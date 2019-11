DHA YURT BÜLTENİ - 3

20.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:15

Okulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir lisede öğrenim gören A.Ç.Ç.'ye (14), izlediği bir video nedeniyle götürüldüğü rehberlik servisi odasında hakaret edilerek kötü muamelede bulunulduğu öne sürüldü. Çocuğun ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise iddiayı kabul etmedi.

Olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi A.Ç.Ç., internet üzerinden telefonla oynadığı bir strateji oyunundaki mesaj bölümüne, kimden geldiğini bilmediği linke tıkladı. Tıklanan linkte, terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu ifade edilen şiddet içerikli bir video açıldı. Videoyu arkadaşlarıyla izleyen A.Ç.Ç.'yi gören sınıf öğretmeni, elinden telefonu aldığı A.Ç.Ç.'yi, rehberlik servisine götürdü. Burada rehber öğretmeni tarafından konuyla ilgili bilgi alındıktan sonra durum, A.Ç.Ç.'nin ailesine bildirildi. Okula gelen aile, çocuğunu alarak evine gitti. Ailesi, A.Ç.Ç. ile yaptığı görüşmede, iddiaya göre, rehberlik odasında kötü muameleye maruz kaldığını öğrendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden aile, şikayetçi oldu.

'ÇOCUĞUMUZUN PSİKOLOJİSİNİ ALT ÜST ETMİŞLER'Manisa'da kauçuk üretimi yapan fabrikada makine operatörü olan A.Ç.Ç.'nin babası Halil Ç.(47), "Öğretmenimiz telefonu alarak, çocukla beraber rehber servisine gidiyor. Okuldaki bazı öğretmenler ve okul yönetimi, çocuğu çapraz sorguya alarak, 'Sen terörist misin?, Sen DEAŞ'lı mısın?' gibi sorulara maruz bırakarak, psikolojisini alt üst etmiş. Yine bir müdür yardımcısı çocuğa, 'Benim adam öldürmüşlüğüm vardır' diyerek, kolundaki kesi yaralarını gösterip, çocuğun korku yaşamasına neden olmuş. Çocuğumuz bize bu durumu anlattıktan sonra biz de hemen polise giderek şikayetçi olduk. Bu tür olayların başka kimsenin başına gelmemesi için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradaki amacımız kesinlikle hiçbir eğitimciyi küçük düşürmek, onları rencide etmek değildir. Yapılan bu yanlış uygulamanın tüm eğitim camiasına mal edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Eğitim camiasına saygım sonsuzdur. Ama ortada olan bazı şeylere de göz yummamız bize yakışmaz" dedi.OKUL YÖNETİMİ İDDİAYI REDDETTİKonuyla ilgili bilgi veren okul yönetimi, öğrencinin okulda 1 saat tutulduğunu, bunun sebebinin ise babasının iş yerinden geç gelmesi olduğunu, rehberlik servisindeki görüşmede herhangi bir şiddet içeren söz sarf edilmediğini belirtti. Okul yönetimi ayrıca, A.Ç.Ç.'nin disipline sevk edildiğini de kaydetti.Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırılması için müfettiş görevlendirdiğini belirtirken, okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenin emniyete giderek ifade verdiği de öğrenildi.

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

Hayalini gerçekleştirip, köyüne 10 milyon liralık yatırım yaptı

Muğlalı turizmci 40 yaşındaki Çağlar Bozkurt, doğup büyüdüğü köyüne yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla doğal yaşam alanı kazandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin bahçelerden toplayacakları organik sebzelerle yemeklerini pişireceği, isteyenlerin ineklerden sağım gerçekleştirip yoğurdunu yapacağı doğal yaşam alanının sahibi Bozkurt, "Gençlik hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluluk içerisindeyim" dedi. Menteşe'nin kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Bozkurt, 17 yaşına kadar tarımla uğraştı. Muğla'da lise eğitimini tamamlayan Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi'nin otomotiv bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl bir turizm acentesinde çalıştı. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ailesi tarafından işletilen apart otelin başına geçen Bozkurt, çocukluk hayali olan tarım ve turizmi buluşturmak için kolları sıvadı. Bozkurt, ilk iş olarak doğup büyüdüğü Yenice'de, 2006 yılında 40 dönümlük arazi satın aldı. 2017'de başlatılan inşaat çalışmasında arazinin 1500 metrekarelik kısmına 10 otel odası, 2'si ahşap, 2'si taş olmak üzere 4 ev, çarşı merkezi, eğitim alanları, yoga salonu, ahırlar, seralar, doğal gölet, hamam, amfi, 80 kişilik toplantı salonu, yöresel mutfak, zeytinyağı müzesi, taş un değirmeni yapıldı. Bu yılın nisan ayında resmi açılışı yapılacak tesise gelecek yerli ve yabancı turistler, bahçelerden toplayacakları sebzeleri kendileri pişirerek yeme fırsatı bulacak. İsteyenler ineklerden sağım yapacak, sütünü içecek ya da o sütten yoğurt yapacak. 'TATİLCİLER HUZUR BULACAK'Gerçekleştirdiği doğal yaşam alanının gençlik hayali olduğunu belirten Çağlar Bozkurt, şunları söyledi: "Doğup büyüdüğüm köyümde 17 yaşıma kadar tarımla uğraştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra turizmle uğraşmaya başladım. Gençliğimden bu yana turizmle tarımın bir arada olduğu tesis hayalim vardı. Uygun alanı bulunca, hayalimdeki yaşam alanının her kısmını planladım. İnşaat çalışmalarına 2 yıl önce başladık. Şu anda tesisimiz tamamlandı. Birkaç küçük eksiklerimiz kaldı. Bunları tamamladıktan sonra nisan ayında doğal yaşam alanımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı turistler buraya geldikleri zaman huzur bulacak. Kaliteden ödün vermeden hizmetimizi sürdüreceğiz. Gençlik hayalimi gerçekleştirdim için mutluluk içerisindeyim" dedi. Eşine her daim destek olan Müjde Bozkurt (32) ise, "Konaklamanın yanı sıra kapımızı herkese açtık. Burayı gezip yemeklerini yiyebilirler" diye konuştu.

Haber- kamera: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MUĞLA,

Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs

Apple'ın açığını bulan ve ABD'li şirketten 100 lira ile ödüllendirilen Bursalı Oğuz Akçay'a (17), Nilüfer Belediyesi'nden destek geldi. Belediye, Akçay'ın eğitimi için burs sağlayacak.Nilüfer ilçesinde yaşayan, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Bu açığı, ABD şirketine bildirdi. Apple, Akçay'a ödül olarak 100 lira gönderdi.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Akçay'a destek olmak için harekete geçti. Akçay'ı makamında misafir eden Başkan Erdem, liseliye burs desteği sağlayacaklarını söyledi.Üniversite sınavlarına hazırlanan Akçay'ın daha iyi bir eğitim almasını istediğini ifade eden Başkan Erdem, "Çok etkilendim açıkçası. Burada yaşayan bir kardeşimin, bir dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecalandırdı. Görüyorum ki pırıl pırıl, geleceği parlak olan bir genç arkadaşımız kendisi. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elinden tutacağız, üniversite ve bilişim üzerine eğitimiyle daha iyi noktalara gelecektir. Biz her türlü desteği vereceğiz, kendisini kutluyorum" dedi.Oğuz Akçay da okul hayatı için alacağı desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Haber: Cansel ORUÇ - Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrencilerine bilimsel eğitimin yanında temel haklarını da öğretmeyi hedefleyen bir okul, UNICEF İngiltere tarafından düzenlenen 'Haklara Saygılı Okul' projesinde gümüş ödülüne sahip oldu. Tüm haklarını bilen öğrenciler ise yakın zamanda okulda girdikleri sınava dışarıdan gelen gürültüden dolayı konsantre olamadıkları için okul müdürüne yazdıkları dilekçe ile sınavın tekrarlanmasını sağladı.Bandırma'da faaliyet gösteren bir okul, 3 yaşından 17 yaşına kadar eğitim verdiği tüm öğrencilere temel haklarını öğretmeyi eğitim politikalarında merkeze aldı. Okulda okuyan öğrencilere küçük yaşlardan itibaren temel yaşam hakları olan beslenme, yaşama, barınma gibi haklar öğretiyor. Sahip olduğu temel hakları öğrenen öğrenciler ise bir olumsuzlukla karşılaşıp haksızlığa uğradıkları zaman izlenmesi gereken yolları böylelikle öğrenmiş oluyor. Yakın zamanda okulda yaşanan bir olayda ise sınav esnasında dışarıdan gelen gürültüden dolayı konsantre olamayan öğrenciler, okul müdürüne yazdıkları dilekçe ile sınavın tekrarlanmasını sağladı.İngiltere UNICEF tarafından düzenlenen 'Haklara Saygılı Okul' projesinde gümüş ödüle layık görüldü.'DİĞER OKULLARDAKİ ÇOCUKLARININ HAKLARINI BİLMİYOR'Tekrarlatılan sınav hakkında konuşan 8'inci sınıf öğrencisi Atakan Balcı, "Girdiğimiz sınav, Türkiye genelinde bir sınavdı. Bu sınavda dışarıdan yoğun bir şekilde şarkı sesi geliyordu. Bu yüzden biz sınava tam olarak odaklanamadık. Bundan dolayı netlerimizde düşüş yaşandı. Bizim de moralimiz bozuldu. Bizde bu konuda arkadaşlarımla birlikte dilekçe yazdık ve bu dilekçeyi müdürümüze verdik. Müdürümüzde bu dilekçeyi dikkate aldı ve bugün sınavımız yeniden yapıldı. Diğer okullardaki çocuklar bunun kendi haklarının olduğunu bilmiyor. Biz okul konferansında bununla alakalı seminerler yapmıştık. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bununla alakalı konuşma yapmıştı. Doğruların ne olduğunu, müdürün söylediğini değil, doğru olanın doğru olduğunu biliyorduk" dedi.'HAKLARINI BİLEN ÇOCUKLAR, BİLMEYENLERE ÖĞRETMELİ'Yaşının küçük olmasına rağmen neredeyse tüm haklarını ezbere bilen 1'inci sınıf öğrencisi Bade Selvi, "Haklarını bilen bir çocuk, haklarını bilmeyen bir çocuğa haklarını öğretebilir. Sözlerini açıkça söyleyebilir. Ana sınıfından beri öğrenilen bir şey varsa, 'Dur bana dokunamazsın.' Birisi bize dokunmak istiyorsa, biz o kişinin bize dokunmasını istemiyorsak, ona 'Dur bana dokunamazsın' diyebilme hakkımız vardır" dedi.'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINI ÖĞRENMESİ'Okulun haklar konusundaki eğitimi hakkında bilgiler veren Okul Genel Müdürü ve Proje Koordinatörü Nur Arikut, "Okulumuzda eğitim araştırmaları yaptığımız süreçte özellikle İngiltere UNICEF'in yapmış olduğu bir çalışma dikkatimizi çekti. Bu tamamen çocukların haklarını öğrenmesine, uygulamasına ve bunları her ülkenin kendi programları içerisinde uygulanmasına izin vermesiyle ilgiliydi. İngiltere UNICEF ile irtibata geçtik. Onlar da programa katılmamızdan memnuniyet duyacaklarını ilettiler. Biz de yönetim kurulu olarak gerekli kararları aldık. Üyelik sürecimizi başlattık. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimizden gruplar oluşturduk. Öğretmenlerimizle her hafta, öğrencilerimizle 15 günde bir düzenli toplantılar yaptık. Temalarını belirlediler. Buradaki amacımız, çocukların haklarını öğrenmeleri, öğrendikleri haklarıyla karşılarındakinin hakları olduğunu da öğrenmeleri ve ileride saygılı toplumun birer üyeleri olmalarıydı. Aynı zamanda ayakları yere basan, güçlü birer birey olarak yetişmeleri de bizim en büyük hedeflerimizden biri" dedi.'OYUN HAKKI ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Temel yaşam hakkını daima vurguladıklarını belirten Arikut, "Kimlik sahibi olmak onlar için çok önemli. Fikirlerini özgürce ifade etme çok önemli. Oyun hakkı çok çok önemli. Bizim için bu bir fırsat eğitimi. Çünkü çift dille eğitim yapıyoruz. Anaokulundan ilkokulun son sınıfına kadar her sınıfta bir İngilizce öğretmenimiz de olduğu için, aynı zamanda tüm videoları, ders programlarını, müfredatı kendi programımıza entegre ederek başarıyla uyguladık. Öğrencilerimiz bundan keyif aldı. Bizim öğrencilerimiz haklarını bildikleri için, karşı tarafa da saygılı olmayı bildikleri için biz sıfır disiplin problemi olan bir okuluz. Öğrencilerimiz mutlu ve huzurlu. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu an yazılı veya sözlü ifade edebilirler. Bu sadece okul içinde değil okul dışında da geçerli. Dışarıda da herhangi bir haksızlığa uğrayacak olurlarsa ne yapacaklarını öğrenerek büyüyorlar. dedi.

Haber: Muammer İRTEM - -Kamera: Semih ŞAHİN/BANDIRMA, (Balıkesir),

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza, dün gece Konya-Ankara karayolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıktığı sırada Savaş Kaya'nın (37) kullandığı atık kağıt yüklü 06 SBV 03 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Aybek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Avni Atmaca ve araçta bulunan Ertan Köker ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Savaş Kaya, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU-DHA

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Adana'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 463 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale ekipleri, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, Cumali Y. (42) Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T. (40), Okan D. (24) ve H.D'yi (16) yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 kilo 463 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 850 lira ve 50 euro ele geçirildi. Sorgularının ardından mahkemece çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

