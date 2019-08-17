DHA YURT BÜLTENİ - 3

17.08.2019 09:53

Dikili açıklarında 202 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 202 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botundaki görevliler, geçen perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Dikili'deki Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 25'i erkek, 15'i kadın ve 34'ü çocuk olan 74 kaçak göçmen yakalandı. Dikili'deki Bademli açıklarında da aynı gün saat 05.30 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan göçmen topluluğunu fark edildi. Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 18'i erkek, 8'i kadın ve 21'i çocuk olan 47 kaçak göçmen yakalandı. Dikili'nin Kalem Adası açıklarında da yine geçen perşembe günü bir kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Kaçakların bulunduğu lastik botu saat 06.30 sıralarında durduran Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Afganistan uyruklu 11'i erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan 42 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün son olarak saat 07.00 sıralarında, Dikili açıklarında durdurulan bir lastik botta, 34'ü Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 7'si kadın ve 13 çocuk olan bu topluluk da diğerleri gibi, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. 4 ayrı operasyonda yakalanan toplam 202 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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74 kaçak göçmenin yakalanması

42 Kaçak göçmenlerin yakalanması

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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1 milyon lira cirosu olan lisede yazın da durmak yok

Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin metal, mobilya bölümü öğrencileri yaz tatili yapmıyor. 8 öğretmen eşliğinde yaz tatilinde bile çalışan 30 öğrenci, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de döner sermaye kazancı sebebiyle gelir elde ediyor. Yaklaşık 1 milyon cirosu olan döner sermayeyle çalıştıklarını belirten okul müdürü Ekrem Erliğ, öğrencilerin yeni eğitim- öğretim sezonu öncesi okulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretimini yaptıklarını bildirdi.

Muş'ta mesleki eğitimin yanısıra adeta yaptığı çalışmalarla bacasız bir fabrikaya dönen adeta bacasız fabrikası olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 14 Haziran Cuma günü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona ermesine rağmen tatile başlamadı. Metal ve mobilya bölümünde üretim kaldığı yerden devam etti. Yeni eğitim sezonu için gerekli sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretiminin devam ettiği okulda 30 öğrenci 9 öğretmen görev yapıyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, döner sermaye işletmeli okullar arasında geçtiğimiz yıl Türkiye 24'üncüsü olduklarını hatırlatarak bu yıl ki cirolarının 1 milyon lirala ulaştığını bildirdi. Erliği, "Okulumuzda döner sermaye kapsamında metal ve mobilya teknolojisi alanında yaklaşık olarak 30 öğrenci, 8 öğretmen ile yaz aylarında ilk ve ortaokulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi mobilya malzemeleri üretilerek, okullara gönderilmektedir. Buradaki öğrencilerimiz hem kendi alanlarını geliştiriyor, hem de bir ücret alarak, aile bütçesine katkıda bulunmaktadırlar" diye konuştu.

Döner sermaye kapsamında gelen işlerle hem ürün üretip, hem de öğrencilere mesleklerini daha iyi kavramalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü Şefi Veysel Bulak, "Okulumuzda eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimler çerçevesinde, metal bölümünde döner sermaye kapsamında gelen işlerle yaz tatili boyunca pratik çalışmalar yaparak, uygulamalar yaparak, burada hem ürün üretiyoruz, hem öğrencilerimizin mesleklerini daha iyi kavramalarını sağlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin aile bütçelerine katkıda bulunabilmek için döner sermaye üzerinden kazanç elde ettiğini ifade eden Bulak, şunları söyledi:

"Piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, kalifiye eleman, elleri iş tutabilen, gerçekten makine çalıştırabilecek, sadece ders kitaplarıyla değil, uygulamalar yaparak buradan öğrenci mezun ediyoruz. Öte yandan hem okulumuza bir ekonomik bütçe katkısı sağlamış oluyoruz, hem de öğrenciler kendi ailelerine bir katkı sağlamış oluyorlar. Biz öğretmenler olarak da burada ek bir çalışma yapmış oluyoruz."

Mobilya Bölümü öğrencilerinden Seyit Ali Çelik ise "Yaz aylarında okulumuzun döner sermayesinde çalışıyoruz. Mesleğimizi öğreniyoruz, mezun olduğumda kendimi bir iş yeri, dükkan açmayı planlıyorum. Burada masa, sıra gibi mobilya malzemeleri yapıyoruz. Yaptığımız işlerle döner sermaye üzerinden kazanç elde ediyoruz. Bu kazanç ile aile bütçesine katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Metal Bölümü öğrencilerin birlikte çalışmasından detay

-Öğrencilerin makine kullanımından detaylar

-Öğrencilerin kaynak makinesi kullanımından detaylar

-Öğrencilerin çalışmalarından detaylar

-Metal Bölümü Şefi Veysel Bulak Röp.

-Öğrenci Abdulsamet Röp.

-Mobilya Bölümü öğrencilerinin çalışmasından detaylar

-Öğrencilerin hazırladığı okul sırası ve masalardan detaylar

-Okul Müdürü Ekrem Erliğ Röp.

-Mobilya Bölümü öğrencisi Seyit Ali Çelik Röp.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden detay

(Süre: 05.20 Boyut: 597 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Adana'da yakalanan DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 3 Türk ile 1'i Suriyeli'nin, bombalı eylem yaparak Suriye'ye kaçakları ortaya çıktı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu Ahmet A. ile birlikte Alican A. Hüseyin B. ve H.Ö yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Ahmet A.'nın DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığı, kaçak yollarda ülkeye giriş yaptığı saptandı. Ayrıca Ahmet A. ve Alican A.'nın ülkede bombalı eylem yapmayı planladıkları, daha sonrada tekrar Suriye'ye kaçacakları öğrenildi.

4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracı ve zırhlı aracın gidişi

SÜRE: 01'20" BOYUT: 148 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bayburt'ta hububat hasadına başlandı

Karadeniz Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Bayburt'ta üreticiler, hububat hasadına başladı.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta kent genelinde 50 bin hektar alanda hububat ekimi yapılıyor. Kentte yaşayanlar ağırlık olarak geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlıyor. Karadeniz Bölgesi'nin 'tahıl ambarı' olarak da bilinen Bayburt'ta çiftçiler, hububat hasadına başladı. Kentteki buğday ve arpa ekili alanlarda biçerdöverle yapılan hasatla elde edilen ürün, 2 hafta içinde tarladan kaldırılıyor. Kentte, yılda yaklaşık 50 bin ton civarında hububat hasadı gerçekleştiriliyor.

'GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜKLÜK VAR'

Bayramda da sıcak havaya rağmen tarlara girip hasat mesaisi yapan üreticiler, arazilerinde içme suyu sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hububat üreticisi Arif Sevimli "Ağustos ayı itibariyle hasat başladı. Geçen yıla nazaran ekinimizde genel olarak bir düşüklük var, ama şükürler olsun yapacak bir şey yok. Yağmurlar el verse daha iyi olurdu tüm çiftçilere bol kazançlar dilerim" dedi.

Çiftçi Sabahattin Pamukçu da, "Bayburt'umuzda siftahı yapmış bulunuyoruz. Hasadımıza başladık. Bu sene inşallah çiftçinin beklediği şekilde fazla yüzü gülmese de hava kurak geçmesi nedeniyle hasadımızda düşüklük oldu. İnşallah diğer çiftçilerimizde hasadını bereketli geçer" diye konuştu.

Biçerdöver operatörü Aziz Durmaz ise, sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalıştığını söyleyerek, hasadın verimli geçmesi temennisinde de bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Hububat hasadı drone görüntüleri

-Araziden detaylar

-Üretici röpler ve genel detaylar

BOYUT: 454 MB

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,-

Kaynak: DHA