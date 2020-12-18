DHA YURT BÜLTENİ - 28

Ardahan'da lapa lapa kar etkili oldu

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Aralık ayında yağışsız günler geçiren Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kaldırım ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı