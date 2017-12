Dha Yurt Bülteni-3

Yaşlı çift evlerinde darp edildi



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Yusuf Karadeniz (58) ve eşi Şefika Karadeniz (60), henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu.



Güney Mahallesi'nde oturan Yusuf Karadeniz ve eşi Şefika Karadeniz, kar maskeli, silahlı en az 4 kişinin dün saat 06.00 sıralarında evlerini basarak kendilerini darp ettiğini iddia etti. Şüphelilerin ellerini bağladığını, ağızını bantladığını kaydeden Yusuf Karadeniz, evde antika eşya aradıklarını anlattı. Şüphelilerin evde değerli bir şey bulamayınca ayrıldığını vurgulayan Karadeniz, bağlarından kendi çabalarıyla kurtularak jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.



İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, evde inceleme yaptı. Darp edilen çift, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Borsa Başkanı Alhat zeytinyağı ithalatını savundu



MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılmasının sektör için bir fırsat olduğunu söyleyerek, zeytinyağı ithalatı ile marketlerde 40 liraya yağ satışının önüne geçilebileceğini ve ülkede 365 gün stabil fiyata zeytinyağı tüketilebileceğini öne sürdü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceğine yönelik açıklamaları sektörde tartışma yarattı. Zeytinyağı sektöründe pek çok temsilci bu açıklamanın zeytin üreticisine darbe vuracağını savunurken, zeytin üretimiyle ünlü Akhisar ilçesinde Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, açıklamanın olumsuz olmadığını söyledi. Alper Alhat bu durumu et ithalatına benzeterek, "Dünyanın en ucuz zeytinyağı zaten Türkiye'de. Marketlerde zeytinyağı fiyatlarının her zaman 20 liranın üzerinde olmamasını savunuyoruz. Tunus'tan zeytinyağı ithal edilmesi bizim önümüzü rahatlatacaktır, sektörü biraz büyütecektir. En azından zeytinyağı sektörüyle hükümetin ilgileneceği anlamına gelmektedir. Aslında biz bu konunun gündeme gelmesinden mutluyuz" diye konuştu.



"İTHALATIN DÖNEMSEL OLARAK AÇILMASINI İSTİYORDUK"



İthalat konusunun gündeme gelmesinden dolayı rahatsız olmadıklarını kaydeden Borsa Başkanı Alper Alhat, şöyle konuştu:



"Üreticideki zeytinyağı fiyatları bugün 14-15 lira. Dünyada zeytinyağı fiyatları da 3.5 Euro civarında. Türkiye'de zeytinyağı dönemsel olarak stoklanır ve fiyatlar yükselirdi. Bu bazı zeytinyağı işi yapan firmaların cebine girecek olan paranın bu sene giremeyeceği anlamına gelecektir. Üretici bu konuyla ilgili yanlış yönlendiriliyor. Zeytinyağı fiyatları 5 lira olacak diyenler var. Böyle bir şey olmaz. Zaten dünyanın en ucuz zeytinyağı Türkiye'de. Biz zaten dökme ihracat yapıyoruz. Üzüldüğümüz nokta buyken, eğer Türkiye'ye zeytinyağı getirebiliyorsak bu son derece iyi bir şey. Zaten biz yıllardır ithalatın da dönemsel olarak açılabilmesini istiyorduk."



TÜKETİM ARTAR



Türkiye'de üreticinin zeytinyağını 14-15 liraya satmasına karşın market fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Alper Alhat, "Üretici yağının markette 30-40 liraya satıldığını görünce üzülüyordu, buna da üzülmeyecek. Çünkü yağ hep bundan sonra dünya fiyatlarının altında veya üstünde olamayacak. Bu zaten bizim hep istediğimiz bir şeydi. Üretici noktasında iş çok güzel olacak. Zeytinyağı fiyatlarının raflarda 20 liranın üstünde görmek istemiyoruz. Eğer biz bugün Tunus'tan zeytinyağı ithal edeceksek bize 16 liraya gelmesi lazım. 16 liraya gelen malı da 20 liraya satarız, ithal yağ deriz. Yerli malımızı da bu paralara sattık mı tüketimimizi artırabiliriz. Bu Türkiye için çok büyük bir dönüş olabilir" diye konuştu.



"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"



Bazı yıllarda ihraç edecek zeytinyağı bulamadıklarını dile getiren Alper Alhat, "Türkiye'de kişi başı 2 litre zeytinyağı tüketiyoruz. Üretimimiz 200 bin tonlarda. İhracata çok fazla mal bulamıyoruz. İhracatın önünü açabiliriz. Yurtdışına mal satmaya gittiğimizde istikrarsız bir ülkeyiz. Bir sene mal var, bir sene mal yok. Bunun önünü açabiliriz. Bu bizim için çok büyük fırsat. Zeytinyağı fiyatlarının düşmeyeceği çok net, zaten dünyanın en ucuz zeytinyağı bizde. Cumhurbaşkanımızın ithal zeytinyağı açıklaması herkesten farklı sesler çıkmasına neden oldu. Bunu yapabilirsek belki bu sene 365 gün stabil fiyata zeytinyağını tüketiciye yedirebileceğiz. Tüketici bazen fiyatlar düşük, bazen yüksek olunca tereddüt ediyor. Bu fiyatları düşürelim, bu bir fırsat. Biz ithal çiçek yağı, ne olduğunu bilmediğimiz yağlar yiyoruz. Gelin zeytinyağı yiyelim" diye konuştu.



Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Alper Alhat, "Bunu 10 bin tonla sınırlamış. Çok fazla bir yağ gelmiyor. Türkiye için basit bir rakam. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağının bir göstergesidir. Devletimizin zeytinyağı sektörüne bakış açısının değişmesi bizi de mutlu eder. Bu saatten sonra sektörümüzün büyüyeceğini görüyoruz" dedi.



Borsa Başkanı Alper Alhat, zeytin ve zeytinyağı konusunda da üreticinin prim istediğini yeniden dile getirdi.



Engelli çocuklar için yeni yıl kutlaması



MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Özel Başaran Eğitim Merkezi tarafından 'Anneler özel çocuklarla buluşuyor' temalı çocuk balosu düzenlendi.



Ortaca Belediyesi Bahçelievler Düğün Salonu'nda düzenlenen çocuk balosunda engelli çocuklar ve velileri müzik eşliğinde dans etti. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı Anneler özel çocuklarla buluşuyor' temalı organizasyonda, çocuklar özel olarak hazırlanan dilek ağacına yeni yıldan beklentilerini yazdıkları kartları astı. Etkinliğe CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, belediye meclis üyeleri, CHP Kadın Kolları üyeleri, Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte anneler tarafından örülen 400 atkı ve bere çocuklara dağıtıldı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik engelli öğrenciler ile birlikte pasta kesti.



Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, özel çocukları bir araya getirdiklerini ve Kent Konseyi'ndeki annelerin elleriyle ördükleri atkı ve bereleri, özel çocuklarla buluşturduklarını söyledi. İki hafta içerisinde 200 çocuk hedeflediklerini belirten Türk, bir günde 400'ün üzerinde çocuğa atkı ve bere ulaştırdıklarını kaydetti. Zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu ve fiziksel engelli bireylerin diğer öğrencilerle birlikte özellikle sosyal hayatın içerisinde var olmaya çalıştığını anlatan Psikolog Semra Aksüyek, "Onların üretken hale gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın varlığını ve başarabildiği şeyleri gösterebilmek. Desteklerle çocuklarımızın hayatın içerisinde çalışan bireyler olarak var olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.



ENGELLERİN KALKTIĞI BİR YIL DİLEDİ



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik çocuklarla birlikte bir yılı uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Karaçelik, "Tabii ki yeni bir yıl yeni umutlara gebedir. Ben de hem tüm insanlık hem de engelli bireylerimiz adına gelecek yılın bütün engellerin kalktığı barışın, dostluğun, insanların yüzündeki gülümsemenin eksik olmadığı, kadına tacizin olmadığı, çocuğa şiddetin olmadığı bir yıl diliyorum. Umarım bu dileklerimizin bir kısmı gerçekleşir ve insanlık yeni yılda daha iyi bir yaşam için gelecek yıllara umutla bakar" diye konuştu.



Bu kahvehanede, ince belli bardakla süt içiliyor



SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan bir çay ocağında işletmecinin ince belli bardakta sıcak süt satışı yapması işlerinin artmasına neden oldu. Kadınların da işletmeye gelip sıcak süt içtiği kahvehanede çay az rağbet görürken işletme "Süt kahvesi" olarak anılıyor. İşletme sahibi Turan Demir, günde 200 bardak süt sattığını belirterek, "Artık vatandaşlar da sıcak süte alıştı. Buraya gelen kimse çay istemiyor, süt istiyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz" dedi.



Samsun'un Ladik ilçesi'nde bulunan Bahşi Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıl önce çay ocağı açan, işletmesinde çay ve diğer içeceklerin yanı sıra sıcak süt servisi yapmaya başlayan Turan Demir, süt servisiyle satışlarını artırdı. Günde 100 bardak çayın yanı sıra 200 bardak sıcak süt sattığını söyleyen Turan Demir, "İnce belli çay bardaklarında süt veriyoruz. Çünkü genelde çay olduğu için bir farklılık olsun diye bizde süt satışı yapalım dedik. Süt daha rağbet gördü. Çaydan fazla süt satıyoruz. Genelde burası süt kahvesi diye geçer. Kime sorsanız süt kahvesi diye burayı gösterirler. İlçede sadece bu işi biz yapıyoruz. Sütü yayladaki kendi hayvanlarımızın ürettiği süttür. 8 sene oldu burayı açalı, o günden beri süt satıyoruz. Süt kış aylarında biraz daha rağbet görüyor. Yazın havalar sıcak olduğu için harareti çay alıyor. Ondan yaz ayında süt satışı daha düşük. Günde 100 bardak çay satılıyorsa 200 bardak süt satılıyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz. Ayrıcalık yapmak olmaz. Burası küçük bir ilçedir, ondan dolayı ikisinide aynı fiyattan veriyoruz. Genelde de yaşlılar gençlerden fazla süt içiyor. Mesela cam cemaatimiz var. Camiden çıktıktan sonra buraya geliyorlar" dedi.



TADINA BAKMAYA GELDİK



Çay ocağına gelerek sıcak süt içen ve tadını beğendiğini söyleyen Tülay Mete, "Bu ağabeyimizin sütü meşhurmuş onun için tadına bakalım dedik ve geldik. Yani ben ilk defa duydum böyle bir yerde süt verildiğini. Tadını çok beğendim. Eline sağlık ağabeyimizin" dedi.



İLK DEFA ÇAY OCAĞINA GİRDİM



Hayatında ilk defa çay ocağına giren Nuray Çakıbey, "ben buraya ilk defa geliyorum ve daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel bir tadı var. Çay bardağında süt geldi. Süt içmek faydalı ve çok güzel. Ladik ilçesine gelen herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.



BİZİM BURADA SÜT İÇİLİYOR



Çay ocağının sürekli müşterisi olan Tuncay Mete, ise çay ocağına süt içmeye geldiğini söyleyerek "Çay ocağına geldik ve süt içiyoruz. Çay ocağında genelde çay içilir. Ama bizim burada süt içiliyor. Tadı çok güzel. Hem kış aylarında süt içmek çok faydalı. Süt yaylalardan geliyor" şeklinde konuştu.



Samsun'da yılbaşı alışverişi ekonomiyi canlandırdı



SAMSUN'da yılbaşı nedeniyle mağazaların yapmış olduğu yılsonu indirimlerinin de etkisiyle alışverişte canlılık yaşanıyor. Vatandaşların yılbaşı ilgisi kentteki ekonominin de canlanmasına neden oldu.



Samsun'da yılbaşı nedeniyle kentin ekonomisinde hareketlilik yaşandı. Mağazaların yılbaşı nedeniyle çeşitli kampanyalar düzenleyip indirimlere gitmesi ticareti de olumlu yönde etkiledi. Özellikle kenttin en işlet caddeleri olan, Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri'nde mağazalar da yoğunluk yaşanıyor. ayrıca bazı vatandaşlar ise yılbaşı alışverişi için şehir merkezindeki alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Özellikle giyim, oyuncak, takı, ayakkabı gibi ürünler satan mağazalarda yoğunluğun daha fazla olduğu belirtildi.



