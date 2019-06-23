DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SEL FELAKETİNDE KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürüyor. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor. Trabzon'da 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse'ye (78) ise ulaşılamadı.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip katılıyor.

ORDU'DAN ARAKLI'YA DESTEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bu ilden itfaiye arama-kurtarma ekipleri de Araklı'ya gönderildi. Aralarında 2 dalgıcın bulunduğu, 6 kişilik profesyonel arama kurtarma ulaştıkları bölgede çalışmalara başladı.

ARAKLI-BAYBURT YOLUNDA ÇALIŞMA

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda da, iş makineleriyle çalışmalar devam ettiriliyor. Çok sayıda iş makinesinin katıldığı çalışmayla, dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

9 binanın yıkıldığı, yollar, köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

-İş makinelerinin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,

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2)ADIYAMAN'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Kıymaz yönetimindeki 01 BK 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıymaz ile otomobildeki Refika, Songül, Sedanur Kıymaz ile Songül ve Devran Geyik yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan çıkan yaralılar

-Yaralılara sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa konulması

Kaza yapan otomobil

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-

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3)KARADENİZ'DE YAYLA GÖÇÜ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlar, yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü. Yöresel kıyafetler giyen köylüler, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte uzun süren yolculuğun ardından Esbala Yaylası'na ulaşmanın sevincini manilerle kutladı. Karadeniz'de, mevsim sıcaklıklarının artmasıyla yeşile bürünen yaylalara göçler başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde de asırlık geleneği yaşatan vatandaşlar, yaylaya göç yolculuğuna başladı. Yöresel kıyafetler giyen köylüler, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte sabah erken saatlerde yaylalara doğru yola çıktı. Uzun bir yolculukla Esbala Yaylası'na ulaşan köylüler, yaylaya ulaşmanın sevincini maniler atarak kutladı. Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla birlikte zil ve çan sesleri eşliğinde yola düşen yöre sakinlerinin göç yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu. Yaz mevsimi boyunca yaylada kalacak vatandaşlar, hayvanlarını otlatacak ve üretecekleri süt, peynir ve diğer ürünleri de satarak kazanç elde edecek. Muhteşem doğası ve rengarenk yaylalarda bulutların üzerinde kalacak yaylacılar, Eylül ayı sonuna doğru ise köylere inecek.

'İNEKLER SÜSLENİNCE HEYECANLANIYOR'

Bölgede asırlık geleneklerini sürdürdüklerini anlatan Emine Yamaç, "Bu bizim 100 yıllardır süren bir geleneğimiz. Eskilerden beri, atalarımızdan kalan bir gelenek. Eskiden sırtlarında yükle günlerce yürürdü insanlar. Köyde kıyafetlerimizi giyindikten sonra ineklerimizi süslüyoruz. İneklerimiz süsleyince onlarda heyecan yapıyorlar. Yaylaya geleceklerini inekler süslendiklerinde anlıyorlar. Buraya yerleştik. Şimdi 3 ay buradayız. Burada yayla yapıp sonbaharda köyümüze geri döneceğizö dedi.

'BİZİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ'

Göç ettikleri yaylada kalmanın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu anlatan Şaziye Türkmen, "Eskiden arabalar, yollar yoktu. Yürüme hayvanlarımızla, yüklerimiz sırtımızda gelirdik. Yolda bir gece yatardık. Yolları aşar yaylaya gelirdik. Toplu gelirdik yaylalara. Halka kurar horonlar oynar türküler söylerdik. Ama şimdi herkes köylerden gitti. Artık çoğu kişi hayvan bakmıyor. Gelenek sürüyor ama az göç ediliyor. Bu bizim için bir yaşam biçimi. Hayvanımız olmasa bile geliriz. Daha önceden yayla hazırlığı yapıp burada bulunan tarlamızı ektik, buradaki ağırlarımızı da hazırladık" diye konuştu.

'ŞEN OLURUZ, ŞENLİK OLURUZ'

Büyükbaşlarıyla göç ettikleri yaylada kalmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Fatma Yamaç ise, "Geçen yıl hasta olmuştum. Yaylaya gelemedim. Ama şimdi yaylaya göç ettik. Şükürler olsun. Burada 'Yaylanız şen olsun' denir. Biz buralarda şen oluruz, şenlik oluruz. Şimdi 3 ay burada kalacağız. İneklerimize burada bakacağız. Eskiden yürüme gelirdik o günler tadı farklı ama şimdi arabalarla kolay oldu. Böylede rahatö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Yayla göçü hazırlığı

-Büyükbaş hayvanlardan detay

-Yaylaya göç yolculuğu

-Atılan maniler

-Yayladan detaylar

-Röpler ve genel detaylar

HABER Aleyna KESKİN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-

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4)PARK HALİNDEKİ TIR'I KURŞUNLADILAR

ADIYAMAN'da, park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, gece geç saatlerde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'ye ait park halindeki 02 BG 542 plakalı TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede TIR'a tabancayla 10 el ateş edildiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri ve polis ekipleri

-Tır'a ısabet eden kurşunlar

Yerdeki boş kovanlar

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB

Kaynak: DHA