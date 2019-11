DHA YURT BÜLTENİ - 3

07.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:30

Rize'de esrarengiz buharın sırrı araştırılıyor

Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlenen dumanın sırrı araştırılıyor.

Rize'de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde yer altından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, dumanın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre dumanın tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi. Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak. Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri buharın sırrının çözülmesini istiyor.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek "Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Bizde ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruzö dedi.Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da öBu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok ta yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruz" diye konuştu. Seyfullah Özgen ise "Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım" dedi.

Uzmanlar doğadaki mantarlar için uyarıyor: Rus ruletinden daha riskli

Sonbahar'da yağmur ve nemin artmasıyla ormanlarda ve dağlık alanlarda bolca mantar yetişiyor. Bu mantarların tecrübesiz kişilerce toplanması ve tüketilmesi de gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Uzmanlar, doğada toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği görüşünde. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, doğadan toplanan mantarların zehirli olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek; "Rus ruletinde bile 6 taneden bir tanesi size gelebilir. Fakat topladığınız iki mantardan biri zehirli. Zehir olan ile olmayan mantarı ayırt edebilmek için uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir" diye konuştu. Lezzeti ile sofraların baş tacı olan ve yağmurların başlamasıyla birlikte sayıları da artan mantarlar, hem tezgahlarda hem de mutfaklardaki yerini aldı. Uzmanlar, meraklılarının ormanların derinliklerinde toplayarak tükettiği mantarların sağlıksız olduğu, kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, pazar tezgahlarındaki kültür mantarlarından hiç birisinin zehirli olmadığını, bunların da üreticiler tarafından salatalık, domates, patlıcan gibi yetiştirildiğini belirterek, kültür mantarlarının tüketici tarafından her dönemde, her mevsimde güvenli şekilde tüketebileceğini kaydetti. Zehirleyen mantarların doğadan toplandığını ifade eden Mine Pakkaner, "Sonbaharda yağışların başlamasıyla birlikte, doğadan toplanan mantarları pazarlarda görmeye başladık. Hatta bazı şehirler arası yollarda yol kenarlarında da satıldığını görebiliriz. Bunların doğrudan doğruya garantili, yüzde yüz yenilebilenlerinden Çıntar mantarı var. Bu mantar tüketilebilir" dedi. Halk arasında 'Şirinbaba mantarı' olarak bilinen kırmızı renkli, üzerinde süsleri ve benekleri olan mantarların zehirli olduğunu, bunların tüketilmemesi gerektiğini açıklayan Pakkaner, yine beyaz şapkalı kültür mantarına çok benzeyen zehirli mantarların olduğunu, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 'TOPLADIĞINIZ İKİ MANTARDAN BİRİ ZEHİRLEYEBİLİR'Halk arasında bazı şehir efsanelerinin dolaştığını savunan Mine Pakkaner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplanan mantarı evde 10 dakika kaynatır sonra suyunu dökerseniz zehirlemez', ya da 'Metal kaşıkla karıştırırsanız zehirlemez' doğru bilinen yanlışlar var. Bunların hepsi şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Rus ruleti gibi düşünün. Rus ruletinde bile 6 kurşundan bir tanesi size gelebilir ama topladığınız iki mantardan biri zehirli olabilir. Çok uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir. Organ nakli yapılsa bile geri dönülemeyenler var. Aslında mantar son derece kıymetli bir ürün. İçerisinde protein oranı da yüksek. Özellikle istiridye mantarı, kestane mantarı, şapkalı beyaz mantar hem mineral hem de vitamin yönünden zengin. Gelişmiş ülkelerde kişi başı 6 kilogram tüketilirken, bizim ülkemizde yarım kilogram tüketiliyor. Daha fazla tanıtılması lazım ama bilmediğiniz mantara kesinlikle yanaşmayın. Kurtuluşu olmayan bir zehirlenme. Ayırt etmek çok güç. 'Bunu ben kokladım, komşum dedi ki her sene buradan topluyor' gibi şeyler yanlış. Şunu unutmayalım, zehirlenerek gelenlerin çoğu kırsaldan zaten. Dolaysıyla böyle bir güven, güvence yok." 'KÜLTÜR MANTARI TÜKETİN'Bir insan hayatının, doğadan toplanıp yenilen bir mantardan daha kıymetli olduğunu ifade eden Pakkaner, kültür mantarı tüketilmesi gerektiğini, garanti olmaması halinde doğadan toplananların yenilmemesini istedi. Tüketicilerden Münevver Kuşcan, "Mantarı çok seviyorum ve kültür mantarı alıyorum. Bu mantarı aldığım için genelde zehirli olup olmadığı konusunda pek endişelenmiyorum ama alırken seçici davranıyorum" dedi. Yine vatandaşlardan Ayşe Torun da, kültür mantarı tükettiğini, diğer mantarlara güvenmediğini belirtti. Pazarcı esnafı Turan Yavuz ise, "Tezgahta çeşit çeşit kültür mantarı var. Bunların hepsini güvenli şekilde tüketmek mümkün. Dışardan toplanan mantarlar tehlikeli, onları gözü kapalı tüketmek sağlık açısından riskli. Ben kendimi seviyorum ve böyle mantarlar yemiyorum. Bazı müşteriler 'zehirlenir miyiz' diye çok soruyor. Ne mantarı olduğunu soruyorlar. Açıklama yaptıktan sonra alıyorlar" dedi. Mantarın kilogram fiyatı da, türüne göre değişiyor. Kültür mantarları, 10 TL ile 15 TL arasında satılıyor.

Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe, görevlilerin kanalı kesip açmasıyla kurtarıldı. Serçler kırmızı beyazlı ekibin kalecisi Ferhat tarafından tesisin bahçesine bırakıldı.Antalyaspor'un Döşemaltı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde görevliler kapının duvar kenarındaki metal kanalından kuş sesi geldiğini fark etti. Kuşların ses ve çırpınışlarını bir süre dinleyen görevliler, kapının metal kanalı içinde mahsur kaldıklarını belirledi. Görevliler, dar ve sıcak alanda kuşların telef olmaması için hemen çalışma başlattı. Metal kapı kanadında matkap yardımıyla kuşların çıkabileceği kadar bir açıldı. Görevliler daha sonra bu delikten 2 serçeyi yakalayarak kurtardı. Serçeler daha sonra Antalyaspor kalecisi Ferhat tararından tesislerin bahçesine bırakıldı.

Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki minibüste karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada park halinde bulunan minibüsün durumundan şüphelenerek arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda, karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Saatlerini dokuzu dört geçeye kurup Saat Kulesi'ne bıraktılar

İzmir'de özel bir okulun öğrencileri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesi, dikkat çeken bir anma etkinliği düzenledi. 215 lise öğrencisi, önce İzmir'in simgesi Tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu. Daha sonra da yanlarında getirdikleri saatleri Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'e değil, 09.04'e kurarak, "Sen hiç ölmedin, hep bizimlesin" mesajını verdi. Türkiye, 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. İzmir'deki özel bir okul ise Atatürk'ü farklı bir etkinlikle anmayı tercih etti. Okulun 215 lise öğrencisi, Tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu. Önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 9'u 5 geçeye değil, 9'u 4 geçeye kurdukları saatlerini Saat Kulesi'ne bıraktı. Kimi kol saatini, kimi ise duvar ve masa saatlerini saat 9'u 4 geçeye kurarak, "Atam sen hiç ölmedin, hep bizimlesin" mesajını verdi. Okul Müdürü Özge Kavgır, böyle bir talebin öğrencilerden geldiğini belirterek, "Öğrenciler bizden böyle bir talepte bulundu. Biz de öncü olduk. Öğrencilerimiz farkındalık yaratmak istedi. Farklı bir etkinlikle Atatürk'e saygılarını sunmak istediler. Saat Kulesi İzmir'in sembolü. Onlar da güçlü bir anma töreni için burada toplandılar. Biz burada, hala Atatürk ile birlikte olduğumuzun mesajını vermek istedik. Saatler bizim için hala 9'u 4 geçiyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık. Hep Ata'mızın izindeyiz" diye konuştu.

