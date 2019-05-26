DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CİLVEGÖZÜ'NDEN SURİYE'YE BAYRAMLAŞMAYA, BİR HAFTADA 16 BİN KİŞİ GİTTİ

RAMAZAN ayının bir bölümü ile bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. 20 Mayıs'ta başlayan ve 31 Mayıs günü tamamlanacak olan çıkışlarda bayramı ülkesinde geçirmek için Suriye'ye gidenlerin sayısı 16 bini buldu.

RANDEVU ALIYORLAR

Bayramlaşmak için ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyorlar. Daha sonra randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyorlar. Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayanlar gerekli kontrollerin ardından çıkış yapıyor. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ile randevu sistemi sayesinde hiçbir izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü'nde günde ortalama 3 bin kişi çıkış yapıyor. Bayramlaşmak için çıkışlar 31 Mayıs'ta sona edecek ve geri dönüşler de bayramdan sonra başlayacak.

Görüntü Dökümü

------------------------

Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası

Bayrama giden Suriyeliler

Çadırda sıra bekleyenler

Belgelerin kontrolü

Gümrük kapısına gelenler

Çıkış yapanlar

SÜRE: 02'09" BOYUT: 240 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

==========================================================

2)OTOBÜS BİLETLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

RAMAZAN Bayramı nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen İzmirlilerin ilgi gösterdiği şehirler arası otobüsler için biletlerin büyük bölümü satıldı. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, tatile bir hafta kala biletlerin yüzde 80'inin satıldığını söyleyerek, artan taleplere ek seferler koyarak yanıt vereceklerini söyledi. İzmir'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sevdikleriyle hasret gidermek için otobüs firmalarının yolunu tuttu. Tatile yaklaşık bir hafta kalmasına karşın son anda bir hüsran yaşamak isteyenler, biletlerini şimdiden aldı.

Geçmiş yıllara göre bu sene ilk kez bu mevsimde çok fazla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, bilet satışlarında yüzde 80 oranını yakaladıklarını söyledi. Yeni İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra özellikle İstanbul için ek seferler koymaları gerektiğini anlatan Manisalı, "İstanbul'a gitmesi gereken yolcularımız daha çok otobüsü tercih ediyor. Çünkü İstanbul Havalimanı çok uzak. Bu mesafeler otobüslere talebi arttırdı. Yüzde 80 doluluk oranındayız. Güzel bir Ramazan Bayramı bizi bekliyor. Teşkilat olarak yoğunluğa hazırız. Yolcularımızı bekliyoruz. 7/24 esasına uygun olarak izin yapmadan çalışıyoruz" dedi.

Bayram tatilinin uzun olmasına bağlı olarak hem kısa hem de uzun mesafeli seferler için yoğun olarak bilet siparişi aldıklarını anlatan Manisalı, talepleri ek seferlerle karşılayacaklarını belirterek İzmirli yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlar. Çalışan vatandaşlar işyeri izinlerini ona göre alıyor. İzine çıkma tarihini öne çeken çok sayıda yolcu var. Tatil planı yapanlar bilet almak için geç kalmış sayılmaz. Ek seferlerden de internet üzerinden ya da direk buraya gelerek faydalanabilirler. Ancak yolcularımızı otobüs terminallerinin dışında hiçbir yerden kalkan otobüslere binmemeleri konusunda uyarıyorum. Biz buradan onaylanmamış hiçbir aracın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Ama bazı şirketler terminalin dışından ya da biraz ilerisinden yolculara 'sizi oradan alacağız' diyerek beyanda bulunuyor. Bunlar tamamen trafiğe çıkışı yasak ve belgesiz araçlar. Daha önce Anneler Günü'nde büyük bir felaket yaşanmıştı. O araç otogardan çıkış yapmamıştı. Bütün vatandaşlarımızı kendileri ve sevdiklerinin canları için hassasiyete davet ediyorum."

'DAHA ÖNCE BİLET BULAMADIĞIM OLMUŞTU'

Bayramda İzmir'den memleketi Kars'a yolculuk yapacak olan Behman Yaşlak da biletini erken alarak kendisini garantiye alan yolculardan biri oldu. 2 Haziran'da yolculuk yapacağını belirten Yaşlak, "Kars'a gideceğim, yolculuğum 24 saat sürecek. Şimdi aldım biletimi. Yoğunluk olabileceğini düşünerek biletimi erken aldım. Ben garaj personeli olduğum halde daha önce bilet bulamadığım olmuştu. Her sene bu yoğunluk yaşandığı için biletimi erken tarihlerde alıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Otobüs peronlarından görüntü,

-Valizlerle bekleyen yolculardan görüntü,

-Lal Manisalı ile röp,

-Yolcu ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=========================================================

3)BAŞKAN SAYAN "AĞRI HUZUR KENTİ OLDU

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftar sonrası Ağrılılarla millet bahçasinde bir araya geldi. Başkan Sayan Ağrı'nın artık huzur kenti oduğunu söyledi.

Ağrı'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar gece geç saatlere kadar millet bahçesinde eğlencenin tadını çıkartıyor. Kentte huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar millet bahçesinde oturan vatandaşları ziyaret eden başkan Sayan yer sofrası kuran kadınlara konuk olup, onlarla çay içip sohbet etti. Parkta vakit geçiren çocukları salıncakta sallayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Sayan, genç bir Dengbejin söylediği beyitle duygulandı.

Ağrı'nın huzur kenti olduğunu söyleyen Başkan Sayan " Bugün Millet Bahçesindeyiz, Ağrı gerçekten huzur kenti oldu. Şuanda burada herkes gönlünce eğleniyor, huzurlu bir ortamımız var, herkes birbirine çay ikram ediyor. Burada yürüyüş yollarında kafeteryalarda halkımız mutlu bir şekilde ramazanını geçiriyor. Allah bu güzel mutlu günleri daim kılsın. Daha güzel günlere hep birlikte el ele koşacağız. Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Savcı Sayan Millet Bahçesi Ziyareti

Kadınların yer sofrasına oturması

Gençlerin kürtçe dengbejini dinlemesi

Suriyeli çocukla konuşması

Savcı Sayan Açıklama

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

5.03 DK/ 558MB

=========================================================

4)YÜKSEKOVALI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERDEN 'DOĞA İÇİN SÖYLE' KLİBİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Çok Programı Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, toplumdaki çevre duyarlılığını artırmak ve temiz çevre bilincine katkı sunmak için 'Doğa için söyle' adı altında klip hazırladı.

Önceki yıllarda terör olayları ile gündeme gelen Yüksekova, sahip olduğu doğal güzelliklerle baş döndürüyor. Bahar aylarıyla birlikte boy veren sarı çiçekler, yeşil örtü, şelaleler, dereler ve tarihi doku, doyumsuz bir manzara oluşturuyor. İlçenin İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Çok Programı Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri de bu güzelliklere dikkat çekmek, ayrıca toplumdaki çevre duyarlılığını artırmak ve temiz çevre bilincine katkı sunmak için klip hazırladı.

Okulun müzik öğretmeni Ceylan Açat'ın projesi kapsamında hazırlanan klipte, 8 öğretmen ve 3 öğrenci, 'Ayletme beni' şarkısını seslendirdi. Erkan Çapraz'ın yönetmenliğinde beldenin çeşitli mekanlarında çekimleri yapılıp, internet ortamında paylaşılan 'Doğa için söyle' klibi sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.

Okul Müdürü Kenan Canan, temel amaçlarının çevre duyarlılığı ve beldenin sahip olduğu doğal varlıkları tanıtmak olduğunu belirterek, "Dilimli Barajı, şelalelerimizin olduğu alanlar, okulumuzun bulunduğu mahalle, Esendere'ye hakim tepeler, tarihi bir mekan olan Kasran köyümüz, Esendere sınır kapımız ve birçok doğal güzelliği olan alanlarda çekimlerimizi yaptık. Klibimizin hazırlanması ve çekimler yaklaşık 3 gün sürdü. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Öğretmen ve öğrencilerin klip çalışması

-Detaylar

-Okul Müdürü Kenan Canan ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

=========================================================

5)KARAKTERE GÖRE KOKU

MUĞLA'da, 'Kolonyacı Ahmet' olarak tanınan 57 yaşındaki Ahmet Gümüşbulut, ürettiği 60 farklı türdeki kolonyasıyla dikkat çekiyor. İşini 'Kötü kokuları defetme sanatı' olarak tanımlayan Gümüşbulut, "Karaktere göre koku veririm. Narin bir kadına ona göre koku, gergin bir insanı sakinleştirsin diye bir koku veririm. İnsanların özelliklerine ve ne işle uğraştıklarına göre kokular öneririm" dedi.

Tarihi Arasta Çarşı'ndaki dükkanında özel kolonyalar üreten evli ve 2 çocuk babası Ahmet Gümüşbulut, meslekte 41 yılı geride bıraktı. Gümüşbulut hedefini, 60 olan özel çeşidi önce 75'e, daha sonra 100'e çıkarmak olarak açıkladı. Kimsenin kötü kokuyu sevemeyeceğini belirten Gümüşbulut, bu işe ilkokul yıllarında, teyzesinin eşi olan eniştesinin yanında çıraklıkla başladığını anlattı. Ustasının, kolonya üretim sırlarını kendisine anlatmadığını belirten Gümüşbulut, eniştesi ölünce dükkanını devraldığını kaydetti. İmal ettiği kolonyaların içinde en ünlüsünün 'Feriştah' olduğunu söyleyen Gümüşbulut, ürünün hikayesini şöyle anlattı:

"30 yıl önce, 'Feriştah' isimli bir teyze geldi, 'Ahmet, bana pirinci, bulguru, salçayı, elmayı karıştır ve bir kolonya yap' dedi. Bunun olmayacağını söyledim. O da bana, 'Bahattin amcan beni tütün tarlasında bu kokularla tavladı' dedi. Ben yaptım, aldı gitti. Baktım iyi, 5 litre yaptım piyasaya sürdük ve 1 ayda tükendi. Daha sonra patentini aldık."

Mesleğindeki sırrın önemine değinen Gümüşbulut, 60 tescilli markası olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Kimse formülünü çırağına ve eşine dahi söylemez. Eniştem öldükten bir ay sonra formül bilmediğim için çok zorlandım. Esanslar, Fransa'dan geliyordu, bazı Musevilere 'Kolonya nasıl yapılıyor, öğretir misiniz' diye soru sordum. Bana ayran tarifini verdiler. Öyle bir şey olmadığını işin içine girince öğrendim. İmal ettiğimiz ürün, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan piyasaya sürülmüyor. Şu anda 60 tescilli markam var. Her türlü kolonya var. O kolonyaları birbiriyle karıştırıp sonsuz koku üretebiliriz. Karaktere göre koku veririm. Narin bir kadına ona göre koku, gergin bir insanı sakinleştirsin diye bir koku veririm. İnsanların özelliklerine ve ne işle uğraştıklarına göre kokular öneririm."

Gümüşbulut'un ürünlerinden bazılarının isimleri 'Feriştah', 'Gecelerin hakimi', 'Aşkın gözyaşları', 'Sensiz asla', 'Nostalji', 'Nazlı', 'Harikasın', 'Yörük', 'Meltem', 'Poyraz', 'Mihrace', 'Vali limonu', 'Ebru', 'Yakamoz'. Tescilli marka patentini aldıkları ise 'Turistik Marmaris', 'Albatros (Balıkçı Kuşu)', 'Kolonyacı Ahmet'

Görüntü Dökümü

----------------------------

Ahmet Gümüşbulut'un dükkanın dışından görüntüsü

Ahmet Gümüşbulut'un müşterilere kolonya hazırlamasından görüntü

Ahmet Gümüşbulut'un müşterilere kolonya koklatması

Ahmet Gümüşbulut ile röp.

Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



====================================================

6)BABA YADİGARI KÜTÜPHANEYLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

TRABZON'un Maçka ilçesinde, vefat eden Tarihçi-Yazar İlyas Karagöz'ün 80 yıllık yaşamına sığdırdığı yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı 'Livera Köyü Özel Kütüphanesi', kitapseverler ve araştırmacıların ilgi odağı oluyor. Karagöz'ün 6 yıl önce hayatını kaybetmesiyle, geriye bıraktığı mirasına oğlu Mehmet Karagöz, sahip çıkıyor.Maçka ilçesi, Yazlık Mahallesi'nde (Livera köyü), Doğu Karadeniz Bölgesi'nin antik tarihi ile ilgili araştırmalar yapan Tarihçi-Yazar İlyas Karagöz (80), tarafından evinin bir bölümünde yaptırılan özel kütüphane, kitapseverler ve araştırmacıların ilgi odağı oluyor. İlyas Karagöz'ün 6 yıl önce hayatını kaybetmesiyle, geriye bıraktığı vasiyetine oğlu Mehmet Karagöz, sahip çıkıyor. Gününün büyük bölümünü kütüphanede geçiren Mehmet Karagöz, 1980 yılında hizmete giren ve yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı baba yadigarı kütüphaneyle yakından ilgileniyor. Mehmet Karagöz, baba mirasını korumak ve vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'

Tarihçi-Yazar Karagöz'e ait, 'Trabzon-Maçka Yer Adları', 'Mitolojide Doğu Karadeniz', 'Tarihsel Süreçte Trabzon Halkı', 'Antik Çağlardan Günümüze Maçka İnsanı' ve 'Olaylar' adlı eserleri, biriktirdiği kitapları ve özel eşyaları da kütüphanede bir araya getiren oğlu Mehmet Karagöz, kütüphanenin herkese açık olduğunu belirtti. Mehmet Karagöz, "Babam vasiyetnamesinde, kütüphanenin köyde kalmasından yana olduğunu belirtmişti. Onun isteğini yerine getirdik. Kendi bedeni nasıl ki Livera topraklarında çürüyecekse, kitaplarının da aynı yerde çürümesinden yana olduğunu bize söylemişti. Çünkü babam, 'Ben, aç gezdim kitap aldım' derdi. Şu anda üniversite öğrencileri araştırma yapmak için kütüphaneye geliyor. Bizler de gerekli yardımı yapıyoruz. Kütüphanemiz halka açık, bu sene Kültür Bakanlığı'nın sayesinde kütüphaneyi resmileştiriyoruz merak eden, isteyen gelecek araştırmasını yapacak, okuyacakö dedi.

Babasına ait kitapları özenle muhafaza eden Mehmet Karagöz, resmileşmesini beklediği kütüphanenin, Türkiye'de tek özel köy kütüphanesi olduğunu da söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kütüphane genel görüntüleri

-Kitaplardan yakın plan detaylar

-Ziyaretçilerin kitap okuması ve araştırmaları

-Mehmet Karagöz konuşma

-Genel detaylar

BOYUT: 614/MB

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/MAÇKA(Trabzon), –

Kaynak: DHA