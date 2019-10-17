DHA YURT BÜLTENİ - 3

17.10.2019 09:49

İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş

Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak'ın annesi Fatma Kaynak (21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Kaynak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ekim Cuma günü Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2,5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi. Bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı. Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.

AĞLAYINCA SUSTURMAK İSTEMİŞ

Fatma Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Fatma Kaynak, İsmail bebek ağlayınca yüzüne yastık bastırıp boğduğunu söyledi. Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük" dedi. Olayı bir anlık sinirle yaptığını ileri süren Fatma Kaynak, "Psikolojim bozuktu. Pişmanım" diye konuştu. Bebek, Musalla Mezarlığı'na defnedilirken, Fatma Kaynak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Devrilen TIR'ın şoförü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın şoförü Hamit Bagheri, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Seydişehir-Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hamit Bagheri yönetimindeki 59 E 247 10 plakalı plastik kapı ve pencere yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da kayalıklara çarpıp, devrildi. Hamit Bagheri, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Hamit Bagheri'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA DHA))

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Tekirdağ'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye son bir içinde uyuşturucu getirip satan kişilere yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskında açılmayan kapılar özel harekat ekiplerince koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi. Narkotik dedektör köpekler Larissa ve Kiraz ile evlerde aramalar yapıldı. Bebek beşiklerinden, sobaların içine kadar arama yapan polis ekipleri uyuşturucu maddeler ele geçirirken, Genel Bilgi Taraması (GBT) aranan 6 kişi gözaltına alındı.

1 AYDA 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 90 kişiyi gözaltına aldı. 23 kişinin tutuklandığı operasyonlarda 1200 gram toz esrar, 190 gram esrar maddesi, 50 gram skunk,10 gram kokain, 6950 gram bonzai, 420 gram eroin, 661uyuşturucu nitelikli hap, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 4 mermi, 7 av fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Özel Harekat ekiplerince kapının koç bası ile açılması

-Evlerde arama

-Narkotik köpeklerin arama yapması

-Özel haraket ekiplerinin sokaklarda beklemeleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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İlk kez kamerayla tanıştılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'nde öğrencileri ilk kez kamerayla tanıştırdı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'da Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'ne gitti. Buradaki köy okulunda çocukları kamerayla tanıştıran Başkan Aytekin Polatel, merak edilen soruları da cevaplandırdı. Sınıflara kamerayı tanıtan Polatel, "Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış, mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas'ın ardından geldiği Ardahan'da yapacağı tanıtımın ardından Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9-14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor.

Görüntü Dökümü

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-Sınıflarda verilen kamera eğitiminden görüntü

-Öğrencilerin kamerayı incelemesi

-Klip çekimi

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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Emekli madenci baston yapıyor

Bartın'ın Hasankadı beldesinde yaşayan emekli madenci Davut Akdoğan (65), 20 yıldır atölyesinde hobi olarak baston yapıyor. Zamanını çoğunu atölyesinde geçiren Akdoğan, orman gülü ağacından da yılan figürü yaptı.

Hasankadı Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Davut Akdoğan, 20 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli oldu. Akdoğan, emekliliğinin ardından evinin altını ahşap atölyesine çevirdi. Kızılcık ağaçlarını atölyesinde işleyen Davut Akdoğan, baston yapıyor. Akdoğan, geçen günlerde orman gülü ağacını yılana benzetti. Kıvrımlarıyla birlikte adeta yılanı andıran orman gülüne atölyesinde şekil veren Akdoğan, gerçeğe yakın bir yılan figürü ortaya çıkardı. Yaptığı bastonların üst kısmını bir hayvan başına benzeten Akdoğan, köylerde ve mahallelerden bastonları beğenenlere satışını yapıyor.

20 yıldır hobi olarak ağaç işiyle uğraştığını belirten Davut Akdoğan, "Benim hep hayalimde emekli olduktan sonra ağaç işiyle uğraşmak vardı. Zaman zaman ormanda gezdiğim sırada orada topladığım kızılcık ağaçlarıyla ilginç şekilleri olan bastonlar yapıyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum. Herkese tavsiye ederim. Belki de uzun yaşamanın sırrı bile diyebilirim. En son olarak orman gülü ağacını alarak işledim ve bir yılan figürü yaptım. Yılanı görüp korkanlar oldu. İnsanlar ne ile mutlu ise onu yapsınlar ben öyle yaptımö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evin altındaki atölye detay

-Akdoğan'ın atölyesinden detay

-Davut Akdoğan'ın baston yapması

-Yaptığı yılanı göstermesi

-Baston yapımı detay

-Davut Akdoğan röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA

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Van'daki Kırgız Türklerinden harekata destek

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. Kırgız Türkleri, yıllardır bölgede terör örgütü PKK'ya karşı mücadele yürüttüklerini, gerekirse Barış Pınarı Harekanı'da da Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını belirtti

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllardaa Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. Yıllardır bölgede terör örgütü PKK'ya karşı mücadele yürüttüklerini gerekirse Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını söyledi.

Geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde kurulan Atayurt Projesi'nin Koordinatörü Kenan Aytaç, "Van Muradiye Atayurt Kırgız Türkleri olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk ordusunu canı gönülden destekliyoruz. 1982 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız Türkleriyiz. Zaten burada PKK ile mücadelede ön saflarda yer alıyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç olursa gözümüzü kırpmadan canı gönülden gidip ordumuza destek vermeye hazırız. Bizler burada yaşıyoruz ama gönlümüz her daim orada görev yapan Türk ordusunun yanında. Biz buradan orada görev yapan tüm askerlerimize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırgızların yöresel kıyafetlerini giyerek hazırlanmaları

-Atlarının hazırlanması

-Ata binmeleri ve koşturmaları

-Ellerinde Türk Bayrakları ile at koşturmaları

-Atatyurt otağından detaylar

-Kırgızlardan detaylar

-Kenan Aytaç ile röportaj

-Çevreden genel detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, -

Kaynak: DHA