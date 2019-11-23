DHA YURT BÜLTENİ-3

23.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:41

Şehit Aybüke öğretmenin annesi: Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Kızları görünce öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem tabii ki hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum" dedi.

9 Haziran 2017 tarihinde, Batman'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, öğrencilerine karne verip evinin yolunu tutan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Aybüke öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın'ı kalbinde ve evinin her yerine koyduğu fotoğraflarda yaşatıyor. Kızının resimlerini öpüp okşayan Zehra Yalçın, kızının küçüklüğünden itibaren şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Sürekli şarkılar söylerdi. Halkoyunlarına hevesliydi. Zaten müzik kulağı da iyiydi. Müzik öğretmenliğini okumayı istediğini söyledi ve bizde onu destekledik." dedi.

Öğretmen olduğunu ilk whatsapp'tan "Ben öğretmen oldum" diyerek yazdığını hatırlatan anne Yalçın, "Tabii ki aynı neşe bize de yansıdı. 'Çok şükür anneciğim öğretmenliği çok istiyordum. Nihayet kazandım, öğretmen oldum' diyerek geldi bize sarıldı. Bizde ona sarıldık. Onların sevinci, mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ne yapalım mevlam bu kadar izin verdi. Öğretmenler günü başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aybüke'min ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mevlam onlara sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin. Şehit olanlar ve rahmete erenlerin de mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERDE VE KIZ ÇOCUKLARINDA AYBÜKE'Mİ ARIYORUM"

Öğretmenler günü ve özel günlerinde buruk olduğunu ifade eden anne Yalçın, şöyle konuştu:

"Artık özel günleri sevmiyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü özel günlerde insanlar bir arada olunca mutlu oluyor. Bir arada olunca daha neşeli oluyor. Maalesef bizim bir tarafımız eksik. Onu çok özlüyorum. Çok çok arıyorum. Çok şükür bir yavrum daha var. Ona sağlık sıhhat hayırlı ömür versin. Kurban olduğum mevlam bütün yavruları esirgesin ama kız çocuğunun yeri ayrı. Kız çocuğu görünce önümden geçene kadar bakıyorum. Kızları görünce öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem tabii ki hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum. Acaba benziyorlar mı? Hareketlerini, tavırlarını yakalayabilir miyim diye?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aybüke öğretmenin resimleri-Zehra Yalçın, kızı Aybüke öğretmenin resmini öperken-Zehra Yalçın'ın açıklamasıHaber-kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA

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Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde yine görüldü.Dünyada koruma altında olan Akdeniz foku, 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'ndeki iskelede demirli bulunan yatlar arasında bir süre dolaşıp, gözden kayboldu. Bir Akdeniz foku da 23 Haziran günü Kekova'daki Kaleköy önünde bir vatoz balığını parçalarken görüntülendi.Dün de bir Akdeniz foku, Üçağız Mahallesi iskelesinde demirli bulunan yatlar arasında kısa süre görüldü, ardından kayboldu. Üçağız Koyu'nda denizde, bir süre sonra da teknelerin arasında yeniden görülen Akdeniz fokunun yaklaşık 170- 180 santim civarında ve 300- 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Üçağızlı tekneciler, fokun daha önce de görülen aynı fok olabileceğini belirtti.Akdeniz'de yaklaşık 100, tüm dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yatlar arasında iki kez fokun görünümüAçıkta denizde görüntüsüHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Öğretmenler, ara tatilde okulun bahçe duvarını renklendirdi Van'da görev yapan 16 öğretmen, 240 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bahçe duvarlarını rengarenk boyadı. Öğretmenler, pazartesi günü ara tatilden dönecek olan öğrencilere, Öğretmenler Günü ardından sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Van kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki tarihi Hoşap Kalesi'nin yanında bulunan Şehit Sedat Kasap İmam Hatip Ortaokulu, öğretmenlerin çabaları sonucu güzel ve renkli bir görünüme kavuştu. Öğrenciler tatildeyken öğretmenler ve idareciler, kendi imkanlarıyla aldıkları boyalarla okulun 150 metrelik istinat duvarını renklendirdi. Okulun resim öğretmeni Tuğba Çeliktir'in çizimlerini yaptığı cami kubbesi, boyalı kalem, kitap okuyan, ağaçta elma toplayan ve balon uçuran çocuklar ile Türk bayrağı, 16 öğretmen ve idareci tarafından rengarenk boyandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, BİR GÖNÜL VE SEVDA İŞİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, okulun istinat duvarını boyayarak geçiren fedakar öğretmenleri ziyaret edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tunç, okuldaki öğretmenlerin ara tatilde büyük bir fedakarlık yaparak okulun istinat duvarını rengarenk boyadığını belirterek,"Çocuklarımıza fiziki anlamda daha güzel bir eğitim-öğretim ortamı kazandırmak amacıyla ara tatillerini okulun duvarını boyamakla geçiriyorlar. Gerçekten öğretmenlik mesleği bir gönül, bir sevda ve bir vefa işi. Bu çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Okulun istinat duvarına çeşitli çizimler yapan resim öğretmeni Tuğba Çeliktir ise, 2,5 yıldır Güzelsu Mahallesi'ndeki okulda görev yaptığını belirterek, "Geçen yıl duvarımız inşa edildi. Bu sene de bu ara tatili fırsat bilip, duvarımızı güzelleştirmek istedik. Ben çizimleri yaptım. Çizimler hem okulumuza yakışır, hem de öğrencilerin ilgisini çekecek imajlar olsun istedik. Çizdikten sonra da sağ olsun tüm öğretmen arkadaşlarım çok güzel şekilde renklendirmeye çalıştılar. Duvarda Güzelsu yazısı, onun dışında renkli kalemler, ağaçlar ile eğitimde var olan tüm kavramları ele almaya çalıştık. Kitap okuyan bir çocuk, ya da kitap okumanın yararı üzerine imajımız mevcut. Resimlerin ara bölümlerine de İmam Hatip Ortaokulu'na yakışır, hadisler yazılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bile okulun duvarını boyayarak geçireceğiz. Tüm meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Öğretmenlerin okul duvarını boyamaları ve tarihi Hoşap kalesinden görüntüler-Boyamadan detaylar-Öğretmenlerden detaylar-Öğretmenler ile röportaj-İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç ile röportaj -Okul Müdürü ile röportaj-Okul ve boyamalardan detaylar-Okul duvarına yapılan resimlerden detaylarBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/VAN,-

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'Akbaba' operasyonuyla yakalanan arazi çetesi, 3 milyonluk vurgun yapmış ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 18 şüphelinin, 3 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Akbaba adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 400 sahte belge ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

3 MİLYON KREDİ ÇEKMİŞLER

6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesinde görevli bir muhtarla işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu belirlendi. Çetenin sahte evraklarla, 3 milyon lira kredi çektiği de saptandı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------------------Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılmasıAraçlara bindirilmeleriAraçların gidişiAdli tıp tabelasıHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı. Manici, seramik panoyu 1 yılda tamamladığını söyledi.Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın fakülte girişindeki duvara bir pano yaptırılması teklifi üzerine Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Manici, özel bir çalışma hazırladı. Hem sanatın devamlılığına vurgu yapacak, hem de panoya bakan herkesin tek bir anlam çıkaracağı bir eser ortaya çıkarmak isteyen Manici, Selçuklu mimarisinden esinlenerek hazırladığı seramik panoyu, 1 yılda tamamladı. Tamamı seramikten yapılan ve 3 boyutlu olmasıyla dikkati çeken pano için Selçuklu mimarisinin 'sonsuzluk' anlayışını ana tema edinen Manici, Selçuklu yıldızını orta yerine yerleştirdiği panoyu bin parçadan oluşturdu.16 kuşun turkuaz renkli göl çevresinde bir araya gelmesinin 16 Türk devletini simgelediğini anlatan Manici, "Geçmişten ilham alıp bugünün sanatçısı olarak ne yapacağımı düşündüm ve Selçuklu sanatını örnek aldım. Selçuklu, seramik sanatında uygarlığın zirvesine çıkmıştır. 16 kuş, 16 Türk devletini sembolize ederken ortalarındaki turkuaz göl ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Bin parçanın tek tek kalıbı alınıp bu pano oluşturuldu" diye konuştu.Dev pano, Akdeniz Üniversitesi'nin 20'nci yılı anısına düzenlenen törende, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin girişindeki duvara asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Panodan genel detayPanodaki 3 boyutlu kuşlardan detayTürkiye'yi temsil eden turkuaz gölden detayÖğretim görevlisi Faruk Manici röpKaset durumu: link geçildiHaber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, =========================

Taklacı güvercinler yarıştırıldı

Erzurum'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi. Hava Kuşu Yarışması'nda attığı takla, kalkışı ve inişi ile herkesi etkileyen 'Şampiyon' isimli güvercin birinci seçilirken, sahibi Barış Engin (27) ise 7 bin 500 TL ödül kazandı.Erzurum'da düzenlenen 'Hava Kuşu Yarışması'nda 160 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını dikkate aldı. Yarışmada, Barış Engin'in 'Şampiyon' adlı güvercini birinci olurken, Akın Güler'in, 'Aşkım' adlı güvercini ikinci, Emrullah Bayrak'ın 'Yıldız' isimli güvercini ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyaları bir düğün salonunda düzenlenen törenle verildi.Palandöken Oyun Kuşu Federasyon Başkanı Kadir Velioğlu, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirtti. Yaklaşık 2 ay süren yarışmada, güvercinlerin güzel kalkış ve iniş yapmalarının yanı sıra havada süzülmelerinin de değerlendirildiğini vurgulayan Velioğlu, "Birinciye kupaları ile birlikte 7 bin 500, ikinciye 4 bin 300 ve üçüncüye 2 bin 800 lira verdik. Amacımız; Erzurum'daki güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen binlerce kişi var. Bir kuşun kupa alması, o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da kimliğine yazılıyor. Şehrimizde 20 binin üzerinde güvercin bulunmakta" diye konuştu.Yarışmanın birincisi 'Şampiyon'un sahibi Barış Engin ise, çocukluktan itibaren güvercin beslediğini belirterek, "Bu sevda anlatılmaz yaşanır. Güvercinlerin ailemizden bir farkı yok. Onlardan yavrular alıp, büyütüyoruz. Sonra bu yavruları eğitiyoruz. Kazandığım para ödülünü güvercinlerim için harcayacağım. Üç yıldır bu yarışmaya katılıyorum. Şampiyon isimli güvercinimle ilk kez bu yıl şampiyon oldum. Çok mutluyum" dedi.Tören sonunda güvercin sevenler pasta kesip, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Dereceye giren güvercinler-Güvercinsevenlerle röp-Barı Engin ile röp-Dernek Başkanı Kadir Velioğlu ile röpHaber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Bursa'da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.Bursa'da oto lastik firmasında çalışan Çağlar Şahin, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu otomobil için bir sistem geliştirdi. 1986 model otomobiline taktığı sistemle aracını uzaktan kumanda ile çalıştırıp durdurabilen Şahin, aynı zamanda otomobilin sürücüsüz şekilde saatte 30 kilometre hıza çıkmasını sağlayabiliyor. Otomobili görenlerin çok şaşırdığını belirten Şahin, bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.ARACIN KENDİ PARÇALARI KULLANILARAK YAPILDISosyal medya üzerinden Amerikan yapımı araçlar gördüğünü ve kendisine 'Ben de yapabilir miyim?' diye sorduğunu aktaran Şahin, "Uzun bir süre uğraştım. Kendi aracımda yapmayı başardım. İçerisinde herhangi bir modül, elektronik parça yok. Tamamen kendi işçiliğimizle yapılan bir araç. Aracın kendi parçalarını kullanarak yaptık" dedi.KONTROLÜ TAMAMEN KENDİSİNDEAracın kontrolünün tamamen elinde olduğunu ve komutları doğrultusunda aracı yönlendirdiğini vurgulayan Şahin, "Merkezi kilit motoru ve aktarım rolesi kullandım. Bunun dışında başka bir şey kullanmadım. Aracın çalışma süresi tamamen bana bağlı. Ne kadar istersem o kadar ilerliyor ve süre bazında da o kadar süre çalışıyor. İstediğim zaman aracı yürütüp istediğim zaman durdurabilirim" diye konuştu.Çevresinden olumlu tepki aldığını dile getiren Şahin, "Aracı olan arkadaşlarımız, kendi araçlarına da aynı sistemi yapmamı istediler. Vakit olursa arkadaşlarımın araçlarına da aynı sistemi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------------------Aracın yürümesinden detaylar-Araçtan detaylar-Anons-Drone görüntüleri

-Haber: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA