonlarına su doldurup beton pompasıyla da su sıkarak, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Köylüler ile itfaiye ve orman işletme çalışanlarının arazözlerle müdahale ettiği yangın, gece yarısı güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının yerleşim yerlerinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden köylüler, ekiplerle sabaha kadar çalışma yaptı. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kazmayla yangına müdahaleye giden Sevgi Koç, yangının çıktığını telefonla haber aldıklarını belirterek, "Akşam yangın ilk çıktığında ufaktı, rüzgar esmeye başlayınca büyüdü. Yakınında evlere gelmesin diye hemen müdahaleye gittik. Evlerin dışına yangından korumak için hortumla su vurduk, ısladık. Çok şükür kontrol altına alındı" dedi.

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, "Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı" dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.

Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Adı henüz belirlenemeyen bir erkek, Doktor Ali Erhan Kiriş'e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM'de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darbettikten sonra koşarak, kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİSaldırı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saat 15.09'da Doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına giren kişinin kısa süre sonra odadan çıktığı, 15.12'de bir kez daha geldiği görülüyor. Kiriş'in, odadan ayrılan kişinin peşinden gidip neden küfrettiğini sorduğu, sonrasında darbedildiği yer alıyor. Doktor Ali Erhan Kiriş, "Odama geldi ve ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Ben de hangi ASM'ye kayıtlı olduğunu sordum, buraya kayıtlı olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine raporu vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra odadan ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi ve malum olay yaşandı. Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı da "Olayı öğrenir öğrenmez her zaman yaptığımız gibi avukatlarımızı görevlendirdik. Hekim arkadaşımıza ne gerekiyorsa yapacağımızı, yanında olduğumuzu söyledik" diye konuştu. Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Teketaş Köyü'nde açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlatmalar nedeniyle evler zarar gördü. Çatlaklar oluşan evlerde patlamalar nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını belirten köylüler, mağduriyetleri için çözüm bulunmasını istiyor.Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı Pazar ilçesine bağlı Teketaş Köyü'ndeki taş ocağında çalışmalar sürüyor. Taş ocağı çevresinde yaşayan köy sakinleri, ocakta dinamitle yapılan patlatmaların evlerine zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Çatlaklar oluşan evlerinde korku yaşadıklarından yakınan köylüler, taş ocağına ve havalimanı projesine karşı olmadıklarını ancak yetkililerin yaşadıkları mağduriyete çözüm bulmasını beklediklerini belirtti. Köyde oturan bazı vatandaşlar da dağ yamacında özellikle akşam saatlerinde yapılan dinamit patlatmalarında oluşan sarsıntıyı evlerinden hissettiklerini, çocukların ise korktuğunu belirtti. 'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'Köy sakini Ramazan Köseoğlu, gidecek yerlerinin olmadığını ve evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Yamacın hemen altında 3 çocuğum, babam ve eşimle birlikte 6 kişi yaşıyoruz. O yamaçta heyelan koptuğunda bizim evin üzerine gelecek. Yamaçtaki 2 eve oturulmaz raporu verenler benim evim için 'Bir tehlike yok' diyerek rapor vermediler. Her yağmur yağdığında ailemi alarak komşulara gidiyorum, korku içinde yaşıyoruz. Evimizin yukarısındaki arazide büyük ve derin çatlaklar var. Herhangi bir heyelan anında ben ve ailem toprağın altında kalacağız. Her gün 3-4 kez sanki deprem yaşıyoruz. Yetkililer bizim sıkıntımıza çare bulsunlar" dedi.'MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLMELİ'Köyde oturan İsmail Hakkı Şanal, patlatmaların deprem etkisi yarattığını söyleyerek, "Taş ocağının faaliyeti, ikinci yılına girdi. Son bir yıldır çok etkileniyoruz patlamalardan. Patlatmalarda adeta depremi yaşıyoruz. Korkarak oturuyoruz. Dağın arka tarafından taş alınıyor, biz dağın bu tarafında korkuyla yaşıyoruz. Biz burada mağduruz. İleride bu taş ocağı işi bitecek ama bizim evlerimiz sakatlandı, buralarda biz nasıl oturacağız? Bizim bu mağduriyetimizin dikkate alınıp giderilmesini bekliyoruz. Yetkililere durumu sürekli bildiriyoruz, yaşadığımız tehlikeyi onlara anlatıyoruz. Duvarlarımızda açılan çatlaklar da ortada. Hafta sonları torunlarım geliyordu artık onların da gelmelerini istemiyorum çünkü korkuyorlar" diye konuştu.'UYKULARIMIZ KAÇTI'Evinin tehlike içinde olduğunu öne süren ve köyde yaşayan vatandaşlardan Aynur Nuran da, "Taş ocağından dolayı arazilerimizin çoğu gitti zaten. Çok az bir arazimiz kaldı. Artık arazilerimizi hiçe sayıyoruz evlerimizi korumanın derdindeyiz. Evimiz dört katlı ve iki katı hepten harap oldu, kirişler kırıldı, her yerde patlamalar var. Artık uykularımız kaçtı, sinirlerimiz bozuldu. Biz havaalanına asla karşı çıkmıyoruz. Yapılsın, memleketimize faydası var ama biz de evlerimizi korumak zorundayız. Benim başka yaşayacak yerim yok. Evim giderse başka hiçbir yerde evim yok, yerim yok. Patlamaların ilk olduğu dönemlerde dışarıya kaçıyorduk şimdi alıştık, ama korku içindeyiz. Bizimle ilgilensinler" dedi.

Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor.Yeşilova Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Çoban, bir hafta önce keçileri otlattığı Tetceğiz mevkiinde mozaik taban mozaiği fark etti. Mozaiğin çevresindeki yıkık duvarların üzerinde haç ve bazı şekiller olduğunu gören Nihat Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanılmış, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiş ve yerleri hala duruyor. Keçilerimi otlatırken tesadüfen bu mozaik kalıntılarına rastladım, sanırım burası kilisenin temeli, burası eğer temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" dedi.TURİZME KAZANDIRILMALIYeşilova Mahalle Muhtarı Özgür Demir de bulunan mozaik ve taşların bir tarih olduğunu söyledi. Demir, "Burası önceden beri kilise yeri olarak biliniyor ancak mahallelimiz çobanı keçilerini otlatırken bu mozaikleri bulmuş. Yıkılmış ve harap durumda olan bu alanın temizlenip, turizme kazandırılması lazım. Burada bir tarih yattığı ortadadır. Bakanlığımızın burada bir çalışma yaparak gün yüzüne çıkarmasını talep ediyoruz. Kilise, hamam ve bu yörede yaşayan insanların evleri burada, yapılar harap vaziyette. Gelecek nesillerimize buraları restore ederek kazandırmamız gerek" diye konuştu.Yöre halkı da kilisenin haç ve bazı sembollerinin yıkık duvarlar arasında olduğunu belirterek tarihi kalıntıların turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Ekinözü'nde 10 dönüm orman yandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 10 dönüm ormanlık alan, çıkan yangında zarar gördü.

Ambar Mahallesi Geleviz mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm ormanlık alan yandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı baldızı bıçakladı

Karaman'da tartıştığı baldızı Nuran K. (60) tarafından boynundan bıçaklanan Yonis E. (61), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Yonis E., evinde kalan baldızı Nuran K. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Nuran K. de eniştesi Yonis E.'ye bıçakla saldırıp, boynundan yaraladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yonis E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuran K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

