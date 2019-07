DHA YURT BÜLTENİ - 3

İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında

İzmir merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Örgüt üyelerinin gözaltına alınması için operasyonların devam ettiği açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik bir süredir sürdürülen soruşturmada, kripto örgüt üyelerinin isimleri tek tek tespit edildi. Soruşturma sonrasında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem imamlarla büfe ya da ankesörlü telefonlardan görüşme yapan şüphelilerden 20 muvazzaf arasında 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay, 5 eski asker arasında ise 1 yarbay, 2 üsteğmen, 1 pilot yüzbaşı ile 1 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 10'unun da sivil oldukları, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı ve askerlerle irtibatlı oldukları ifade edildi. İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Amasya, Kocaeli, Adana, Batman, Çanakkale, Malatya, Diyarbakır, Konya, Kırşehir, Mersin, Manisa, Tekirdağ ve Denizli'de yaptıkları eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar için operasyonun devam ettiği açıklandı.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, -

Kendisini uyaran polise bıçak çekti, gözaltına alındı

Samsun'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polis ekiplerine bıçak çeken B.K. (36) ikna edilerek gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sahil yolunda alkol alarak çevrenin rahatsız edildiği ihbarını aldı. Ekipler, alkol alan B.K.'yı uyarmak istedi. Bu sırada belinden çıkardığı bıçağı polislere doğru savuran B.K., 'Ne yapacaksınız, beni mi vuracaksınız?" diye bağırdı. B.K., polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu kimseye zarar vermeden elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürülen B.K.'nın alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilen B.K., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı

Adana'da polis, Suriyeli sürücünün kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, motor bölümünde paketlenmiş halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu'nda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Bu kursa her meslekten talep var

Mersin'in Erdemli ilçesinde, arıcılık bölümü meslek edindirme usta öğreticisi Zeynep Yıldız Mavi, 15 yılda eğitim alan 10 bin kursiyere arıcılık sertifikası verdiklerini belirterek, memur, esnaf ve avukatların da içerisinde olduğu her meslekten insanların arıcılığa yöneldiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde 15 kursiyere, ilçeye bağlı Uzunkuyu Mahallesi Aksıfat mevkiinde 2 bin rakımda bulunan kursiyer Ayşe Gül'e ait arıcılık işletmesinde uygulama eğitimi verildi. Usta Öğretici Zeynep Yıldız Mavi, ilçede arıcılık kursuna ilginin her geçen gün arttığını belirtti. 15 yılda yaklaşık 10 bin kursiyere eğitim ve arıcılık sertifikası verdiklerini kaydeden Mavi, "Bölgemiz arıcılık konusunda çok verimli bir bölgedir. Erdemli'nin Toros dağlarındaki yüksek rakımlı bölgelerde hiçbir gübre veya katkı maddesi verilmeden bal üretimi yapılabiliyor. Türkiye'nin en değerli ballarının üretildiği Erdemli'de vatandaşlarımız, ek gelir olarak arıcılık yapmaya başlıyorlar. Çiftçilikten bir şey elde edemeyenler, kazanç kapısı olarak arıcılığa yöneldi. Kursiyerlerimize sertifika verdik. Birçok kursiyerimiz artık kendi işletmelerinde bal üretimi yapmaya başladı. Kursiyerlerimiz arasında çiftçi, avukat, memur, esnaf, iş adamı ve ev hanımları da var. Her kesimden ilgi gören arıcılık kursuna herkesin katılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

ÇİFTÇİLİKTEN ARICILIĞA DÖNDÜ

Yıllardır serada domates yetiştiren kursiyer Ayşe Gül (26) ise, "Yılardır çiftçilikle uğraşıyoruz. Serada domates yetiştiriyoruz ama emeğimizin karşılığını bir türlü alamıyoruz. Çiftçilikten elde ettiğimiz gelirle karnımızı zor doyuruyoruz. Ben ve eşimde artık ekonomik kazancı iyi olan bir iş yapmaya karar vererek, bölgemizde büyük potansiyeli olan arıcılığa yöneldik. Arıcılık kursuna katıldık. Hibe desteği ile 30 arı kovanı aldık. Şimdi arıcılık ile uğraşıyoruz. Arıcılık, insana huzur veriyor. Doğayla baş başa kalıyorsun, temiz hava ve iyi geliri olan bir uğraş" diye konuştu.

ADLİYEDEN ARICILIĞA

Arıcılık kursuna katılan Avukat Erol Bediz de, hafta içi adliyedeki yoğun iş temposundan kaynaklı stres ve yorgunluğu arılarla uğraşarak atmak istediğini kaydederek, şunları söyledi: "Torosların zirvesinde 2 bin rakımlı yerde arıcılık eğitimi alıyoruz. Çok güzel bir meslek. Doğayla iç içe, güzel ve bol oksijenli bir uğraş olarak bizlere keyif veriyor. Arıların sesi dahi bizler için büyük bir mutluluk."

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çamur banyoları bu yıl özellikle İngiliz ve Rus turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika canlı heykel görünümünde duran turistler, duşlarda durulanıyor.

Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, Ortaca'ya bağlı dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve caretta caretta'larıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, 1990'lı yıllarda Dustin Hoffman ve Sting'in de girdikleri çamur banyolarını ihmal etmiyor. Klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ve radyoaktif radon gazı içeren 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü sularla oluşturulan çamur banyolarının, romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon, böbrek taşı gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Bu yıl özellikle İngiliz ve Rus turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika canlı heykel görünümünde duran turistler, duşlarda durulanıyor. Turistler, çamur banyosu yaptıktan sonra ciltlerinde rahatlama olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Ayrıca deniz ve tatlı su arasında bulunan, yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğunda, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları kumsallardan İztuzu Plajı da bölgenin en rağbet gören yerlerinden İztuzu Plajı'nda deniz keyfi yapan tatilciler, kişi başı 20 TL olan tekne turlarında tarihi Kral Mezarları'nı izliyor. Bölgede yoğun bulunan, protein deposu mavi yengeçten de tüketen turistler, Dalyan'da keyifli zaman geçiriyor.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Bamya 18 TL'lik etiketi ile cep yakıyor

Lezzetiyle damakları şenlendiren bamya, etiketiyle cep yakıyor. Tarladan sofraya binbir zahmetle getirilen bamya, kilosu 18 TL'den satışa çıkarılıyor.

Besin değeri yüksek, vitamin, magnezyum ve mineral deposu olan bamya, pazar tezgahlarına düştü. Kilogram fiyatı 10- 20 TL arasında değişen bamyayı satamadıklarını söyleyen pazarcı esnafı, fiyatların gelecek günlerde daha da artacağını vurguladı. Evli ve 3 çocuk annesi pazarcı Özlem Sezin, bamyanın fiyatının yüksek olmasının yetiştirme ve toplanma aşamasındaki zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Sezin, "Bamya, toplaması zor, eziyetli bir ürün. Buna rağmen fiyatı normal. Bana göre en az 15 lira olmalı ki çiftçinin de satanın da emeği korunmalı" dedi. Bamya satışı yapamadıklarını kaydeden Sezin, alıcılarda para olmadığını bu nedenle ürünü tarladan geliş fiyatına satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bamyanın kilogramını 18 TL'den satan pazarcı Okay Tunç da fiyatının normal olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Bamya üretimi emek ister. Bamya üreten bir çiftçi, başka bir işle uğraşamaz. Her gün ilgi ister. En zor işçiliktir. İlaçlaması, sulaması, gübrelemesi ayrı ayrı. Bamya çiçek açıyor. Bunun için sabah ezanında kalkarsın karanlıkta açmış bamyaları toplarsın. Yetiştirilmesindeki emeği bilmeyenler, pahallılığını anlayamaz. Bu emeğe göre fiyatı az bile. Ayrıca çok az yetişiyor. Bu nedenle fiyatı düşmez, aksine artabilir. Bamya alıcı bulsa, fiyatı daha da yükselir. Alıcı olmadığı için fiyatı düşük."

Pazarcı Cemal Üçgül ise bu yıl fazla ekim yapılmadığı için ürünün az olduğunu söyleyerek, "Bamyanın toplaması çok zor. Zahmetli bir ürün olduğu için bir çok kişi ekmekten vazgeçiyor. Bu nedenle ürün az, bu da fiyatını etkiliyor. Ancak müşteriler fiyatını yüksek olarak algılamasın, gerçekten bunun eziyetini üreten, tarlada çalışan bilir. Ayrıca gübre, ilaç, mazot fiyatları yüksek. Bu da ürünün satış fiyatına yansıyor" diye konuştu.

Geçen hafta bamyayı 10 liraya aldığını şimdi ise fiyatının 18 TL'ye çıktığını kaydeden Aysel Güler de artık kiloyla alamadığını, yalnıza 250 gram alabildiğini belirtti.

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA

Didim'de atlı safari turları ilgi çekiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen atlı safari turları turistlerin ilgisini çekiyor. 3 saat süren safari turları başta İngilizler olmak üzere Arap ve Pakistanlı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve keşfedilmeyi bekleyen diğer plajlarıyla her yıl dünyanın birçok ülkesinden binlerce turisti ağırlayan Didim'de düzenlenen 'atlı safari', büyük ilgi görüyor. Kısa bir binicilik dersinin ardından deniz kıyısı ve patika yollarda devam eden turlar, turistler için farklı bir eğlence imkanı sunuyor. 3 saat süren atlı safariye başta İngiliz turistler olmak üzere İskoç, Alman, Rus, Arap ve Pakistanlılar büyük ilgi gösteriyor. Her sabah saat 10.00-13.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında yapılan turlar, Altınkum-İmbat Sitesi güzergahında gerçekleştiriliyor.

ALTERNATİF SPOR

Turu gerçekleştiren firmanın işletmecisi Haydar Çaylak, turistlerin at üstünde doğanın tadını çıkardığını ifade etti. Turistlerin yoğun ilgisinden memnun kaldıklarını anlatan Çaylak, bu turlarla aynı zamanda alternatif spor imkanı sunduklarını kaydetti. Çaylak, turlar sayesinde turistlerin hem ata binmeyi öğrendiğini hem de patika yollardan giderek, denizden atla geçerek ve günbatımını izleyerek keyifli dakikalar geçirdiğini dile getirdi. Ata binmesini bilmeyen turistler için çiftlikte ön bilgilendirme kursu da verdiklerini aktaran Çaylak, "Müşteriyi ata bindirmeden önce çiftliğimizde yardımcı at eğitmenleri tarafından uygulamalı ders veriyoruz. Didim'e en çok gelen yabancı turist İngiliz. Bu nedenle de atlı turlara en fazla ilgi gösterenler de İngilizler oluyor. Ama atlı safarinin yeni gözde müşterileri Araplar oldu" dedi.

'ATLAR ÇOK CANA YAKIN VE ARKADAŞ CANLISI'

İngiltere'den Didim'e tatile gelen ve atlı safariye katılan Jen Bowen, "İngiltere'den tatil için Didim'e geldim. Didim'i çok beğendim, çok güzel plajları var. Ayrıca çocuklarımla birlikte Didim'de atlı safari turuna katıldım. Atlı safari turundan da çok memnun kaldım. Çok şaşırtıcı ve eğlenceliydi. Atlar harikaydı. Çocuklarımla ailecek çok mutlu olduk" dedi.

İngiliz turistlerden Sophie Broughton ise ilk defa ata bindiğini söyledi. Atların çok cana yakın ve arkadaş canlısı hayvanlar olduğunu belirten Broughton, "Atla safari turu çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),

