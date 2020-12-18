DHA YURT BÜLTENİ - 28
18.12.2020 00:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:42
Ardahan'da lapa lapa kar etkili olduARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da lapa lapa kar etkili oldu
ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Aralık ayında yağışsız günler geçiren Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kaldırım ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı