DHA YURT BÜLTENİ - 3

3 kuzenin hayatını kaybettiği göletler dolduruluyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da serinlemek için girdikleri gölette Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) hayatını kaybetti. Kuzenlerin hayatını kaybettiği gölet, toprak doldurularak derinliklerinin azaltılması için çalışma başlatıldı.

Olay, 31 Temmuz'da, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Aileler, olaydan sonra göletlerin kapatılması için çağrıda bulundu. Harekete geçen belediye ekipleri, göletleri topraklarla doldurarak derinliklerini azaltmak için çalışma başlattı. Göletlerin olduğu alana yol yapımı için çalışma yürüten ekipler, daha sonra göletleri toprakla doldurarak su derinliklerini azaltacak.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, Tekkeköy Belediyesi'nin duruma müdahale ederek derenin derin kısımlarını doldurma çalışmasını başlattığını söyledi. Mutlucan, "Yaşanan bu acı olayın ardından cenaze sahipleriyle beraber Tekkeköy Belediye'sinden bu noktaya güvenlik önlemi alınmasını rica ettik. Belediye ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Makineler gelerek yolu açtılar. Kırıcıyla beraber gölün derin kısımlarını dolduracaklar. Ufak göller zaman zaman sel sonucu derinleşerek risk oluşturuyordu. Yapılan bu çalışmanın da çok yerinde ve kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.

Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

KARADENİZ'de fındık hasadı sürerken, dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Ordu ve Giresun'da, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Türkiye'nin bu yılki tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında beklenirken, yerli ve mevsimlik tarım işçileri de bahçelerde yoğun olarak çalışıyor. Dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler adeta erkeklere taş çıkararak ekmek parası kazanıyor. Eşleri ve çocuklarıyla bahçelerde günlük yevmiye ile çalışarak hasat sezonunu değerlendiren kadınlar, güç ve kuvvet gerektiren büyük fındık dallarını da erkek işçilerden yardım almadan kendileri topluyor. Fındık hasadında çalışan işçiler 85 TL ile 120 TL arasında günlük yevmiye alıyor.

'EVE YORGUN GİDİYORUM'

Fındık hasadının zorluğunu anlatan Canan Bulut, "Sabah saat 6'da kalkıp yollara düşüyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz, yamaç ve dik arazilerde çalışmak daha zor. Fındık topladığımız araziler yamaç. Fındık fiyatları düşük olduğu için işçi ücretlerinden memnun değiliz. Fındık işçiliğinde yevmiye 140 lira olmalı ama o kadar değil. Fiyat iyi olmayınca işçinin ücretide düşük. Sabah 7'de iş başı yapıp akşam 5'te bırakıyorum. Bahçeler yama, yol uzun. Evimde 8'de ancak olabiliyorum, evede yorgun gidiyorum. Çalışması çok zor ama ekmek parası mecburen çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR'

Batman Kozluk'tan fındık hasadı için Ordu'ya gelen ve bahçelerde çalışan Ayşe Baskın, fındık dallarının bazı bahçelerde büyük olması nedeniyle zorlandığını ifade ederek, "İlk yıllarda çok zorlanıyordum, 8 yıldır buraya hasada geliyorum. Büyük fındık dallarını artık bükebiliyorum. Erkeklere taş çıkarıyoruz burada. Ekmek parası, her işin bir zorluğu var bizde bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Arazi yamaç olunca çalışması daha zor oluyor. Kadın gücümüzle yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok, çalışmaya mecburuz" diye konuştu.

'KARADENİZ KADINI KENDİ EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTİYOR'

Zor şartlarda ekmek parası için çalıştıklarını söyleyen Nermin Akkoyun'da, "Sabah 5'te kalkıyorum, yemeğimizi yapıp çayımızı hazırlıyorum. 6'da bahçeye geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Zorlukları var ancak, 12 ayda bir geliyor fındık. Eşlerimize yardım amacıyla bahçede bizde çalışıyoruz. Çocuk okutuyorum, askerde çocuğum var. Karadeniz kadınları ne kadarda olsa kendi ekmeğini kendisi kazanmak istiyor. Bizde aynen öyle yapıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Araziler çok yamaç, çalışması zorluyor. Zor şartlar altında yinede çalışmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADIN İŞÇİLERİMİZİN BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kadınların fındığın her alanında çalıştığını belirterek, "Kadınlar sadece hasatta çalışmıyor. Fındığın gübresinde, harmanında, patozunda, fabrikada seçiminde kadın eli var. Hasatta çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Fabrikalarda iç fındığın işlenmesinde çalışan işçilerin tamamına yakını da kadın işçiler. Kadın işçilerimizin fındıkta büyük emeği var" dedi.

Kapkaç mağduru turist, yaşadıklarını çeviri programıyla anlattı

Antalya'da kapkaç mağduru Rus turist A.K. (29), yaşadıklarını, telefonundaki tercüme programıyla polise anlattı.

Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Cebesoy Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nın çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nın bağırmasıyla kapkaç zanlısı panikledi. Elindeki çantayı sokakta bir apartmanın arka bahçesine atan zanlı, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki İngilizce çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Polis, çeviri programı sayesinde eşkali belirlenen zanlının yakalanmasını için çalışma başlattı.

Kapkaç yapan kişinin, turistin çantasından bir şey alamadan kaçtığı öğrenildi.

Bayburt'ta orman yangını

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, sabah karşı kontrol altına alındı.

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın bir süre sonra yeniden başladı. Yangına arazözlerle karadan müdahale edildi. Vatandaşlarında söndürme çalışmasına katıldığı yangın, sabaha karşı yeniden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Adana'da üzerinde tabanca ve bekçi üniforması bulunan sahte bekçi yakalandı. Yücekaya'nın ifadesinde, hayalindeki mesleğin bekçilik olduğunu ancak sınavı kazanamadığı için ruhsatsız tabancası ve bekçi kıyafetiyle gezdiğini söylediği öğrenildi.

Üzerinde bekçi üniforması ve tabanca bulunan Baran Yücekaya (22) ve sivil görünümlü arkadaşı Onur Aktaş (18), önceki gün Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek araçlarına yakıt aldı. Bu sırada istasyona gelen polis ekipleri, Baran Yücekaya'dan şüphelenerek nerede görevli olduğunu sordu. Yücekaya'nın "Rüzgarlıtepe'de çalışıyorum" demesi üzerine polisler sicil numarasını ve kimliğini sordu. Sicil numarasının ne olduğunu bilmediğini söyleyen Yücekaya, bekçi kimliğini de gösterememesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amiri ve Çukurova Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince gözaltına alındı. Yücekaya'nın polise verdiği ifadesinde, "Hayalimdeki meslek bekçilikti, sınava girdim ama kazanamadım. Ruhsatsız tabancam da vardı. O yüzden bekçi kıyafeti giydim" dediği öğrenildi. Baran Yücekaya hakkında 'kamu görevinin usülsüz olarak üstlenilmesi' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da 111 kilo 820 gram eroin yakalandı

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, narkotik köpek 'Oscar'ın katıldığı operasyonda şüpheli bir otomobilde 111 kilyo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'nde bir otomobilde eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri şüpheli otomobili, ilçenin Hatuniye Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Oscar'ın yardımıyla yapılan detaylı aramada,otomobilin bagajıonda 3 çuval içerisinde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

