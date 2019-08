DHA YURT BÜLTENİ - 3

22.08.2019 09:33

Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

Çanakakle'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 9 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Koruoba, Korubaşı, Gülpınar ve Bademli sahillerine aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Suriye, Eritre ve Irak uyruklu 320 kaçak göçmen yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Göçmenler, Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesi yakınlarında hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada emekli sağlık memuru Ömer Akdemir (63) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli- Yeşilova karayolunun 9'uncu kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Koçhan, aynı araçtaki Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10) ve Tuba Koçhan (36) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Can Analık ve araçta bulunan Ömer Akdemir, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer Akdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

Aydın'da çekilen Game of Thrones (GOT) dizisinin yerli versiyonu 'Yerli GOT - Aydın Yanıyor' izleyenlerin merakını çekerken, yapım beğeni topladı.

Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, Yerli GOT - Aydın Yanıyor!' adlı yeni kısa filmiyle yine dikkati çekti. Milyonları ekrana bağlayan Game of Thrones dizisinin son sezon sahnelerinden birine atıf yapılan yerli yapımda, Aydın semalarında kenti yakan bir ejderhanın saçtığı dehşet ekrana getirildi. Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli 'Tyrion Lannister' karakteri çıktı. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion, ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düştü. Harap olmuş yerli Tyrion'un "Bu iş burada bitmedi" sözüyle film sona erdi. Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada sıkça paylaşılıp binlerce kişi tarafından beğenildi.

YÖNETMENDEN DESTEK ÇAĞRISI

Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, "İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz, Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak" dedi.

Yardımcı yönetmen Burak Bacaksız ise, "Hayde Efem YouTube kanalımızda, kısa 3-5 dakikalık güzel içerikler sunmaktayız. Amacımız bu kanalla bir kitle oluşturmak. 3-4 ay sonrada 'Hayde Efem' diye bir sinema filmi projemiz var. Onu hayata geçirmek istiyoruz. İçeriklerimiz gerçekten beğeniliyor, çok güzel" diye konuştu.

Kısa filmde yerli Tyrion'u canlandıran Özgür Çörtükçü, "Hikayede ejderhaya yenildim. Ama daha hikaye bitmedi, yeni başlıyor. O ejderhanın hakkından ancak ben gelirim. Bu iş burada bitmedi" dedi.

Oyunculardan Süleyman Yurttaş ise, "Aydın yanıyor hikayemizde, ilin yanışına şahit olan köylülerden birisiyim ben. Aydın'ımızı tanıtmamızda o kadar güzel yöresel kültürel değerler var ki, inşallah zaman zaman bu kısa hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Keyif alarak oynuyorum" diye konuştu.

Doğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hüseyin Mahme (27) ve Cihan Ferman (28) çiftinin 5 yıl önce İzmir'de doğan ikiz oğullarından Ahmed Mahme'ye milyonda bir görülen tibial hemimelia (doğuştan kaval kemiği yokluğu) teşhisi konuldu. Sağ ayağı içe dönük ve deforme olan Ahmed'in ameliyatı için 35 bin TL gerektiğini belirten aile, yardımseverlerden kendilerine destek vermelerini istedi.

Suriyeli Hüseyin Mahme ile Cihan Ferman çifti, 7 yıl önce, oğulları Halil'i (8) de alarak, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, İzmir'e yerleşti. Menemen Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan iki odalı bir gecekonduyu aylık 300 TL'ye kiralayan çift, burada kendilerine yeni bir hayat kurdu. Baba Hüseyin Mahme, evini geçindirmek için hurdacılık yapmaya ve günübirlik işlerde çalışmaya başladı. Cihan Ferman, 5 yıl önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikiz çocukları Ahmed ve Muhammed Mahme'yi dünyaya getirdi. Ailenin iddiasına göre, oğullarından Ahmed yaklaşık bir ay boyunca hastanede kuvözde kaldı ve kendilerine gösterilmedi. Daha sonra oğullarını gören aile, Ahmed Mahme'nin sağ bacağının diğerinden birkaç santimetre kısa, ayağın da içe dönük olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde Ahmed'in milyonda bir görülen tibial hemimelia hastası olduğu fark edildi.

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından çocuklarını alarak evlerine dönen çift, mahallede yaşayan bazı ailelerin yardımı ile oğullarının ayağının düzeltilmesi için doktor aramaya başladı. Kaval kemiği bulunmayan, yere basmakta hayli zorlanan Ahmet Mahme için İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye ulaşıldı. Hastane, Ahmed Mahme'nin bacak uzatma operasyonu yöntemi olan ilizarov ile ayak deformesinin düzeltilmesi için yapılması planlanan ameliyatın 35 bin TL'ye mal olduğuna yönelik rapor düzenledi.

'AMELİYAT İÇİN 35 BİN TL İSTİYORLAR'

Çok az Türkçe konuşabilen, daha sonra bir de kız çocuğu dünyaya gelen 4 çocuk babası Hüseyin Mahme, mahalledeki vatandaşların yardımı ile İstanbul'da özel bir hastaneye ulaştıklarını fakat ameliyat için 35 bin TL istendiğini söyledi. Bu parayı bulamadıklarını belirten Mahme, "Hurdacılık yaparak ancak evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. İstenen ameliyat parasını bulamadım" dedi. Oğlunun ayağının iyileşmesi için başka bir bölgeden ayağına kıkırdak nakledileceğini söyleyen Mahme, ameliyat için yardımseverlerden destek istedi.

Sağ ayak tabanı düz olmadığı için yere basmakta zorlanan ve ayakkabı da giyemeyen Ahmed Mahme, ayağındaki sorun nedeniyle koşamıyor, oyun oynayamıyor. Ahmed, günün büyük bölümünü kardeşleri ile birlikte evlerinin bahçesinde geçiriyor.

Menemen Genç Ahıdırlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kültürel Derneği Başkanı Sonat Çoku (29), her hafta mahallede yaşayan vatandaşları ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerin birinde de Ahmed Mahme ile karşılaştıklarını, ellerinden geldiğince aileye erzak ve kıyafet yardımında bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Marmaris esnafı İngilizceden sonra Rusça öğreniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik eşya satan esnaf, çoğunluğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizceyi öğrendi ya da geliştirdi. Son yıllarda artan Rus turistler sayesinde ise bu kez, Rusça öğrenmeye başladı.

Turunç Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı, yabancı turistlerin yanı sıra yerleşik yaşayan çoğunluğu İngiliz olmak üzere Rus ve Alman müşterilerin de ilgisini çekiyor. Mahallenin zümrüt yeşili ormanlarına bakan bir sokağında kurulan 50 metre uzunluğundaki, 7'si gıda olmak üzere toplam 40 tezgahın yer aldığı; giyim, hediyelik eşya, tekstil ürünleri ve aktar ürünlerinin satıldığı stantlar rağbet görüyor. İngilizlerle sürekli diyalog halinde olan pazarcılar, fiyatlandırmada euro ve dolar üzerinden satış yapıyor. Çoğunluğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizceyi öğrenip geliştiren pazar esnafı, son yıllarda artan Rus müşteriler sayesinde bu kez Rusça öğrenmeye başladı.

İNGİLİZCE ÖĞRENDİK ŞİMDİ SIRA RUSÇA'DA

Pazarcılardan 44 yaşındaki Aktar Murat Durmaz, "Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra pazarcılığa başladım. Bizde bir tabir vardır; Pazarın tozunu ve toprağını yutan vazgeçemez. Ben de buna takıldım. Her gün 1 yabancı kelime öğrenseniz, yılda 365 kelime öğrenirsiniz. Okulda grameri aldım ama pazarda İngilizceyi geliştirdim. Burada yerleşik yaşayan çok fazla yabancı var. Malımı satmak için öğrenmek zorundaydım ve öğrendim. Şimdi Ruslar gelmeye başladı. Onlarla konuşarak Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel dostluklarımız oldu. Ben de onlar da mutlu" dedi.

Meyve satan 35 yaşındaki Selçuk Özkaya ise, "15 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, 12 yıldır da pazarcılık yapıyorum. İngilizcemi bu pazarda geliştirdim. İngilizce bir kelime anlamazken, zaman içinde turistlerle diyaloglarla kendimi geliştirdim. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü müşterilerimizin çoğunluğu yerleşik yaşayan yabancılar ve turistler. İngilizceyi burada geliştirdiğim gibi şimdi de Rusça öğrenmek için çabalıyorum. Tekne ve çeşitli turlarla gelen Rus turistlerle konuşmalarla yavaş yavaş öğreniyorum" dedi.

28 yıldır semt pazarında meyve ve sebze sattığını söyleyen ilkokul mezunu 52 yaşındaki Seyhan Eryılmaz, "İngilizceyi pazarda turistlerle konuşarak öğrendim. Tezgahtaki ürünlerimi satacak kadar İngilizce biliyorum. Bildiğimiz bir tarlamızda ürünleri yetiştirmek bir de İngilizce" dedi.

Uyuşturucu satıcılarının bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Bursa'da, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından husumetli oldukları iddia edilen Yakup E.'yi (30), evini basarak bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan Yakup E.'nin evinde 550 gram bonzai ele geçirildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Baran C. (17), Atacan E. (25) ve Kadriye E. (23), aralarında uyuşturucu ticareti yüzünden husumet olduğu öğrenilen Yakup E.'nin evini bastı. Çıkan arbede sırasında Baran C., Yakup E.'yi, sol karın boşluğundan bıçakladı. Yakup E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup E.'yi hastaneye götürürken, evinde arama yapan polis ekipleri 550 gram bonzai ele geçirdi. Görgü tanıklarını dinleyen ve çevrede güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Baran C., Atacan E. ve Kadriye E.'yi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Birçok dosyadan kayıtları bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

