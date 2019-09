Dha yurt bülteni - 3

06.09.2019 10:01

Öldürdüğü kuzeninin mezarında helallik isteyip, teslim oldu

İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) çıkan tartışma sonucu falçatayla öldüren Mehmet Budan (19), Adana'da toprağa verilen kuzeninden mezarında helallik isteyip polise teslim oldu. Dua ederken pişmanlığını dile getiren ve bu sırada cep telefonuyla görüntülenen Budan, " Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz" dedi.

Olay, 31 Ağustos'ta Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan Halil Çakar ve Mehmet Budan, 1 ay önce çiçek satmak için İstanbul'a gitti. Olay günü, kuzenler arasında çiçek satma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, Budan üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çakar ambulansla hastanaye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halil Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mehmet Budan, kuzeninin öldüğünü öğrenince otostop çekerek Adana'ya döndü.

Bu sırada Çakar'ın ailesi çocuklarının öldüğünü öğrenince cenazeyi almak için İstanbul'a gitti. Adana'ya getirilen Çakar'ın cenazesi Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada İstanbul'dan çıktıktan sonra farklı araçlara otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi.

MEZARDA HELALLİK İSTEDİ

Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sende hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi. Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarının 500 metre ilerisinde bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Elazığ'da, anne ve 3 çocuğundan 18 gündür haber yok

Elazığ'da, 19 Ağustos'ta evden çıkıp, bir daha dönmeyen, 11 çocuk annesi Semra Kaya (47) ile 3 oğlundan haber alınamıyor. Hikmet Kaya (50), eşi ile 3 çocuğunun 18 gündür dönmediğini belirterek, "Başvurmadığım yer kalmadı. Evine dönmesini istiyorum" dedi.

Merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde yaşayan Semra Kaya, 19 Ağustos Pazartesi günü, 11 çocuğundan Muhammed (11), Emirhan (9) ve Umut Kaya (7) ile birlikte evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Tarlada yevmiye ile çalışarak, ailesini geçindiren Hikmet Kaya, eşi ile 3 oğlunun 18 gündür eve gelmediğini belirtip, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Eşiyle aralarında sorunları olmadığını savunan Hikmet Kaya, "Eşim kaybolmadan 1 gün önce köye gittim. Alt katımızda oturan kardeşim, beni aradı ve eşimin evde olmadığını söyledi. Evime geldiğimde eşim ve 3 çocuğumu bulamadım. Bunun üzerine her tarafa başvurdum ama sonuç alamadım. 11 çocuğumuz var. 5 çocuğum evlidir. Şu an yanımda 3 çocuğum var, diğer 3 çocuğum da anneleriyle birlikte kayıp. Eşimin evine dönmesini istiyorum. 18 gündür uyumadım. Başvurmadığım yer kalmadı" diye konuştu.

Nazlıcan Kaya (18) ise annesi ve kardeşlerinin bir an önce eve dönmesini istediğini belirterek, "Yardım istiyoruz. Annem ve kardeşlerimden haber almak istiyoruz. Anneme de sesleniyorum; nerdeyse çıksın, gelsin" dedi.

70'lik çifte sürpriz 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

Trabzon'un Akçabaat ilçesinde Mehmet (73) ve Ayşe Özbayrak (71), evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü çocukları ve torunlarının düzenlediği sürpriz organizasyonla kutladı. İlçede deniz kıyısında düğün havasında düzenlenen kutlamada, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler de '50'nci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle çifti, ilçe semalarından selamladı. Birçok sürprize sahne olan etkinlikte Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, dans ederek yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli Mehmet (73) ve Ayşe Özbayrak (71) çiftinin çocukları, anne ve babalarının evliliklerinin 50'nci yıldönümünü nedeniyle sürpriz kutlama etkinliği düzenlemeye karar verdi. Hazırlıklarının tamlanmasıyla Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, ilçede sahil kıyısında organize edilen etkinlikle yarım asrı bulan evliliklerinin yıldönümünü kutladı. Düğün havasında düzenlenen kutlamalarda, balıkçı tekneleri kıyıda tur atıp çifti tebrik ederken, gösteri uçuşu yapan paraşütçüler ise, '50'nci evlilik yıldönümünüz kutlu olsun' yazılı afişle havadan 70'lik çifti ilçe semalarından selamladı. Birçok sürprize sahne olan etkinliği el ele vererek izleyen Mehmet-Ayşe Özbayrak çifti, meşalelerin yakıldığı alanda dans edip, yarım asırlık aşklarını pekiştirdi. Akraba, komşu ve ilçe sakinlerinin de katıldığı kutlamada, davetli ve konuklar, horon oynayıp gönüllerince eğlendi, Özbayrak çiftine mutluluklar diledi. Organizasyonda unutulmaz anlar yaşayıp zaman zaman duygulanan 4 çocuk ve 4 torun sahibi çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Eşini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özbayrak, "Tam 50 yıl oldu. Yarım asır gibi görünse de benim için çok kısaydı. Çok güzel günler geçirdik. Birbirimizi kırmadık, dökmedik. Varlıkta gördük, yoklukta. Seviyoruz birbirimizi. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz için bu günlere kadar ilk günkü aşkla gelebildik. Geçen 50 yılın hatırına çocuklarımla 50'inci yıl sürprizi yapmak istedim. Ben hep istiyordum. Ama Ayşe'm ayıp olur, gerek yok diye düşünüyordu. Aslında yapacağıma da inanmadı. Düğün gibi bir organizasyon hazırladım çocuklarımla beraber. Çok mutlu oldu. Bütün çiftler geçirdikleri sağlıklı mutlu zamanlarını kutlamalılar. Eşlerine sürpriz yapmalılar, onları mutlu etmeliler. O benim her şeyim. Ben ona 'Hatun' derim o bana canım, hayatım der. Son zamanlarda kadınlara yönelik yapılan şiddet beni çok üzüyor. Onları kınıyorum. Ne olur kadınlarımıza sevgimizi güzel göstersek. Allah'ın hiç hoşuna gitmeyen şey evlilerin ayrılmasıdır. Onun için gençler ayrılmasınlar birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş karşılayarak hayatlarını zehir etmeden güzel bir ömür yaşasınlarö dedi.

'RÜYA GİBİ OLDU'

Düğün gibi bir organizasyon beklemediğini ve çok şaşırdığını söyleyen Ayşe Özbayrak da, "Yarım asırdır beraberiz. İyisi ile kötüsü ile mutlu bir hayat yaşadık. Arada sırada aksaklıklarımız oldu tabi ki. Ama onları da birbirimizi kırmadan, saygıda kusur etmeden çözdük. En önemlisi sevgi saygı, itikat, sabır ve güven. Güven olduktan sonra her şey yoluna girer ve düzelir. 50'inci yılımızı çok güzel bir organizasyonla kutladık. Rüya gibi oldu. Beyim zaten bana diyordu. Sana 50'inci yılımızı düğün gibi kutlayacağım. Ama ben inanmıyordum. Gerek yok sanki bir tek biz miyiz diyordum. 70 yıldır evli olan çiftler var, onlar kutlamadı biz mi kutlayalım diye. Öyle bir organizasyonla karşılaştım ki. Dans bile ettik. Çok şaşırdım. Çok mutlu oldumö diye konuştu.

'ONLAR BİZE ÖRNEK OLDULAR'

Anne ve babasının hayalini gerçekleştiren ve evlilik yıl dönümlerini organize eden kızları Derya ve Dilek Özbayrak ise "Onları böyle mutlu görmek bizi de çok mutlu etti. Bize hep örnek oldularö ifadelerinde bulundu.

Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor

Türkiye'de yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Gurbetçiler, yanlarına aldıkları memleketlerine özgü yemeklik erzaklarla hasretlerini de biriktirerek dönüşlerini sürdürüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve anavatanda tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman çıkış yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, anavatana veda ediyor. Geri dönüş yolunda karayolunu tercih eden gurbetçilerin Türkiye'deki son varış noktaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise son telaşlar yaşanıyor. Kapıkule'deki gümrük sahasında çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, bagajlarındaki memleketlerine özgü yemeklik erzaklarla birlikte, sıla hasretini de yüklenip yola koyuluyor.

'BAGAJIMIZDA HEM ÖZLEM HEM DE ERZAK VAR'

Memleketi Tunceli'de tatili geçiren ve Almanya'ya dönüş yoluna koyulan Ali Berk, yanlarına bolca yemeklik erzak aldıklarını ve yıl boyu bunları tüketeceklerini söyledi. Berk, "Memlekete geldik, şimdi de dönüş yolundayız. Tunceli'den geldim, Almanya'ya gidiyorum. Bagajımızda hem özlem hem de erzak götürüyoruz. Tereyağı, bal, kurutmalık biber aldık. Özel, memleketten kardeşlerimin bizim için hazırladığı yiyecekler. Biz de bunları yanımıza alıp gurbette yıl boyu tüketeceğiz. Bir daha geldiğimizde yine aynı şekilde bu yiyeceklerin özlemiyle gelmiş olacağız" dedi.

"PASTIRMA'DAN EKMEK VE KAVUNA KADAR HER ŞEY VAR"

Belçika'ya giden Süleyman Kurtoğlu ise Türkiye'nin en meşhur lezzetlerini yanlarına aldıklarını ifade ederek, "Kayseri pastırmamız, Trabzon ekmeğimiz, Koçhisar kavunumuz var. Annemin bahçesinden biber, domates aldık. Erzakları hazırladık dönüş yoluna koyulduk. Buradan Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra kaldığımız yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Volkan Bektaş da Çorum'dan özellikle bol bol leblebi götürdüğünü belirtti. Bektaş, "Avusturya'dan dünyanın merkezi Çorum'a geldim. Çorum'da eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik, leblebimizi, kuruyemişimizi aldık, özlemimizi de bagajımıza koyduk yol aldık. Annem bize özel tarhana yaptı, bamya kurutmalarımız var. İnşallah orada 1 sene boyunca ülkemizin lezzetlerinden tüketeceğiz. Orada eşimize dostumuza da çokça aldığım meşhur Çorum leblebisinden hediye edeceğim" şeklinde konuştu.

Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı



Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan ve İran uyruklu, 13'ü çocuk, 14'ü kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HABER: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),

=================

