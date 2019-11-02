DHA YURT BÜLTENİ - 3

02.11.2019 10:04

Saray Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, Van Valiliği'nden Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/495 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 01.11.2019 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

VAN, -

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Erzurum beyaza büründü

Erzurum'da yağan mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarısının ardından Erzurum kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Sabah güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev ve iş yerinin önündeki karları temizleyen vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini söyledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 20 santime ulaştı. Kış lastiğini takmayan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan'da ise gece boyu etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan, Agrı ve Erzincan'da beklenen kar yağışının Cumartesi gunu sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecegi bildirdi. Vatandaşları uyaran meteoroloji, kar yağışlarının il merkezlerinde 1-4 santim, yüksek kesimlerde 5-20 santim civarında örtü bırakmasının beklendiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------ERZURUM-Hümeyra Pardeli'nin anonsu-Cadde ve sokaklardan kar manzaraları-Kar temizleme çalışması-Vatandaşlar ile röp

SÜRE: 03.38 BOYUT: 408 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

ARDAHAN-Dağlarda ki kardan-Şehir merkezinde ki kardan-Karda otlayan at-Genel, detaylar-Gece yağan kar görüntüsü-Dağlardaki karlardan detay -Şehir merkezindeki araçlar üzerindeki kar görüntüsü

Haber: DENİZ BAŞLI - Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

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Robotik cerrahiyle bütün mideyi aldılar

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri, hormonal tümör saptanan Musa Oğuz'un (46) midesinin tamamını robotik cerrahi tekniğiyle çıkardı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. İsmail Gömceli ve ekibi, Antalya'da bir ilki gerçekleştirdi. Doç.Dr. Gömceli, rahatsızlığı nedeniyle kontrole gelen Musa Oğuz'un midesinde çok sayıda polip saptadı. Doç. Dr. Gömceli ve ekibi, hastanın midesinin tamamını robotik cerrahi tekniğiyle çıkardı. Robotik cerrahinin özel eğitim gerektiren bir teknik olduğunu kaydeden Doç. Dr. İsmail Gömceli, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nin bu konuda çok deneyimli ve başarılı olduğunu söyledi. İlk kez gerçekleştirdikleri midenin robotik cerrahi tekniğiyle çıkarılmasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, hasta Musa Oğuz'un kendilerini karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, "Hastaya yapılan endoskopide polip denilen lezyonlar tespit edildi. Bu lezyonlardan alınan örneklerde hormonal tümör olduğu ortaya çıktı. Poliplerin sayısının çok olması ve bir daha aynı sorunu yaşamaması için hastaya ameliyat önerdik" dedi.NORMAL YAŞANTISINA DEVAM EDECEKMusa Oğuz'un performansı çok iyi bir hasta olması nedeniyle bir hekim olarak ona en iyi ameliyatı yapmaya karar verdiklerini belirten Doç.Dr. Gömceli, "Hastayı en az yoracak, ameliyat sonrası en iyi olacağı ve evine daha çabuk gönderebileceğimiz bir teknik denemeye karar verdik. Daha önce laparoskopik olarak çok sayıda mide ameliyatı yapmıştık. Robotik tekniği kalın bağırsak, yemek borusu ve pankreas kanserleri gibi vakalarında da kullanıyoruz. Ama bu hastamıza Antalya'da ilk kez gerçekleştirilen bir ameliyat yaptık. Robotik teknikle midenin tamamını aldık. Kendisi gayet iyi. Bu ameliyat yaşam kalitesini etkilemeyecek. Normal yaşantısına devam edebilecek. Hiçbir sorunu olmayacak. Bundan sonra yapması gereken belli periyotlarla kontrole gelmesi" diye konuştu.DOKTORDAN ÇOK HASTANIN KONFORU ÖNEMLİYaklaşık 500-700 gram arasında değişen bir midenin, karın bölgesinde birkaç delik açılarak robotik cerrahiyle çıkarılmasının bir hekim açısından güç bir teknik olduğunu belirterek Doç.Dr. İsmail Gömceli, "Bizim açımızdan birçok ameliyat güç olabilir ama önemli olan ameliyatın konforunun hasta açısından yüksek olması" dedi. Robotik cerrahi tekniğinin özel eğitim gerektiren bir teknik olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gömceli, "Bizim ekibimiz bu konuda çok deneyimli ve başarılı. Biz birçok ameliyatı kapalı teknikle, robotik teknikle yapabilir durumdayız. Tümör ameliyatlarında çok deneyimliyiz. O yüzden bu tip ameliyatlarda çok ciddi sorun yaşadığımız söylenemez. Önemli olan hastanın ameliyattan sonra bir an önce iyileşip sağlığına kavuşması" diye konuştu.'HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KENDİMİ ONLARA EMANET ETTİM'Antalya'da bir kamu kurumunda çalışan Musa Oğuz ise midesinde hormonal tümör olduğu teşhis edilmeden önce çok fazla şikayeti olmadığını ancak kendini sürekli yorgun hissettiğini söyledi. Başvurduğu semt polikliniğinde yapılan kan tahlillerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildiğini anlatan Oğuz, gastroentroloji kliniği tarafından yaklaşık 1 yıl boyunca takip altında tutulduğunu kaydetti. Midesindeki hormonal tümör nedeniyle ameliyata karar verildiğinde, kendisine önerilen robotik teknikle ilgili araştırma yaptığını da sözlerine ekleyen Oğuz, "Doç. Dr. İsmail Gömceli ve ekibinin bu konuda çok iyi olduğunu öğrendiğimde hiç tereddütsüz kendimi onlara emanet ettim. Sağolsunlar ameliyatımı gerçekleştirdiler. Çok teşekkür ederim" dedi. SIVI GIDALARA BAŞLADIMAmeliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Musa Oğuz, "Çok sağlıklıyım. Ameliyattan bir hafta sonra sıvı gıdalar almaya başladım. Ağrım sızım yok. Gayet rahatım" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü-Robotik cerrahi ameliyatından görüntü-Servis dış plan görüntü-Doç. Dr. İsmail Gömceli hastayı muayene ederken görüntüsü-RÖP 1: Doç. Dr. İsmail Gömceli-RÖP 2: Musa Oğuz

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Demir kulenin bakımı endüstriyel dağcılara emanet

Çorum'da 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini, 5 endüstriyel dağcı yapıyor. Dağcılar, iple sarktıkları kulede komando eğitimini aratmayan çalışmalarını, görenleri şaşkın bakışları arasında sürdürüyor.Kentte Gazi Caddesi'nde belediye tarafından 3 yıl önce inşa edilen yerden 70 metre yükseklikteki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini, 5'i endüstriyel dağcı, 10 kişilik ekip yürütüyor. Zorlu meslekler arasında yer alan yüksek binaların dış cephe temizliği, bakım ve onarımı gibi pek çok işi korkusuzca yapan dağcılar, çalıştıkları kulede iş yoğunluğuna göre saatlerce kalıyor. Endüstriyel dağcıların, güvenlik önlemleri alarak, iple sarktıkları kuledeki çalışmaları da komando eğitimini aratmıyor. Ekipler, yerden metrelerce yükseklikteki çalışmalarını, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sürdürüyor.'VİNCİN ULAŞAMADIĞI YERLERE ÇIKIYORUZ'Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan Musa Kızılırmak, mesleğinin riskli ama heyecan verici olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla birlikte dağcılık usulü ile cam silme, yalıtım, boya gibi pek çok işleri yapıyoruz. Vincin ulaşamadığı yerlere biz çıkıyoruz. 150-200 metre yükseğe çıkarak işlerimizi yapıyoruz. Çalışırken, çift hat bağlantı kullanıyoruz. 2 halatla iniyoruz. Tek halat ana emniyet ikincisi ise yedek hat olarak kullanıyoruz. Birinci hatta sorun olursa ikinci hattı kullanıyoruz. İşin yoğunluğuna göre 5-6 saat ipte kaldığımız da oluyor" dedi.'İŞLERİNDE ÇOK DİKKATLİLER'Kulede yürütülen çalışmalarda şantiye şefi olarak görev yapan Erdal Erol de, "Bu tür yerlede boyama, izolasyon, engelli asansörlerinin çalışılır hale getirilmesi gibi işeri endüstriyel dağcı grubu ile yapıyoruz. Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanları her zaman işlerini çok dikkatli yapıyor. Bizim de ilk önceliğimiz güvenlik önlemi. Bu konuya büyük hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------Kulede dağcıların boya yapmasıEndüstriyel dağcılık sektöründe çalışan Musa Kızılırmak röp.Şantiye şefi Erdal Erol röp,-Detaylar

SÜRE: 4 DK 40 SN (BOYUT 314 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Aydın'da jandarmadan hız denetimi

AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde 59 araca, 20 bin 142 lira ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri ile Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 6 ayrı noktada hız denetimi yaptı. İlçelerin giriş- çıkışlarına konulan radarlarla 2 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, denetimde toplam 959 aracı kontrol etti. Hız limitini aşan 59 araca, 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü---------Jandarmanın yaptığı hız kontrolü Radardan görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Kaynak: DHA