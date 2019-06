DHA YURT BÜLTENİ-3

1)IRAK YÖNÜNDEN SURİYE'YE GELEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlaın yer aldığı görüldü.

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

2)ADANA'DA, HDP GENÇLİK MECLİSİ ÜYESİ 9 KİŞİ TUTUKLANDI

ADANA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen HDP Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi yapan kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak operasyonu düzenledi. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar ile saldırdığı öne sürülen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Operasyon anları ise havadan görüntülendi. Evlere giren polisler, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi'nin üyeleri oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek, polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Adana HDP parti binası içinde bulunan Gençlik Meclisi odasına il başkanı ve milletvekillerinin giremediğini, bu kararın örgüt tarafından alındığını ortaya çıkardı. Gençlik Meclisi odasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 18 yaşından küçük 7 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; 8'i kadın 27 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkan şüphelilerden 9 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsine çaptırılırken, 23 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

3))ZEYTİNDE MANTAR UYARISI

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, zeytin tanelerinin etrafını beyaz salgıyla sarıp, toprağa düşmesine neden olarak verimi düşüren 'colletotrichum' mantarına karşı üreticileri uyardı. Totoş, bu mantar türüne karşı üreticilerin zirai mücadele yapmasının şart olduğunu söyledi. Zeytin ağaçlarında son zamanlarda görülen, ağacın çiçeğine ve meyvesine zarar veren 'colletotrichum' mantarının üreticileri ciddi zarara uğratabileceği belirtildi. Yakın tarihte pek görülmeyen bir hastalık olan bu mantar cinsinin, zeytinin kalitesini düşürdüğü, bunun da yağ kalitesini doğrudan etkilediği vurgulandı. Colletotrichum mantarının zeytinin sadece çiçek ve meyvesini değil, aynı zamanda ağacın bütün sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, "Giderek artan nemli hava ve ortam sıcaklığı, bu mantarın yayılmasını oldukça hızlandırmış durumda. Özellikle Gemlik ve Ayvalık çeşitlerinde bu mantara karşı aşırı hassasiyet var. Memecik çeşidi, biraz daha dirençli gruptan" diyerek üreticileri uyardı.

'ORGANİK TABANLI KÜKÜRTLÜ İLAÇLAR DAHA ETKİLİ'

Zeytin tanelerinin etrafını beyaz salgıyla sarıp, toprağa düşmesine neden olan bu mantarın ekim ayında sporlarını ortama saçarak ağaca bulaştığını ve ilkbaharda uyanıp, hastalığı yaydığına dikkati çeken Totoş, bu zararlıyla mücadelenin artırılması gerektiğini söyledi. Colletotrichum mantarı ile mücadelenin birkaç yöntemi olduğunu vurgulayan Totoş, "Bakırlı zirai ilaçlar, bu mantarla mücadelede çok etkili değil. Gülleci bulamacı dediğimiz ilaç veya organik tabanlı kükürtlü ilaçların bu mantara karşı daha etkili olduğunu biliyoruz. Ancak ilaçlama sırasında dikkat edilecek hususların en başında ağacı ilaçladığınız gibi ağaç taç izdüşümünü de ilaçlamanız gerekiyor" diye konuştu.

'HER AŞAMASINDA MÜCADELE ETMELİYİZ'

Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünü derinden etkileyebilecek bu mantarla mücadelede herkesi duyarlı olmaya davet eden Totoş, şöyle devam etti:

"Bu zararlıyla mücadele etmememiz durumunda, natürel sızma zeytinyağını üretmekte giderek daha büyük zorluklarla karşılaşacağımız aşikardır. Bu mantar, zeytin yetişen bölgelerinin pek çoğunu ilgilendiren bir hastalık haline geldi. Belki öteden beri vardı ama şimdiki kadar güçlü hastalık yapmıyordu. Şu an oldukça güçlü. Eğer, biz zeytinlerimize bakmazsak hem çiçeği hem de meyveyi etkiliyor. Dolayısıyla bizi büyük ekonomik zarara uğratacak bir hastalık etkeni olarak yayılmaya devam ediyor. O nedenle her aşamasında biz bununla mücadele etmeliyiz. Çiftçilerimizin gelecekte daha iyi kazanabilmeleri, yurt dışı bağlantılı sanayicilerimizin bağlantılarını sürdürebilmesi için çiftçinin bu zirai mücadeleyi yapması şart görünüyor."

4)TARİHİ SİLAHTAR ÖMER PAŞA CAMİSİ, AHŞAP MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Selçuklular zamanında yapılan Tarihi Silahtar Ömer Paşa Cami, klasik örneklerinden ayrılan ahşap mimarisiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Cami, 1082 yılında inşa edildi. Kesme taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak yapılan caminin ahşap bölümlerinde ise hiç çivi kullanılmadı. Caminin dış yapısındaki sade görünüme karşın iç tasarımındaki el işlemelerin zenginliğiyle dikkat çeken cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Silahtar Ömer Paşa Camisi, taş, çini, ahşap, boya süslemeleri, ahşap kemerle süslü kapısı, çıtaları, boya süslü tavanda altıgenleri, göbekte kesişen şekilleriyle, batı, kuzey ve doğu yönlerinden çeviren revaklarıyla, buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık bin yıllık caminin Selçuklular döneminde hiç çivi kullanılmadan inşa edildiğini belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan "Silahtar Ömer Paşa Camisi, Erbaa ilçemizin Akça köyünde eski ismiyle Fidi köyümüzde bulunan camimiz. 1082 yılında Selçuklular tarafından Selçuklu mimarisiyle, herhangi bir çivi kullanılmadan tamamıyla ağaçların birbirine geçmesi şeklinde yapılan bir cami. Yaklaşık bin yıldır ayakta duran bir cami ama zaman içerisinde ağaç yapı olmasından dolayı bakım, onarım ve tadilata tabi olan bir camimiz. Bu camiye Silahtar Ömer Paşa Cami denilmesinin sebebi de 1688 yılında Osmanlı'nın kıymetli vezirlerinden Silahtar Ömer Paşa tarafından ki Silahtar Ömer Paşa Bağdat, Diyarbakır, Sivas Valilikleri yapmış, 1644-1647 yılları arasında hatta Mısır Valiliği de yapmış kıymetli bir vezir. 1688 yılında bu camiyi ziyaret ederek oraya iki hediye bırakıyor bir kitabe ve şamdan ve üzerlerine 1688 tarihi atıldığı için Camimizin yapım tarihi her zaman 1688 olarak değerlendiriliyor. Ancak cami 1082 yılında Selçuklular tarafından yapılmış. Silahtar Ömer Paşa bu hediyeleri bıraktıktan sonra caminin adı Silahtar Ömer Paşa Cami olarak anılmaya başlanıyor" dedi.

'2007 YILINDA RESTORE EDİLDİ'

Tarihi caminin 2007 yılında orijinal haline sadık kalınarak restore edildiğini kaydeden Kaymakam Karacan "Selçuklu mimarisiyle restorasyonu yapılıp tekrar hizmete açılmıştır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi, bütün insanlığı böyle güzel bir camiye, bin yıllık herhangi bir çivi kullanılmadan ahşapların, tahtaların birbirine geçmesiyle özel olarak yapılan camiyi ziyarete bekliyoruz" dedi.

5)OBRUK ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, doğal güzelliği nedeniyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Karların erimesiyle coşkuyla akan şelale, piknik yapmak isteyenlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS) bu kapsamda bölgeye doğa gezisi ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. 12 kilometrelik yürüyüşe Saimbeyli Kaymakamı Cem Gümrükçü, İlçe Garnizon Komutanı, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Hasan Yeşilmen, kurum amirleri ve ilçede görev yapan bazı öğretmenler de katıldı.

Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Kaymakam Cem Gümrükçü, tüm doğaseverleri ilçenin güzelliklerini görmeye, yaşamaya davet etti. Gümrükçü, "2 bin rakımlarında bulunan Süttepesi Yangın Gözetleme Kulesinden doğa yürüyüşü yapacağız. Doğasıyla çok güzel meşhur Obruk Şelalesi'ne kadar birlikte yürüyeceğiz. Saimbeyli doğal bir cennet, mükemmel bir yayla. Çok güzel bir manzara var burada. Birlikte çok güzel bir yürüyüş yapacağız inşallah. Saimbeyli'ye davetimiz var. Saimbeyli çok güzel bir doğaya sahip. Hepinizi Saimbeyli'ye bekliyoruz" dedi. PRODOSS Kulüp üyeleri, 30 metreden akan şelalenin altına girdi.

6)EN RENKLİ YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI

RİZE'nin İkizdere ilçesinde rengarenk çiçeklerin açtığı deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Cimil Yaylası, ziyaretçilerini büyülüyor.

İkizdere ilçesinde termal kaplıcalar ve şelaleler ile çamla kaplı ormanlık alandan geçilerek ulaşılan rengarenk çiçeklerin açtığı Cimil Yaylası, ziyaretçilerini büyülüyor. Tabiat harikası olarak nitelendirilen deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki renkli yayla, doğaseverlerin akınına uğruyor. Taş ve ahşap evlerin yer aldığı yaylaya çıkanlar, eşsiz manzaranın keyfini sürüyor, selfie yaparak fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler civardaki Faso, Hostaval ve Cimil şelalelerini görmek imkanı buluyor.

Cimil Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Aşar, yaylalarında yaz aylarında bin bir çeşit çiçeğin açtığını belirterek "Yaylamız bitki örtüsü ile büyüleyicidir. Yaylamızda bin bir çeşit çiçekler var. Herkes gelsin, görsün. Yaylamız çok güzel" dedi.

Yaylayı ziyarete gelen Alaeddin Turanlı da yaylada inanılmaz güzelliklerin bulunduğunu belirterek "Bitki çeşitleri ve su kaynakları açısından her insanın görmesi gereken bir yer. Turizm açısından bu çeşitliliği bütün dünyaya göstermek gerekir. İnanılmaz farklı renklerde bitki çeşitliliğini görme şansımız oldu. Daha önce bu kadar güzel bir yayla görmedim.ö dedi.

Yaylaya Kastamonu'dan geldiklerini belirten Kazım Cevahir, de "Ben bu yaylaya her zaman geliyorum. Burası çok güzel bir vadi. Çok yaylalara gittim, çok yerler gördüm, fakat bu Cimil Yaylasının çiçek yapısı çok yerlerde yok" diye konuştu.

Turizmci Hayri Yıldız ise "Cimil Yaylasına hayran kaldım. Hiç bir yaylaya benzemiyor. Buranın doğası, güzelliği ve havası mükemmel. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bu duygu anlatılmaz bir şey, herkesi buraya davet ediyorumö dedi.

