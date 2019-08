DHA YURT BÜLTENİ-3

08.08.2019 11:11

1)İZMİR OTOGARI'NDAN BAYRAM TATİLİ NEDENİYLE İKİ KAT DAHA FAZLA OTOBÜS ÇIKACAK

İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram tatili nedeniyle ek seferler başladı. Normal zamanda günde ortalama 1500 otobüsün çıkış yaptığı otogardan 9 Ağustos Cuma günü 3 bin araç çıkacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülkenin dört bir yanında bulunan otobüs terminalleri ve havaalanlarında bayram yoğunluğu başladı. Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, valizleriyle birlikte terminallerin yolunu tutarken, otobüs bilet satışları ise hızla tükendi. İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram tatili dolayısıyla günlük çıkış sayıları 3 bini bulan ek seferler başlatıldı. Öte yandan günlük ortalama 120 bin yolcu terminali kullanarak seyahat edecek. Dönem olarak asker sevkiyatları ile çakışan bayram öncesinde yolcu sayıları üst sınırlara ulaşırken, taleplere göre yeniden ek seferler düzenlenebilecek.

OTOBÜS YANGINLARI İÇİN SIKI DENETİM

Son dönemde yaşanan otobüs yangınlarına da dikkat çeken İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, şunları syöledi:

"Geçtiğimiz hafta, Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri geldi ve otobüs firma sorumluları ile toplantı yaparak, uyarılarda bulundu. Özellikle kaptanların sağlıklı ve dinamik olmaları ile ilgili uyarılardı bunlar. Bakanlık izni ile 7- 20 Ağustos tarihleri arasında D1- D2 yetki belgeli araçlar da tarifeli seferlerde kullanılacak olup terminal dışından kalkan araçların gerek belgelerinde ve araç sağlığında, gerekse aracın fiziki şartlarında yer alan eksiklikler nedeni ile denetimlerden kaçarak yolcu aldıklarını unutmamak gerekir. Terminal giriş çıkışında tarafımızdan yapılan kontrollere ek olarak polis noktasında tam bir kontrolden geçmeden hiçbir aracın çıkışına izin verilemeyecek."

Yoğunluğun artarak devam ettiğini belirten İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Otobüs Terminali yönetimi olarak sezon içindeki aktifliğimiz ve enerjimiz ile bayram sürecine hazırız. Günlük ortalama 100- 120 bin yolcu terminalimizi kullanacak, günlük bugün için 2 bin 500, cuma günü itibari ile günlük 3 bin araç çıkışı bekleniyor. Yerler dolu, ek seferler açıldı ve taleplere göre de ek seferler firmalar tarafından yeniden açılabilir. Biletlerin gidiş dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Her bayram ve özel günlerde olduğu gibi, izinler kaldırılmış olup polis teşkilatının tüm birimleri de yolcularımızın güvenliğini sağlamak adına güvenlik görevlilerimizle beraber omuz omuza çalışacağız."

2)İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 9 SURİYELİYE GÖZALTI

İzmir'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Türkiye'nin farklı illerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrasında İzmir'de yaşayan 9 Suriyelinin isimleri belirlendi. İzmir'de adreslere yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve kendilerine gönderilen talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin evlerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

3)SONDAJ MAKİNELERİNDEN 1 MİLYON 408 CAPTAGON HAP ÇIKTI



Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR'a operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri Dante ve Akrep eşliğinde yapılan aramalarda TIR'daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

4)KAMYONET, VİYADÜKTEN JANDARMA KARAKOLUNUN BAHÇESİNE UÇTU: 1 ÖLÜ



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda önünde giden araca çarpan kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu. Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen kamyonetin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Zülfü Kekos'un kullandığı 23 EU 299 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Erdal Canlı'nın kullandığı 41 SR 494 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, Hamzadere viyadüğünün bariyerlerini aştı ve yaklaşık 25 metre yükseklikten Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesindeki dere yatağına uçtu.

Kazada kamyonette sıkışan Zülfü Kekos, itfaiye tarafından çıkardı. Yapılan kontollerde Kekos'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a, S.Y.'nin kullandığı 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Karabak, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, kadının cansız bedeni otopsi için Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.Y., gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

6)YUNUS EKİBİ, ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİBİNDE KAZA YAPTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI



Çorum'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı. Kazada, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymadı. Otomobilin peşine düşen yunus ekibi, takip sırasında ara sokaktan çıkan İlhami Doğan yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobile çarptı. Kazada, polis memuru Şükrü S. ile otomobildeki Berfin Doğan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi, olaydan sonra polise teslim oldu.

7)POLİSTEN 'HANIMAĞA' VE ÇETESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI



Erzurum'da polis, liderliğini 'hanımağa' lakaplı E.A.'nın (45) yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenledi. 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bir yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, liderliğini E.A.'nın yaptığı fuhuş çetesini takibe aldı. Polis, çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evlerin haftalık olarak değiştirildiğini belirledi. Yerli ve yabancı kadınları getirterek fuhuş yaptırdıkları saptanan çeteye yönelik Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 Ağustos günü operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskında, örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık ettikleri suçlamasıyla E.A. (45), A.A. (28), M.Ş. (22), Y.K. (33), A.S.S. (48), E.A. (30), Ş.K. (56) ve F.Ç. (21) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

2'si kadın 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

8)ANTALYA'DA 'KURBAN TİMİ' GÖREVE HAZIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için özel bir ekip kuruldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla belediyelerin hazırlıkları devam ediyor. Belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerinde hareketlilik artarken, kesim yapılacak yerlerde de hijyen çalışması başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hazırlıklarının yanı sıra, kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel bir ekip oluşturdu. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü kapsamında Veteriner Hekim Ozan Ünal ve yanındaki iki görevli, Antalya'da bayramda kaçan hayvanların yakalanması için görev yapacak.

'KAÇAN HAYVANI KOVALAMAYIN'

Veteriner Hekim Ozan Ünal, zabıtanın 153 numaralı telefonuna gelen ihbarlara gittiklerini söyledi. İhbarlar sonrası vatandaşa telefonla bazı talimatlar verdiklerini kaydeden Ünal, "Hayvan kaçarken sabit bir yerde durmuşsa yakalamaya çalışmamalarını ve onu kovalamamalarını istiyoruz. Hayvanı kovalamanız, bizim ona atacağımız iğne sayısını artırıyor. Vatandaşlarımızın olduğu yerde kalmasını istiyoruz. Eğer hayvan hareket halindeyse uzaktan takip etmelerini ve müdahale etmemelerini istiyoruz" diye konuştu.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETE ETKİSİ YOK

Sakinleştirici iğnelerle yakalamaya yönelik hamlede bulunduklarını dile getiren Ünal, "Uyuşturucu iğnelerin ete yönelik sakıncası yok. İğnedeki etken madde hayvanın sakinleşmesini sağlıyor. Size doğru gelen bir hayvanı sakinleştirici iğne yapmadan yakalamaya çalışmak, size doğru gelen bir arabayı durdurmaya çalışmaya benzer" dedi.

9)KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI

Adana'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle satışların yapıldığı hayvan pazarlarına gitti. Bastırılan broşürleri esnafı veren ekipler, satıcıları sahte paraya karşı dikkatlı olmalarını söyledi. Uygulamalı olarak, esnafı bilgilendiren polis, "Sahte parayı ayırt etmek çok kolay. Uzun süredir bu hayvanları yetiştirmek için emek harcıyorsunuz. Kötü niyetli kişiler sizin emeğinizi bu yöntemle çalıyor. Satış sonra aldığınız paralı mutkala dikkatli bir şekilde kontrol edin" dedi.

10)ERDEMLİ'DE BAL SAĞIMI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü, 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda bal sağımı yaptı.

Turizm, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir ilçe olan Erdemli, arıcılık ve bal üretimi konusunda da adından sıkça söz ettiriyor. Yüksek rakımlı bölgelere kurulan kovanlardaki arıların tamamen doğal olarak ürettiği altın sarısı bal, özel aparatlar ile petekten ayrılarak süzülüyor ve kavanozlara konularak sofralardaki yerini alıyor. Alata Müdürlüğü de uygulanan Ar-Ge ile hem bal üretiyor hem de daha kaliteli ürünün elde edilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Musa Bozuldu Yaylası'nda 2 yıl boyunca farklı malzemelerden yapılan kovan türlerinin arılar ve bal üzerindeki etkisi araştırıldı. Tamamlanan çalışmalar ardından sonuçlar raporlanırken, söz konusu bölgede bal sağımı gerçekleştirildi.

Çalışma sonucunda önemli veriler elde edildiğini dile getiren Ziraat Yüksek Mühendisi Hamza Başaran, "Bal veriminde kovanlardaki plastik, strafor ve ahşabın etkilerinin yanı sıra kovan tabanının havalandırmasının önemi ortaya çıktı. Kovanların tabanı havalandırmalı. Kovanlarda her iki yılda da diğer kovanlara nazaran yüzde 15-20 civarında daha fazla bal verimi elde edilmiştir. Arıcılarımıza kovanlardaki havalandırmalarının artırılmasını öneriyoruz. Üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşmaktayız. Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda bakanlığın talimatları doğrultusunda arı yetiştiricilerine eğitimler verdik. Bu eğitim de kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli. Erdemli'de bal hasadı başlamış durumda. Ağustos ayının sonlarına doğru devam etmektedir" dedi.

Musa Bozuldu Yaylasına, kır balı üretimi yapmak üzere yaklaşık 20 yıldır çıktıklarını aktaran Başaran, "Bu bölge kır çiçeği çeşitliliği bakımından çok zengindir. Özellikle tüketiciler 2 bin 300 rakım ve üstü bölgelerde üretilen balları tercih etmekteler. Biz de hem arıcılık faaliyetimizi hem de üretimimizi bu bölgede gerçekleştiriyoruz. Arıcılarımız ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur" diye konuştu.

'ARILARI İHMAL ETMEYİN'

Arıcılara önemli uyarılarda da bulunan Başaran, "Genelde arıcılarımız bal sağımını gerçekleştirdikten sonra arılıktan ayrılmakta ve uzun bir süre arı yanına gelmemekteler. Son yıllarda popülasyon kaybı ve hızlı bir şekilde kovan tükenmesi olarak bilinen Nosema Serana hastalıklarının etkileri bu dönemle yapılacak mücadele ile atlatılacaktır. Bu nedenle hem Varroa zararlısına (bit) hem de Nosema Serana hastalıklarına karşı sağımdan sonra mücadele edilmelidir" ifadesini kullandı.

11)SAMSUN'DA KAZIDA ULAŞILAN HİTİTLERİN DİNİ MERKEZİ ARAŞTIRILIYOR

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıl önce Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar bu yıl da sürüyor. Kazılar sırasında Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alandan çıkarılan tarihi eser ve parçalar araştırılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç mahallesinde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında 13 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Araştırma Fonu ve Uşak ve Berlin Üniversitesi işbirliğinde başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar bu yıl da sürüyor. Kazılarda, Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alanda tarihi eserler ortaya çıkarılıyor. Bugüne kadar üzerinde çivi yazısı bulunan toprak tabletler, mühür, dini törenlerde kullanılan küçük kaplar, mezarlar, toplam 35 bin parça hayvan kemiği, gıda saklama çukurları, bir tünel, mabet odası temelleri, sur duvar ve kapısı, havuz, mezarlar ve çeşitli kalıntılar ortaya çıkarıldı.

2 BİN 900 YILLIK FINDIK KABUĞU BULUNDU

Alanda tespit edilen 52 basamaklı tünelin içerisinde geçen yıl 2 bin 900 yıllık fındık kabuğu ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu. Bu yıl ise yapılan çalışmalarda aynı yerde bir fındık kabuğu ve hububat kalıntıları daha bulundu. Ancak yeterli maddi kaynak olmadığı için kazı çalışmalarının bu yıl yapılamadığı, bulunan eserlerle ilgili araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

'FİNANSAL DESTEK OLMAYINCA KAZI YAPILAMADI'

Oymaağaç Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichan, Nerik'in Hititler için kutsal bir kent olduğunu belirterek "Müslüman dünyası için Mekke ne anlama geliryorsa, Hittiler için de Nerik o dönem aynı statüdeydi. Son iki yıldır özellikle depo çalışmalarımız var. Bir son rapor hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar özellikle finansal destek Almanya'dan geldi. Şu anda kazının statüsü değişti. Ben Türk vatandaşı olduktan sonra kazı da bir Türk projesi oldu. Özel sponsorlar bulmamız lazım. Bir destek olmazsa bu önemli yerde kazı devam etmeyebilir. Finansal destek olmadığından dolayı kazı yapamıyoruz. İnşallah sponsor bulup ileriki yıllarda tekrar bir çalışma yapabiliriz" dedi.

'HAVA TANRI'NIN PINARI' BULUNDU

Hititlerin o dönem Anadolu topraklarında çok önemli bir medeniyet olduklarını dile getiren Czichan, "Çivi yazısı tabletlerde, yazışmalarda tarih bilgileri ve Nerik'le ilgili 'Hava tanrısı' için verilen hediyeler yazılıyor. Son Hitit kralının ismi geçiyor. Birçok çanak çömlekler bulduk. Sur kalıntıları var. Yer altına giden bir merdiven var, bu bir havuza ulaşıyor. Bu havuz Hitit kaynaklarında 'Hava Tanrı'nın pınarı', 'Nerik pınarı' olarak geçiyor. Bu çok nadir bulunan bir durum" şeklinde konuştu.

Geçen yıl tünelin içinde Demir Çağı'na ait bir fındık bulduklarını söyleyen Czichan, "2 bin 900 yıllık fındığın TÜBİTAK'ın laboratuvarında yapılan 'karbon 14' analizi ile bu belirlendi. Karadeniz Bölgesinde bulunan en eski fındık diyebiliriz. Bu sene ise özellikle depo çalışmalarımız var. Uzmanlarımız Hitit ve Demir Çağı seramikleri üzerinde çalışıyorlar. Viyana'dan gelen bir ekip hayvan kemikleri üzerinde çalışıyor. Ayı, tilki, domuz, koyun, inek kemikleri bulduk. Bu kalıntılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Toprak kalıntıları içerisinde hububat tohumları, fındık, üzüm, zeytin ve mercimek parçaları kalıntıları bulduk. Şu anda 20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya, Avusturya, İtalya'dan gelen uzmanlarımız da burada yer alıyor" diye konuştu.

12)KAMYONETİN KASASINI AHŞAP EV MONTE ETTİ, YAYLALARI GEZİYOR

Karadeniz yaylalarında sıkı denetimler sonucu yeni yapılar inşa edemeyenler, ilginç çözüm yolları deniyor. Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen Kenan Bayraktar, yapılaşma yasağı engeline takılınca inşa ettiği çatısı olan 15 metrekarelik ahşap yapıyı, kamyonetin kasasına monte ederek yaylaları geziyor.

Dereli ilçesinde yaşayan Kenan Bayraktar, yaylalarda sıkı denetim sonucu yeni ev yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Belediyenin yıkım ekiplerinden kaçırmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filminden esinlenen Bayraktar, kamyonetinin kasasına inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi monte etti. Kamyonetle yaylaları dolaşan Bayraktar, çay evine dönüştürdüğü yapıda çay satarak kazanç elde ediyor. Yaklaşık 15 bin liraya yaptığı evi Kulakkaya yaylasına götüren Bayraktar'ın yapısı ilgi odağı oldu.

'ŞİMDİ TÜM YAYLALAR BENİM OLDU'

Yaylada bir ev hayali kurduğunu, ancak buna izin çıkmadığını anlatan Kenan Bayraktar "Yaylada ev yapamıyordum. Şimdi tüm yaylalar benim oldu. Hem geziyorum hem çay satıyorum. Yayla yayla gezmeyi düşünüyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum" dedi.

Kamyonet evle yayla yayla gezmeyi düşündüğünü de belirten Kenan Bayraktar, evi gören herkesin cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını, gösterilen bu ilgiden de memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Yaylada kamyonet üzerindeki evi gören Cemil Öner, "Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık çok güzel yapmışlar. Kamyonetle istediği yere gider, buraya renk kattı. Kulakkaya yaylasında kalmasını istiyoruz. Her hafta sonu turlar geliyor buraya, eve ilgi gösteriyorlar, biz de memnunuz" dedi.

'AHŞAP İÇİNDE BÖYLE EV GÖRMEK GÜZEL'

Yaylaya gelen Zeki Tatar ise, "Kemal Sunal'ın filmlerinde gördüğümüzü burada doğayla iç içe görüyoruz. Bu kadar beton içinde seyyardan ahşap içinde böyle ev görmek güzel. Özellikle fotoğraflarını çektim, Fransa'da ve Almanya'daki arkadaşlarıma gönderdim. Sırf bu arabayı görmek için buraya yaylaya geldim, çok da hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

13)ÇANAKKALE'DEKİ KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA



Çanakkale'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geliyor. Tali yoldan karayoluna çıkan araç, cezaevi önünden il merkezine dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor.

Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise Barbaros Mahallesi'nde yaşanıyor. Cadde üzerinde 2 araç kafa kafaya çarpışıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

14)ADANALI KEBAP USTASINDAN 'KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR' ÖNERİLERİ

Adana'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesiyle hazırlanan metrelik Adana boru kebabının mucidi Yaşar Aydın, Kurban Bayramı'nda kırmızı etin en lezzetli halinin püf noktalarını anlattı.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan usta kebapçı Yaşar Aydın, kurban etinin lezzetli olması için birinci koşulun dinlendirilmesi olduğunu söyledi. Etin en lezzetli kısmının ise kaburgasında bulunduğunu kaydeden Aydın, "Kurbanlığımız erkek olmalı, kestikten sonra derisini alıp, etini kemiklerinden ayırıyoruz. Kemikli-kemiksiz kısımlarını ayırıyoruz. Etleri kuşbaşı yapanlar var, genellikle kıyma kebabı yapan nadirdir, Adana'da yapanlar var. Ama diğer kentlerde kuşbaşı ve kavurma yapıyorlar. Et keser kesmez şişe dizilir pişirilirse sert olur. Et biraz dinlenirse daha güzel olur. Eti doğradıktan sonra sinirlerinden ayırmalıyız. Etin en lezzetli kısmı kaburgasıdır. Kurban eti, 1 gün beklerse daha lezzetli olur. Ancak 1 gün bekleten yok. Bunun için tavsiyem ilk gün kavurma yapsınlar. İkinci gün kebap yapsınlar. Çünkü kavurmada daha yumuşak düşer, kebapta ikinci gün bekleyince daha güzel olur. Kavurma için but ve pirzolalık kısımlar güzel olur. Kurbanı kesip hemen şişe takarsanız eti cıvık olur, sert olur, tadını alamazsınız. Biz kıymamızda yağ kullanmıyoruz, sadece kaburga eti kullanıyoruz. Ancak kıyma yapımında 1 kilo ete etin kendi yağ durumuna göre bakılarak, yarım kiloya yakın yağ eklenerek kıyma yapılabilir" dedi.

'ELİNİZİ BIÇAĞA YAKIN TUTMAYIN'

Et pişirirken öncelikle yakılacak kömürü dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Kömürü alev almayacak, tam yanacak, is olmayacak. İs olursa zehirlenme olur. Ete sadece tuz ve toz biber atılır. Salça gibi şeylerle soslar yapılırsa tadı kaçar. Etin değil, sosun tadını alırsınız. Kömür seçiminde meşe, çam kömürleri kullanılmalı. Çıtırdayan, is yapan kömürler olmamalı. Öncelikle eti parçalarken vatandaşlarımız kendilerine dikkat etmeliler, bıçağı ellerine yakın tutmamalılar. Ellerini kesenler bıçağı eline yakın tutuyorlar."

15)MUHTARDAN 'GİYMEDİĞİN ELBİSEYİ GETİR, İHTİYACIN VARSA BEDAVA GÖTÜR' KAMPANYASI

Aksaray'da Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' adı altında düzenlediği kampanyayla, kendisine getirilen giyecekleri muhtarlık binası önünde, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor.

Muhtar Emre Ağaçdelen, 4 ay önce fazla kıyafetlerin, ihtiyacı olanlarla paylaşılması için kampanya başlattı. Kampanyaya her iki taraftan da ilginin yoğun olması üzerine devam ettiren muhtar Ağaçdelen, şunları söyledi:

"Elbise kampanyasına adaylık döneminde başlamıştık. Daha sonra gezilerimizde ihtiyaç sahiplerini belirledik. Muhtarlığı kazandıktan sonrada bu işe devam edelim dedik ve 4 aydır bu işi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine eşya ve kıyafetleri ücretsiz veriyoruz. Vatandaşlarımız da evinde ne fazlası varsa, kullanmadığı veya küçük gelen eşyalarını bize getiriyor. Biz de kullanılabilecek durumda olanları burada askıya çıkarıyoruz. Kampanyamıza çevre mahallelerden de destek geldi. Bunun yanında çarşı esnafımızda yeni kıyafetler hediye ederek kampanyaya destek verdi. İlk 1-2 koli ile başladık. Şimdi bize çuval çuval, koli koli kıyafet, çocuk elbisesi, ayakkabı, battaniye, yorgan geliyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

16)YEMİN TÖRENİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'üncü dönem mezuniyet töreni sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. 295 yeni polisin ettiği yemin sonrası protokolün ayrılmasından sonra kız arkadaşı Ayşegül Oğul'a yüzük takan polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'ncü dönem mezuniyet töreni okulun salonunda yapıldı. Yemin edecek polislerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokol üyeleri katıldı. Vali Okay Memiş, polis ve jandarma üniformasının önemine dikkat çekerek göreve başlayacak polislerden halka iyi davranmalarını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in tavsiyelerde bulunduğu genç polislere son dersi veren Okul Müdürü Mesut Gezer, meslek hayatında neler yapmaları gerektiğini anlattı. Törende dönemi başarıyla bitiren polislere belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Mezun polislerin hazırladıkları mini konserin ardından Erzurum Polis Meslek Yüksekokul'nun 23'üncü dönemini başarıyla bitiren 295 polis yemin etti.

Yemin töreni sonrası polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, arkadaşlarının arasından ayrılarak kürsüye gelirken bu sırada görevli Ayşegül Oğul'un ismini anons etti. Bir süre sonra salona gelen genç kızın önünde dik çöken Fatih Mehmet Tekiş, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Teklif üzerine şaşıran Ayşegül Oğul, bir süre arkadaşına sarıldı. Salonu dolduran arkadaşlarının ve ailelerinin alkışları arasında sürpriz evlilik teklifine imza atan Fatih Mehmet Tekiş, evet cevabıyla iki mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.

17)GÖLCÜK YAYLASI HEM SERİNLETTİ HEM GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, serin havası nedeniyle ilgi odağı oldu. Yayladaki Gölcük Gölü, doğa güzelliğiyle ziyaretçileri büyüledi.

Ödemiş'te hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken bunalan vatandaşlar gölgelik alanlar ve mesire yerlerine sığındı. 'Ege'nin Abant'ı olarak bilinen doğa harikası Gölcük Yaylası'ndaki Gölcük Gölü de vatandaşların tercih yerlerinin başında yer aldı. Yayladaki hava sıcaklığı ilçe merkezinden 10 derece daha düşük olduğu için gidenler rahat bir nefes aldı. Yayladaki doğa harikası Gölcük Gölü'nün manzarasının seyrine doyum olmadı. Göl çevresindeki kafeteryalara gelen vatandaşlar, sıcak ve soğuk içeceklerle manzaranın keyfini sürdü. Kimileri havayı serin bularak işletmelerden omuzlarına örtmek için şal istedi. İş insanı Reyhan Koç, "Burada üşüyoruz. Serinlemek ve doğanın güzelliklerini görmek istiyorsanız, sizler de buraları görün. Şallarınızı ve kazaklarınızı yanınıza almayı unutmayın. Gölcük doğasıyla, çamlarıyla harika bir yer. Böyle güzel bir atmosferi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

18)MOZAİK SANATINI DÜNYAYA TAŞIYORLAR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Ahmet Önder Çift, kurduğu mozaik atölyesinde Hatay'ın mozaik ve kültür sanatına katkı sağlıyor.

Doğal renkli mozaik taşlarını kullanarak, sanatsal figürler ortaya çıkardığını söyleyen Çift, el emeği ile yaptıkları resimler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahları, doğa ve çiçek resimleri ile Yunan mitolojisinden eserler ortaya çıkardıklarını belirtti.

Atölyesinde Suriyelilerinde bulunduğu ekiple çalıştıklarını söyleyen Çift, "Doğal renkli mozaik taşlarını bir araya getiriyoruz. Ortaya sanatsal eserler çıkıyor. Müşterilerin istek ve taleplerini de değerlendiriyoruz. Hatta Yunan anatomisinden figürlerin yer aldığı eserleri müşterilerimizin talebi doğrultusunda mozaikle resmederek sanata dönüştürüp topluma kazandırmaya çalışıyoruzö dedi.

Otel, motel, restaurantlarda, evlerde duvarlara, havuz kenarında, şömine altlarında, yani insanların hayal edebilecekleri her yerde kullanmak üzere çeşitli sanat eserleri yaptıklarını anlatan Çift, amacının Hatay kültür ve mozaiğini dünyanın her yerine ulaştırmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN TALEP VAR

Aralarında Fransa, Almanya, Dubai, Avustralya, Ürdün olmak üzere birçok ülkeye mozaikle süslü eserler gönderdiklerini belirten Çift, "Yurt içinde de Antalya, Mersin, Hatay'ın ilçeleri de olmak üzere çeşitli kentlere de gönderiyoruz. Çalışmalarımız doğadan esinlenilmiş şekillerden oluşuyor. Çalışmalarımız arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Padişahları, insanların şahsi ve aile fotoğrafları, manzara, Yunan mitolojisinden eserler, hayvan figürleri, manzara, çiçek resimleri varö diye konuştu.

HATAY'IN KÜLTÜR VE SANATINA KATKI OLSUN

Kurdukları atölyede, çalışanlarının geçimlerine destek olduklarını sözlerine ekleyen Çift, şunları söyledi:

"Amaç, Hatay'ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, Hatay'ın mozaik sanatını yaygınlaştırmak, kültüre sanata katkı sağlamak. Çok sevdiğimiz sanat işimizi zevkle ve hayranlıkla yapıyoruz. Uzun yıllar yapmaya devam edeceğiz ve bizden sonrakilere de miras olarak bırakmayı hedefliyoruz.ö

