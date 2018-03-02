Dha Yurt Bülteni-3

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 42 gün önce başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 295'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 42'nci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekatın başından bu yana 73'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber :

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Teröristlerin korkulu rüyası; ATAK helikopterleri

'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile Türkiye sınırından uzaklaştırılan teröristlere, kara ve sınır birliklerinin yanı sıra ATAK helikopterleri de havadan ağır darbe indiriyor. ATAK helikopterleri, Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristi, yapılan atışlarla etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta, 72 savaş uçağıyla Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin Hatay, Gaziantep ve Kilis ile olan sınır teması kesilirken, 115 belde, köy, dağ, tepe ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi. Karadan ilerleyişini sürdüren TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine terör ve teröristle mücadelesinde, sınırda konuşlu birliklerin yanı sıra havadan da savaş uçakları ile milli ve yerli yapım olan ATAK helikopterleri destek sağlıyor. ATAK helikopterleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kara operasyon birliklerine ateş desteği sağlayan ATAK helikopterleri ile son olarak Afrin'in batısında tespit edilen terörist grubuna yönelik yapılan atışlar ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterlerin teröristleri ateş altına alması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP -

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Müdür personelini Afrin'e böyle uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na lojistik destek için 4 kişilik ekip AFAD ekibi Erzurum'dan yola çıktı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı arkalarından su dökerek uğurladığı personeline başarı dileklerinde bulundu.

Merkez Palandöken İlçesindeki İl Afat ve Acil Müdürlüğü'nde görevli 4 uzman cephe gerisinde görev yapmak üzere Afrin'e gönderildi. Mesai arkadaşları ile vedalaşan AFAD ekibi araçlarına binerek yola çıktı. Personelini uğurlayan ve arkalarından su döken İl Afet ve Acil Müdürü Selahttin Karslı, "Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim" dedi. Ekibin 3 ay boyunca Afrin'de görev yapacağını ifade eden Karslı, "Afrin'de kahraman mehmetçik ve polislerimiz büyük bir mücadele sürdürüyor. AFAD ekibi sınır boyunca gerek lojistik gerekse kamplarda görevlerini layıkı ile yapıyorlar. 4 uzman arkadaşımız 3 ay boyunca bölgede hizmet verecek. Orada halkın huzuru, yemesi, içmesi ve cepheden gelecek emirler doğrultusunda lojistik ölçüsünde yardım edecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Afad tabelası

-Selahattin Karslı'nın Afrine gidecek olan konuşmas yapması

-Ekibin odadan çıkması

-Selahattin Karslı'nın ekiple vedalaşması

-Afad ekibinin araca binmesi

-Selahattin Karslı'nın ekibin arkasından su dökmesi

-Selahattin Karslı ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin gümrük kaçağı ürün satıldığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'haksız rekabet'in önüne geçmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda; gümrük kaçağı 74 cep telefonu, klonlu 9 cep telefonu, 23 hard disk, 1 laptop ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ürünlere el koyan polis ekipleri, iş yerlerinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen kaçak ürünler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP -DHA)

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Dil okulunda 8 kişiyi rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

ADAPAZARI'nda bir dil okulunda 8 kişiyi tabancayla rehin aldıktan sonra yakalanan 51 yaşındaki E.K. bir hafta sorguda kaldıktan sonra adliyeye sevk edildi. E.K., "Her Türk asker doğar, kimse Türk milletine parmak sallayamaz" diye bağırdı.

Geçen Cuma günü, Adapazarı Çark Caddesi'nde özel bir dil okuluna tabancayla giren fırın işçisi E.K., 'Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi' diye bağırarak 8 kişiyi rehin almıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alınan E.K. sorguya alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin başka kimselerle veya herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olup olmadığını araştırdı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da farklı bir olayda kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması için kriminal incelemeye alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi altında Adapazarı Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. E.K., gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine, "Her Türk asker doğar, kimse Türk milletine parmak sallayamaz" diye bağırdı. E.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -

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Eskişehir'de termik santralin ÇED raporuna itiraz dilekçesi

ESKİŞEHİR'de Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral için askıya çıkartılan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı toplanan 800 adet itiraz dilekçesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alpu Ovası'na termik santral yapılmasına karşı çıkan Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) üyeleri, ÇED raporunun iptali için 800 adet imzalı dilekçe topladı. Dilekçeleri teslim etmeden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde açıklamada bulunan ESÇEP Başkanı Selim Kurnaz, yapılması planlanan kömürlü termik santral ve bu santrale kömür sağlayacak olan rezerv alanındaki külün depolama tesisiyle ilgili ÇED Raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek halkın görüş ve önerisine açıldığını belirtti. ÇED raporunun iptal edilmesini isteyen Selim Kurnaz şöyle konuştu:

"Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasa ile koruma altına alınmış yaşam hakkımız açıkça ihlal edilmekte, bu vesile ile hukuk, adalet ve mevzuat hükümlerine aykırı davranılmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan yaşam hakkına saygı gösterilmemektedir. Enerji üretimine karşı değiliz ancak bütün dünya kömürlü termik santrallerin zararlarından bahsederken ve enerji üretmek için daha zararsız ve hatta ucuz yöntemler varken, sağlığımıza böylesine zararlı kömürlü termik santralde direnilmemesini istiyoruz. ESÇEP olarak, tüm bu görüş ve düşüncelerin yer aldığı ÇED raporu iptali ile ilgili vatandaşlarımızın itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ediyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

Görüntü dökümü:

-ESÇEP üyelerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde çekilen görüntüsü,

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tabelasının,

-ESÇEP Başkanı Selim Kurnaz'ın konuşması,

-ESÇEP üyelerinin dilekçeleri teslim etmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesine girmeleri,

-Termik santralin kurulacağı Alpu Ovası'dan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,

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Trabzon'da istinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki çok sayıda otomobil toprak altında kaldı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay sabah saatlerinde Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde meydana geldi. Gece etkili olan yağışların etkisiyle istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda çok sayıda otomobil toprak altında kalırken yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-

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Temizlik işçisinden çöp koleksiyonu

SİVAS Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Murat Ağzıtemiz(52), 10 yıldır çöpten çıkardığı çeşitli eşyalarla koleksiyon yaptı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 10 yıldır çalışan evli, 2 çocuk sahibi Murat Ağtemiz çalıştığı süre boyunca çöpten bulduğu çeşitli eşyaları biriktirerek koleksiyonun yaptı. Ağtemiz çöpten çıkardığı yıllanmış paralar, pul, tespih, çakmak, düğün davetiyesi, televizyon, tablo, fotoğraf makinesi gibi çeşitli eşyaları biriktirdi. Ağzıtemiz'in çöpte bulduğu eşyalar içinde 1300'lü yıllara ait Osmanlı paraları ve çeşitli yıllarda basımı yapılan Türk Liraları da yer aldı. Biriktirdikleri arasında eski kilim ve antika eşyalar da bulunuyor.

Temizlik işçisi Ağzıtemiz, "Aslında bu işe 20 sene önce başladım. Kırtasiye dükkanım vardı. Bu işi merak ettim. Paraları topladım. Daha sonra temizliğe girdiğimde arkadaşlarla birlikte bu işi devam ettirdim. Çöpten kağıt paralar, bozuk paralar, çakmaklar buldum. Biriktirdiğim bütün eşyaları çöpten buldum." dedi. Ağzıtemiz, koleksiyonunda yer alan eşyaları satışa çıkardığını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da temizlik işçisi Ağzıtemiz'i ziyaret ederek çalışması için tebrik etti. Başkan Aydın, "Arkadaşımızı bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum. İnşallah umduğu geliri buradan elde eder. Biz de kendisine destek oluruz. Hiçbir şey olmasa da bunu yapmış olmasını takdir ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Temizlik işçisinin görüntüleri

-Biriktirdiği çöpten bulma eşyaların görnütüleri

-Başkanını ziyaret etmesi ve konuşması

-İşçinin konuşması

-Sokaktaki çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCISİVAS,

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