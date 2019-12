DHA YURT BÜLTENİ - 29

03.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:01

Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIHakkari'de görevi sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şehidin eşi Beyza Özmen, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı. Törene katılan ve gözyaşlarına boğulan şehit eşi Beyza Özmen'i Vali İdris Akbıyık ve askeri yetkililer teselli ederken, sağlık ekipleri de tören alanında hazır bekledi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Özmen'in özgeçmişi okundu. Dualarnı okunmasından sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek Ambulansa konulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine uğurlandı.

Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi-Şehidin özgeçmişinin okunması-Dua edilmesi-Şehidin Eşi Beyza Özmen ve ağlamalarından detaylar-Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması ve ambulansa konulması-Tören alanından genel detaylar

HABER: Mehmet ÖZKAN, HAKKARİ

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, engelli vatandaşların sahip olduğu imkanların imkanların fevkalade olduğunu belirterek, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle spor salonunda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda engelli bireyler aileleriyle birlikte katıldı. Programda engelli sporculardan oluşan iki basketbol takımı gösteri maçı yaptı.Etkinliğe katılanlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kavuştuğu imkanlar hamdolsun fevkalade. Ancak istediğimiz noktada değiliz. Bugünün dünyasında konuşulan engellilik, hayatı bu dünyadan ibaret görenlerin anladığı engellilik. Öte dünyayı görenler için engellilik, belki görünür belki görünmez. Kafasının içinde engelleri olanlar var. Dünyayı anlamaktan aciz olanlar var. İnsanları sevmekten aciz olanlar var. Asıl kalpleri mühürlenmiş olanlara acımak lazım. Bu dünyanın bir de öte dünyası olduğuna inananlar olarak, bu engelliler günü hepimizin ibret vesilesi olsun. Bu dünyadaki engellilerin varlığı bizim dünya ve ötesiyle ilişkimizi sorgulamamıza keşke vesile olsa." dedi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura çekileceğini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, "Bakanımız Zehra Hanım açıkladı, aralık ayının son haftasında kamuda engellilerin istihdamının kurası çekilecek. Bu bir müjde, hayırlı uğurlu olsun. Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz. Her geçen sene şehircilik açısından engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının güçlendiğine şahit oluyoruz. Bunların daha da iyi olduğunu göreceğiz. Allah'ın izniyle daha güçlü bir Türkiye olarak 21. yüzyıldaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." diye konuştu.

Törenden görüntüler-Bilal Erdoğan'ın konuşması

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 13 yaralı (2) - Yeniden Tunceli'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Pülümür Vadisi'nde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalındaki terör operasyonundan dönen askerlerin taşındığı zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 13 asker yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı askerleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 13 askerden 1'i, helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. VALİ SONEL'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARETTunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti. Askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kaza yerinden görüntü-Ambulanslar -Yaralı bir askerin helikopter ile Elazığ'a sevk edilmesi-Genel ve detay görüntüler

HABER: Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli),

Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve gasp suçundan aranan E.E.'nin evine baskın yapıldı. Polisi gören E.E. tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna olan E.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Olay, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz 26 Kasım'da yaşanan gasp olaylarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin 17 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan ve hakkında 'Yaralama ve kasten öldürme' suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. olduğunu belirledi. E.E.'nin kaldığı evi tespit eden polis, baskın yaptı. Evinin penceresinden polisi gören E.E., yakalanacağını anlayınca tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Olay yerine tedbir amaçlı özel harekat polisleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından ikna olan E.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. cezaevine gönderildi.

E.E.'nin evinin camından elinde silahla intihar etmek istemesi-E.E.'nin emniyetten çıkarılması

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU-Kamera: GEBZE(Kocaeli),

