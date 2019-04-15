Dha Yurt Bülteni-3

1)MALATYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MALATYA'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak belirlediği 4.5 büyüklüğündeki deprem, sabah saat 7.41'de meydana geldi. Yerin 4.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya ve diğer ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6, merkez üssünü ise Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık köyü olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Arguvan dan ve Malatya kent merkezinden görüntüler

Taha AYHAN/MALATYA, -

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2)TURİZMCİLERDEN 'BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILSIN' ÇAĞRISI

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete çağrıda bulundu. Rezervasyon yaptıracak olan vatandaşları ise dolandırılmamaları konusunda uyardı. Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. Bayram tatilinin arife günü 3 Haziran'dan başlayıp 6 Haziran Perşembe günü son bulduğu, cuma ve hafta sonu içine katılarak 9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceği belirtildi. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris'in bu yıl büyük talep gördüğünü vurgulayarak, şöyle dedi:

"Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalıdır. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır." Bülbüloğlu, tatile çıkacakları dolandırılmamaları konusunda uyararak "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın" dedi.

BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN

Su sporları eğitmeni Nimer Narma, tatilin uzatılmasının turizmin yüzünü güldüeceğini belirterek "Kısa tatillerde vatandaşımızda bir yere gitmeye değmeyeceği düşüncesi oluşuyor. Ekonominin canlanması için bayramlarda uzun süreli tatiller olmalı. Umarım bir an önce karara bağlanır" dedi.

Turizm acentesi, emlak ofisi ve döviz bürosu işletmecisi Ferhat Kahraman da bayram tatilin uzatılmasını istediklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek bu konuyu karara bağlanmalarıdır."

Görüntü Dökümü

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-Marmaris'in hakim tepeden görüntü

-GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

-Turizmci Ferhat Kahraman ile röp.

-Su sporları eğitmeni Nimer Narman ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 4 dakika 3 saniye-292 MB HD görüntü)

(Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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3)KARDAN DOLAYI 5 AYDIR KAPALI KALAN OVİT DAĞI GEÇİDİ AÇILDI

RİZE'nin İkizdere ilçesinde kardan dolayı 5 aydır kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri işe çalışma yürüttü. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 15 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bugün ulaşıma açıldı.

Rize- Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı geçidinden ise çevredeki yaylalara ulaşım sağlanıyor.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), -

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4)İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ OLARAK ÇALIŞTIĞI BELEDİYEYE BAŞKAN SEÇİLDİ

BAYBURT'un Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak çalışan Yavuz Bakır, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) aday gösterildiği belediyeye başkan seçildi. Yavuz, makamına oturarak görevine başladı. Bayburt'un Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak çalışan Yavuz Bakır, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı gösterildi. AK Parti adayı belediye Yazı İşleri Müdürü Doğan Ay ile yarışan Yavuz, 83 oy farkla belediye başkanı seçildi. Yavuz, makamına oturarak görevine başladı. Seçimin ardından beldede rakibi ile birlikte vatandaşlarla buluşan Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır, yıllardır belediyede operatör ve şoför olarak çalıştığını belirterek "Şimdi belediye başkanı seçildim. AK Parti'nin adayı Doğan Ay'la biz 25 yıl aynı kurumda çalıştık ve bu süreçte dostça seçime gittik. Bana nasip oldu, kazandım. Bundan sonra Doğan Ay'la birlikte çalışmaya devam edeceğizö dedi.

AK Parti adayı Doğan Ay da, 27 yıldır Gökçedere Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. Ay, "Yavuz Bakır ile seçim sürecinde centilmence bir yarış içerisinde olduk. Seçim sonucunda kazanan o oldu. Bizim ortak hedefimiz Gökçedere'ye hizmetö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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İki adayın beldede gezmesi

Vatandaşlarla görüşmesi

Makam odasında detaylar

Röportajlar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ - BAYBURT DHA

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5)ÖĞRENCİLERİ HAYALLERİNDEKİ OYUNCAKLARA ÇİZEREK KAVUŞTU

TRABZON'un Araklı ilçesinde Merkez İlkokulu kardeş okul seçtiği Bayburt'un Aşağı Kırzı köyü ilkokulu ile 'Düşten gerçeğe oyuncağım benimle' projesini hayata geçirdi. Köy okulundaki çocukların resmettiği hayalindeki oyuncaklar, Arakllı Merkez İlkokulu öğrenci ve velileri tarafından oluşturulan atölyede gerçeğe dönüştürüldü, öğrencilere hediye etti. Hayalindeki oyuncakları karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Araklı ilçesinde Merkez İlkokulu kardeş okul seçtiği Bayburt'un Aşağı Kırzı köyü ilkokulu ile yaratıcılık, empati, özgecilik, paylaşımcılık ve sorumluluk gibi değerlerin ön plana çıkarılması amaçlanan 'Düşten gerçeğe oyuncağım benimle' projesini hayata geçirdi. Proje ile Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 21 öğrenci, hayalindeki oyuncağı resmetti. Çizilen resimler gönderildiği Araklı Merkez İlkokulu'nda öğrenci ve velileri tarafından oluşturulan atölyede gerçeğe dönüştürüldü. Oyuncaklar, götürüldüğü Bayburt'taki köy okulunda çizimlerin sahibi öğrencilere hediye edildi. Hayalindeki oyuncakları karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

'HAYALİNDEKİ OYUNCAĞI RESMET'

Araklı Merkez İlkokulu Rehber Öğretmeni Muhammet Şirin, projenin öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek için ortaya çıktığını söyledi. Projenin kültürel anlamda daha geniş kitlelere duyurmak için Bayburt'u seçtiklerini anlatan Şirin, "Öğrencilerimizin sosyal becerisini artırmak, onlarda empati, özgecilik ve paylaşım gibi bazı becerilerinin yükseltilmesi amacıyla yola çıktık. Projenin daha geniş kitlelerde duyurulması için Bayburt'tan bir okulu kendimize ortak seçtik. 21 tane öğrencisi vardı. Öğretmenleri onlara 'hayalindeki oyuncağı resmet' dedi. Onlarda hayallerindeki oyuncağı çizip bize gönderdiler. Okulda kurduğumuz atölyede velilerimiz ve öğrencilerimiz bu oyuncakları yaptılar. Sonrada bu oyuncakları çizimlerin sahibi öğrencilere teslim ettikö dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Projede görev alan öğrenci velisi Asiye Helvalı da "Projeden bize bahsedildiğinde çok heyecanlandık. Tanımadığımız bir okula, insanlarla yardımlaşmak çok heyecan verici. Çocuğumda çok heyecanlandı. Çocukların vereceği tepkiyi merak ediyorduk. Oyuncakları gördüklerindeki ilk heyecanlarını çok merak ediyordum. Çok mutlu olduk" diye konuştu. Oyuncakların yapımına yardımcı olan öğrenciler de köy okulundaki arkadaşlarını sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Oyuncakları hazırlayan veli ve öğrencilerin çalışması

-Çizilen oyuncakların resimleri ve tamamlanmış halleri

-Röportajlar

-Bayburt'taki öğrencilerin resmettiği oyuncakları almaları

-Yaşadıkları sevinç

-Genel detaylar

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR - TRABZON-DHA

Kaynak: DHA