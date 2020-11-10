DHA YURT BÜLTENİ - 29

Ot ve kuru dalları yakarken ormanı yaktıANTALYA'nın Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi'nde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan yangın ormana sıçradı.

Ot ve kuru dalları yakarken ormanı yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi'nde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. Koru ormanı ve tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördüğü yangınla ilgili D.Ö. savcılığa sevk edildi.

Manavgat'ın Uzunkale Mahallesi Tefekli Mevkiinde bir zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan yangında 7 dekarı koru ormanı, 8 dekarı tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördü. Yangına, ilk müdahale Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılırken, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su ikmal araçları da yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Yangının başladığı yerde bahçesi bulunan D.Ö. isimli mahalle sakini orman işletme müdürlüğü görevlileri tarafından 'Taksirle orman yangınına sebep olmak' suçundan savcılığa sevk edildi.

Görüntü dökümü

------------------Alevli orman yangını görüntüsüYangın söndürme helikopterinin müdahalesiArazözlerin müdahalesi

Yanan bölgeden görüntü

ANTALYA

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İZMİR DEPREMİNİN MUCİZE BEBEĞİ AYDA'DAN MESAJ VAR: BEN İYİYİM

İZMİR'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda Gezgin, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak depremin simgelerinden biri oldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı