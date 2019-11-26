DHA YURT BÜLTENİ-3

26.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:12

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)

TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek 'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erol AKKIR/ANTALYA,

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İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

Rize'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park inşaatı alanında barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, "Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor" dedi.

Fener Mahallesi sahilinde yapımı süren park inşaatı alanındaki etrafı çitle çevrili baraka, görenlerin dikkatini çekiyor. Kente yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için park inşaatı alanında derme çatma kurduğu barakada kalıyor. Çevrede 'yorgun' lakaplıyla tanınan evli ve 2 çocuk babası Eyüpoğlu, park inşaatı bitene kadar kaldığı barakada sessizliğe bürünüp, stres atıyor. Eyüpoğlu, çay ikram ettiği ziyaretçilerini de barakası önündeki koltuklarda ağırlıyor.

'BURASI BENİM İNZİVA YERİM İnşaat alanında kendisine geçici olarak izin verilen Eyüpoğlu, çevresini çiçeklerle donatıp, yağmura karşı brandayla da önlem aldığı barakada, huzur bulduğunu söyledi. Eyüpoğlu, "Yaklaşık 3 aydır burada kalıyorum. Etrafı izleyebileceğim bir çardak da yaptım. Çayımı demliyorum, radyomdan Kuran-ı Kerim dinliyorum. Eksik surelerim var onları ezberliyorum, bazen ziyaretçilerim geliyor onlarla da oturup çay içiyoruz. 'Çevre güzel görünsün' diye etrafı da çiçeklendirdim; aradığım ferah ve huzurlu ortamı oluşturdum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor. Hayvanlara da bakıyorum. Yemekleri toplayarak kedilere köpeklere taşıyorum, kuşları bile besliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen sessizlik iyidir" dedi.

Görüntü dökümü

-Barakadan detaylar

-Sıtkı Eyüpoğlu'nun barakasının içinden detaylar

-Baraka etrafından detaylar

-Eyüpoğlu'nın hayvanlarla, çiçeklerle ilgilenmesi

-Geçimini sağladığı elbiseleri

-Sıtkı Eyüpoğlu ile röportaj

HABER-KAMERA: ARZU ERBAŞ-MEHMET CAN PEÇE- RİZE -DHA

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Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu Bitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 51 el bombası, 5 adet RPG-7 roket mühimmatı, 6 adet RPG-7 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 mermi, 100 kiloluk el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte, insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler ile kemikler, muhafaza altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ele geçirilen malzemeler (foto)-El yapımı Patlayıcının imha edilmesi görüntüleriÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ==========================

Dünya teknoloji devinin bir açığını daha ortaya çıkaran iki Türk gencine 200 bin dolar ödül teklifi

Bursa'da buluşan Çayan Temel (20) ile Oğuz Akçay (17), dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple ile Netflix arasındaki "Apple cihazlardan Netflix'ten film veya dizi izlerken görüntü kaydı alınamazö şeklindeki gizlilik sözleşmesinin açığını buldu. Apple telefondan Netflix izlerken 4K görüntü kalitesinde kayıt alan gençlere, Apple tarafından toplamda 200 bin dolarlık ödül teklif edildi.

2018 yılında telefonlarına video kayıt alma özelli getiren dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, Netflix'teki film ve dizilerin internet korsanları tarafından çalınmasını önlemek için Netflix ile gizlilik sözleşmesi imzaladı. İki şirket arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi gereği, Apple telefonlardan Netlix'ten dizi ve film izlerken telefonun video kayıt alma özelliği devre dışı kalıyor. Bursa'da buluşan Çayan Temel ile Oğuz Akçay ise, Apple telefonun sistemsel açığını bularak Apple'ın Neftlix ile imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiğini tespit etti. İki teknoloji meraklısı genç, buldukları açık sayesinde Apple telefonlardan Netflix üzerinden dizi ve film izlerken 4K kaliteyle kayıt yapabiliyor. Program kullanmadan telefon ayarlarını değiştirerek Netflix'ten görüntü kaydı alan gençler, dünyanın en büyük iki şirketini karşı karşıya getirdi. Apple ise, Temel ile Akçay'a açığı düzeltmelerine yardımcı olmaları halinde kişi başı 100 bin dolar olmak üzere toplamda 200 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü az bulan Temel ve Akçay, daha yüksek ödül teklif edilmediği sürece buldukları açığı Apple ile paylaşmayacaklarını söyledi.

"BU SİSTEMSEL AÇIK NETFLİX'İN DEĞERİNİ KAYBETTİRİR"Buldukları açık hakkında bilgiler veren Çayan Temel, "Normalde Apple ve Netflix arasında imzalanan gizlilik sözleşmesinden dolayı hiç bir Apple cihazından Netflix'e girip ekran görüntüsü, video, filmlerde ve dizilerde alamıyorduk. Yapmış olduğumuz işlemler sonrasında bulmuş olduğumuz açık sayesinde bu işlemi gerçekleştirebildik. Korsan film sitesi sahipleri film veya dizilerin yayınlandığı aynı gün, bunların ekran videolarını çekerek bunları aynı gün kendi sitelerinde yayınlarlar ve bu işlem Netflix'in değer payını çok düşürürö dedi.

"KORSAN FİLM SİTELERİ BU AÇIK SAYESİNDE GÜNDE BİR KAÇ MİLYON KAZANABİLİR"İki büyük şirketle de ayrı ayrı görüştüklerini söyleyen Temel, "Yaklaşık 5 gün kadar görüşmelerimizi sağladık. Hem Apple hem de Netflix'le görüştük. Detaylı bir şekilde anlattık ama bu kez kendileri teklif vererek bize kişi başı 100 bin dolar, yanı toplamda 200 bin dolar teklif ettiler. Geçmişte yaptığı düşük ödüllendirmeler sonrası biz bu teklifi açıkçası pek fazla uygun görmedik. Çünkü film siteleri bunun sayesinde günlük bir kaç milyon dolar kazanabilecek. Daha uygun bir teklif sunulursa, bu açığı Apple ve Netflix'e verip hatayı kapattırmak istiyoruz. Onu dışında görüşme kayıtlarımız, maillerimiz, bu açığın var olduğuna dair tüm kanıtlarımız mevcutö dedi.

"BU AÇIK İKİ ŞİRKETİ BİRBİRİNE DÜŞÜREBİLİR"Apple'ın daha önce de bir açığını bulan ve 100 lira gibi bir rakam ile ödüllendirilen lise öğrencisi Oğuz Akçay, "Biz bu açığı bulduktan sonra Apple ve Netflix'le yaklaşık 5 gün kadar bir iletişim süreci yaşadık. Bize yapılan bir teklif vardı. Bu teklif yine bize geçmişte verilen teklifler gibi komik gelmeye başladı. Daha yüksek rakamlar bekliyoruz. Ortada bir gizlilik anlaşması söz konusu. İki şirketi birbirine düşürebilecek derecede bir açık bu. Bizimle iletişime geçip bu açığı kapatmak için her türlü açığı deneyeceklerdirö dedi.

"EKRAN KAYDI ALIRKEN ASLA BAŞKA BİR PROGRAM KULLANMIYORUMöEkrandan görüntü kaydı almak için telefon ayarlarının değiştirildiğini belirten Akçay, "Apple cihazımı nasıl aldıysam o şekilde kullanmaya devam ettim. Herhangi bir üçüncü derecede bir yazılım kullanmadan yine Apple'nin kendi ekran videosu alma programıyla biz bu görüntüleri 4K ve HD görüntü alabiliyoruz. Apple cihazımdan bu görüntüleri, hiç bir program kullanmadan Apple'nin ekran görüntüsüyle alabiliyorum. Bunu farklı ve kötü yazılım kullanan insanlara bedava bir şekilde sunabilirim. Biz bu açığı asla kötü amaçlı kullanmayı düşünmüyoruz. Geri dönüş bekliyoruz ve ciddi bir dönüş bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü--------------------------Telefondan detaylar-Uygulamadan detaylar-Açığı bulan kişilerin telefonla ilgilenmesinden detaylar-Haber: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ==========================

4 dil bilen Fransız, DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçiş yapmak isteyen Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi (21), yakalanarak, gözaltına alındı. 4 dil bilen genç kadın, sınır dışı edilecek.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi'nin terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Türkiye'ye giriş yaptığını saptandı. Genç kadını takibe alan polis, Laaroussi'nin İstanbul'dan otobüsle Adana'ya geldiği ve kentte bir otele yerleştiğini belirledi. Geceyi Adana'ya geçirdikten sonra karayoluyla Hatay'a gideceği anlaşılan Laaroussi, otel odasında gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama 1420 Euro para ile kimlik ve pasaportu bulundu. Fransızca'nın yanı sıra Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Laaroussi'nin cep telefonunda yapılan incelemede çarşafla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Örgüte katılmak için DEAŞ militanlarıyla sosyal medya hesaplarından irtibata geçtiği ileri sürülen genç kadın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Türkiye'ye turistik gezi yapmak için geldiğini ileri sürdü. Laaroussi, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü------------Kadın zanlının adli tıp birimine getirilmesiFotoğrafıAdli tıp tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Eşini cezaevi kapısında gelinlikle karşıladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan Muhsin Culfacı'nın dini nikahlı eşi Hacer Atik, eşinin duruşmasına gelinlikle gitti. Mahkemenin Culfacı'nın tutuksuz yargılanmasına karar vermesi üzerine Hacer Atik, cezaevine de eşini gelinlikle karşılamaya gitti.Gölcük'te yaşayan Muhsin Culfacı, hırsızlık suçu iddiasıyla 1 Kasım'da mahkeme kararıyla tutuklanarak Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Muhsin Culfacı hakkında açılan davanın ilk duruşması, dün Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Muhsin Culfacı'nın yaklaşık 2 yıl önce dini nikah kıydığı Hacer Atik, eşine destek olmak için duruşmaya gelinlikle gitti. Durumları olmadığı için resmi nikah yapamadıklarını söyleyen Hacer Atik, mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vermesi üzerine eşini cezaevi çıkışında karşılamak üzere gelinliği ile Kandıra'ya gitti. Cezaevi çıkışında birbirlerine sarılarak hasret gideren çift, daha sonra birlikte Gölcük'e döndü.Eşine destek olmak için gelinlik ile duruşmaya ve cezaevinin kapısına gittiğini söyleyen Hacer Atik, "Bugün eşim Muhsin Culfacı'nın mahkemesi vardı. Hem tutuksuz yargılanmasını istemek hem de ona moral olmak için mahkemeye gelinlik giyerek gittim. Hakimin karşısına çıktım ve ona, 'Eşimin tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Benim eşim dünya malına değer vermez' dedim. Beni görünce çok şaşırdı, mutluluktan ağladı. Ben de ağladım orada. Adliyeden sonra Kandıra Cezaevi'ne de gelinlikle gittim. Eşimin tahliyesi için resmi işlemler yapıldı. Sonra eşim tahliye oldu. Biz eşimle imam nikahlı evliyiz. Resmi nikah kıymak için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.Eşini gelinlikle gördüğünde ağladığını söyleyen ve akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olan Muhsin Culfacı, "Bugün benim mahkemem vardı. Bir olaydan dolayı tutukluydum. Mahkemeye SEGBİS üzerinden görüşmeye gittim. Karşımda eşimi gelinlikle görünce, bir an sevinç, bir an hüzün, bir de özgürlük elimde yok. İster istemez ağladım orada. Eşime bana bu desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Benim imam nikahlı eşim olmasına rağmen benim elimi bırakmadı. Bizim resmi nikahımız yok. Fakat ben bu olaydan dolayı gayet mutluyum. Çok sevinçliyim. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den de resmi nikahımızın yapılması için destek bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------Hacer Atik'in gelinlikle adliyeden çıkmasıCezaevi kapısında çiftin el ele yürümeleriÇift ile röp.Detay

HABER: Soner GÜLEZER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -

Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda apartman görevlisi olan Mezher Tekçi (48), maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Maç esnasında yaptığı hareketleri bazı ünlü teknik direktörlere benzetilince Tekçi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.Diyarbakır'da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'u yöneten ve aynı zamanda Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Mezher Tekçi, maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Yöresel kıyafetlerle çıkmanın yanı sıra maç boyunca yerinde duramayarak, taç çizgisi boyunca futbolcularla beraber topun peşinde koşan Tekçi, gol kaçıran futbolcularına verdiği tepkisiyle de bazı ünlü teknik direktörlere benzetiliyor.'MAÇLARDA BAZEN KENDİMİ KAYBEDİYORUM'Maç sırasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra ilgi odağı olan Tekçi, çocukluğundan beri futbolu sevdiğini söyledi. Tekçi, "Apartman görevlisiyim. Masterlar Ligi'nde 20 takımımız var. Şu anda 7 maç yaptık. 3 galibiyet 3 mağlubiyet 1 de beraberliğimiz var. Maçlarda bazen kendimi kaybediyorum. Bazen futbolcuyla beraber koşuyorum. Sanki gole ben gidiyorum gibi bir durum yaşıyorum. Tüm bunlardan zevk alıyorum. Futbolcularımız net golleri kaçırınca tepkiler veriyorum. Bir süre sonra da moral veriyorum. Gol kaçıran futbolcum yüzünden meşhur olduk. Yılmaz Vural takla atıyor, ayağını kırıyor. Ben daha kırmamışım ama kırmama az kaldı. Şapkamı kırdım zaten. Attım yere kırıldı yeni bir şapka aldım" dedi.'MAÇTAN SONRA GELİP İŞİMİ YAPIYORUM'Sahaya yöresel kıyafetle gitmeyi sevdiğini belirten Tekçi, "Hem seyirci hem rakip takım bu kıyafeti sevdiği için ben de seviyorum. Maçlara böyle gidiyorum. Eşofmanla gitmiyorum. Daha ilgi çekiyor, daha seviliyor. Futbolu sevdirmek için böyle giyiyorum. Onlar da beni seviyorlar Allah razı olsun. Maça gidiyorum maçtan sonra gelip işimi yapıyorum. İşimi de seviyorum. Temizlik olsun, çöp toplama olsun. Evde maç izlerken eşimle, çocuklarla kavga ediyorum. Onlar dizi olsun diyor. Ben maç olsun diyorum. Öyle tatlı kavgalarımız oluyor" diye konuştu.'HOCAMIZ JOSE MOURİNHO'YA BENZİYOR'Seyrantepespor oyuncularından kendisi de Tekçi gibi apartman görevlisi olan Abdurrahim Deniz ise şunları söyledi: "Hocamız sahada her zaman böyle davranıyor. Gol kaçırdığımız zaman, hata yaptığımız zaman bize kızıyor. Sadece sahada böyle. Ben golü kaçırdığım zaman bana çok kızdı. Gol krallığında 2'nci sıradayım. 13 yıldır buradayız. Aynı mesleği yapıyoruz. Hocamız Jose Mourinho'ya benziyor."

Görüntü Dökümü-------------Mezher Tekçi'nin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri-Tekçi'nin görevli olarak çalıştığı bina-Temizlik yapmasından detay-Mezher Tekçi'nin konuşması-Abdurrahim Deniz'in konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA