Dha yurt bülteni - 3

10.10.2019 09:39

Bayburt'ta kuşburnu hasadı başladı

Bayburt'ta, yöreye özgü kuşburnu hasadı başladı. Vatandaşlar dikenli ağaçlardan zorlukla topladıkları kuşburnu ile kış aylarında tüketmek için tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapıyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yetişen kuşburnu hasadı başladı. Kuşburnu, Kabaçayır köyünde vatandaşlar tarafından dikenli ağaçlardan tek tek elle toplanıyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnunun, toplandıktan sonra evlerde çürükleri ayıklanıyor, sapları temizleniyor. Vatandaşlar dikenli ağaçlardan zorlukla topladıkları kuşburnu ile tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapıyor, kış aylarında tüketiyor.

Kabaçayır köyü sakinlerinde Mecit Bayburtlu, Kuşburnu'nun yörelerine ait eşsiz bir lezzet olduğunu belirterek, "Biz de bu lezzeti kış gelmeden sonbahar aylarında topluyoruz. Bununla kokoç çorbası, reçel marmelat yapıyoruz. Kışın tüketiyoruz. Sağlık açısından çok faydalı" dedi.Ganime Altundaş da, "Çürükleri seçiyoruz, sağlamları alıyoruz. Tatlı çorba, şurubu yapılıyor. Çok lezzetli. Herkese sağlık için tavsiye ederiz" diye konuştu.Aktar Kadir Temür de, "Kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyona karşı çok faydalı. Herkese tüketmelerini tavsiye ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü------------Kuşburnu detayları-Dalından toplama detayları-Evde ayıklama detayları-Toplayanlarla röp.-Aktarla röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT

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Motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Konya'da 2 farklı yerden motosiklet çalan 17 yaşındaki 3 kişi polis tarafından yakalandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine geri teslim edildi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçesinde park halindeki 2 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı. Polis, bölgede arama yaptığı sırada Karaman Caddesi'nde 2 şüphelinin, çaldıkları bir motosikletle gezdiklerini gördü. 'Dur' ihtarı üzerine şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler A.Ç. (17) ve aynı yaştaki S.Ö., yakalandı. Şüpheliler, diğer motosikleti de aynı yaştaki arkadaşları S.Ç.'nin çaldığını itiraf etti. S.Ç.'nin evinde gözaltına alındı. Motosikletle bahçede bulundu. 3 kişi Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi -Polisin motosikleti incelemesi -Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Yason Burnu'ndaki Papaz Evi restore ediliyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası'nda, 1869 yılında yapılan Yason Kilisesinin yanında yer alan Papaz Evi'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Proje ile 1869 yılında yapılan Yason Kilisesinin yanında yer alan Papaz Evi'nin aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma yürütülüyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Burnu Yarımadası, en çok Yunan turistler tarafından ziyaret ediliyor.'THY UÇAKLARINDA LARI VAR'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2004 yılında koruma altına alınarak restore edilen Yason Kilisesi'nin turizme kazandırıldığını, yanında bulunan Papaz Evi olarak harabeye dönen yapının da restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi. Yason Yarımadası'nda 'Altın post' efsanesinin yaşatılacağını, tanıtımının da yurt içi ve yurt dışında yapılmaya başladığını anlatan Başkan Güler, "Yason Burnu'nun fotoğraflarını Türk Hava Yolları'ndaki (THY) led ekranlara koydurduk. THY'nin bütün yerli ve yabancı yolcuları uçaklar hangi bölgeye gidiyorsa Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar bizim Yason Burnu'nun görünce hepsi çok şaşırmışlar. Böyle güzel yer nerede diye. Yason Burnu birden dahada popüler oldu. Yasonda büyük turizm patlaması meydana geldi. Şimdi oraya yeni tesisler düşünüyoruz. Bizim mahalli tabirle turistlerden başımızı kaldıramıyoruz. Gerçekten Ordu'da keşfedilmeyi, tanıtılmayı bekleyen çok güzel yerlerimiz var" dedi.Güler, Yason gibi Fatsa ilçesi Belicesu'da timsah kayası denilen bir kaya olduğunu, buranın da tanıtılarak turizme kazandırılacağını, bu yönde de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü-------------Papaz evi restorasyonundan görüntü (drone)-Yason burnu yarımadasından görüntü (drone)-Kiliseden görüntü (drone)-Yason'da ziyaretçilerden görüntü (drone)-Hilmi Güler ile röportaj

Süre: 3.59 DK Boyut: 593 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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48 gün kaldığı hastaneye pasta keserek veda etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde annesi Ziynet Yaşar ile birlikte yedikleri çaşır turşusundan zehirlenen 15 yaşındaki Nisanur, 20 gün uyutulduğu ve 48 gün tedavi gördüğü hastaneden pasta keserek ayrıldı. Doktorlarına patetesli sigara böreği sözü veren Nisanur, bir an evvel annesinin de iyileşmesini istedi. Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ziynet Yaşar, kızı 15 yaşındaki Nisanur ile birlikte evde yaptıkları çaşır turşusundan yedi. İlk gün bir şey olmayan anne ve kızı ertesi gün rahatsızlanınca Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teşhis konulamayan anne ve kız evine gönderildi. Bir gün sonra yeniden rahatsızlanan anne ve kızı yoğun bakımda ilk müdahele yapıldıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Anne Ziynet Yaşar erişkin yoğun bakıma kaldırılırken kızı Nisanur çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 20 gün boyunca uyutulan Nisanur, çocuk yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Nuri Alaçakır, görevli doktorlar Adem Dursun ve Tuba Güler'in uyguladığı tedavi sonrası yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Hastaneye yattıktan 48 gün sonra taburcu edilen Nisanur için doktor ve servis görevlileri pasta kesti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Nisanur, annesinin de bir an evvel sağlığına kavuşmasını diledi. Evde annesiyle birlikte konserve turşusu yediklerini söyleyen Nisanur Yaşar, "O gün bir etkisi olmadı, ertesi gün baş dönmesi, bulanıklık ve gözümde kararma olunca hastaneye gittik, ama bir teşhis konulmadı. Bir gün sonra nefes darlığı, annemin dilinde şişlik başlayınca yeniden hastaneye gittik, bu kez bizi yoğun bakıma kaldırdılar. Sonradan haberim yok, buraya gelmişiz" dedi. Doktorlar ve yoğun bakım görevlilerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Nisanur Yaşar, eve gittikten sonra kendilerine patatesli sigara böreği yaparak teşekkür edeceğini söyledi. BİLİNCİ AÇIK AMA NEFES ALAMIYORDUNisanur'un yoğun bakıma getirildiği zaman bilincinin açık olmasına rağmen nefes alamadığını belirten çocuk yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Nuri Alaçakır, boynunda açtıkları küçük bir delikle solunum desteği yaptıklarını ifade etti. 20 gün uyutulan Nisanur'un artık iyileştiğini vurgulayan Alaçakır, hastaneye geldikten 48 gün sonra taburcu ettiklerini söyledi. Alaçakır, evlerde hazırlanan konservelerden kaynaklanan zehirlenmelere de dikkat çekerek hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü--------------Çocuk yoğun bakım servisi-Nisanur ve doktorların görüntüsü-Nisanur'un yaşadığı olayı anlatması-Dr. Nuri Alaçakır'ın konuşması-Nisanur'un konuşmasıCep telefonu görüntüsü-Nisanur'un pasta kesmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Çanakkale'deki camilerde 'Fetih Suresi' okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Çanakkale'de tüm camilerde Fetih Suresi okunarak, Mehmetçik için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek için Çanakkale'de camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat eşliğinde, dua edildi.Sabah namazını Arslanca Camii'nde kılan Ünal Gülderen (75), "Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Askerlerimize gayret kuvvet versin. Askerlerimizin sağ salim vatanımıza dönmelerine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Türk milleti, Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dualarını eksik etmesin" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Arslanca camiinden görüntü.-Camide imam ve cemaatten görüntü.-Fetih Suresi okumasından ve dua edilmesinden görüntü.-Ünal Gülderen ile röp.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Trabzon'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camii'ne gelen vatandaşlarda sabah namazını kıldı, dua etti. 'ALLAH YARDIMCILARI OLSUN'Sabah namazı için camiye gelen İhsan Çakır, elinden gelenin dua etmek olduğunu söyledi. Çakır,"Askerlere kolaylıklar diledik. Allah yardımcıları olsun. İnşallah burunları kanamadan, hayatlarına bir şey olmadan, hayırlısıyla ülkemize dönerler. Elimizden gelen dua ve Fetih Suresi okumakö dedi.Mustafa Akbulut ise, "Allah'ın izniyle başkomutanımızın önderliğinde bütün askerlerimizle, halkımızla beraber aşacağız. Böylece İslam'ın sadece bölgede değil, bütün Ortadoğu'da yok olmasını ve onların çirkin emel ve hayallerine Allah'ın izniyle mani olacağız. Bunda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Allah bütün ordumuzu muzaffer eylesinö diye konuştu.Hüsnü Salimoğlu da, "Askerlerimiz tarihten beri hiçbir kimseye zulüm yapmamıştır. Gittikleri yerleri mamur ve imar etmiştir. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bizim dinimizin, vatanımızın ve milletimizin düşmanı çoktur. Çok uyanık olmamız lazım. Bizim yardımcımız Allah'tır, sonra milletimizdir" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Caminin dışından görüntü-Camide hocanın Fetih Suresini okuması-Dualar edilmesi-Camiye gelen vatandaşların el açıp cami hocasının dualarına amin demeleri

HABER-KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON

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Samsun'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'un İlkadım ilçesi Büyük Camii'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'deki sabah namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak, dua edilmesinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü-------------Camiden içinden ve dışından detaylar-Kuran okunup dua edilmesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Ordu'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ensar Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ordu'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ensar Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti. Vatandaşlar, harekatın Türk Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanması için dualar okuduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü-------------Sabah ezanının okunması-Fetih Suresi'nin okunması-Dua edilme görüntüsü-Ensar Camii'nden detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Hafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okudu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde gerçekleşen programda Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsü'ndeki Tanınmış Mescidi'nde hafız öğrenciler, Fetih Suresi'ni okudu.Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin İzmir Hatay'daki Eğitim Kampüsü'nde yer alan Tanınmış Mescidi'ndeki programa, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve 57 sivil toplum kuruluşunun üye ve yöneticisi sabah namazını öğrencilerle birlikte kıldı. Sabah namazını kıldıran Hafızlık Yarışması Dünya Üçüncüsü Yasin Uslu, namaz sonrası Haşr Suresi'ni okudu. Ardından hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut, Fetih Suresi'ni okudu. Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı da duayı yaptırdı.Program sonrası basın mensuplarına duyu ve düşüncelerini aktaran İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mikail Bayındır, "Rabbim askerimizin aşağına taş değdirmesin. Askerlerimizin bu operasyonu başarıyla tamamlaması için bizler de burada dua ettik. Böylesi günler milletçe kenetlenip tek yürek olacağımız günler. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Vatanımızı milletimizi korusun" dedi.Öte yandan, harekatın başladığı an itibari ile tüm kurumlarındaki öğrenci ve hocalarıyla birlikte Fetih suresi ve Kuran-ı Kerim okuduklarını dile getiren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, "Ordumuz oraya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi terörist unsurları temizleyip, oradan ülkemize saldırı yapılmasını engellemek için gitmiştir. Sonuna kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Ordumuz bu operasyonu da başarıyla tamamlaması için biz de manevi destek olmak adına buradan dua ediyoruz. Allah askerimizi, devletimizi ve milletimizi korusun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü --------------Cami minaresinden görüntü-Camiden görüntü-Namaz kılanlardan görüntü-Fethi Suresi okunmasından görüntü-Dua edilmesinden detay-Yasin Uslu röp. -Cüneyd Dayhan röp.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kaynak: DHA