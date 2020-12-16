DHA YURT BÜLTENİ - 28
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 28

16.12.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:23
DHA YURT BÜLTENİ - 28

Bursa'da sahte alkol faciası: 2 ölü 9 ağır yaralıBURSA'da sahte alkolden zehirlenen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti.

Bursa'da sahte alkol faciası: 2 ölü 9 ağır yaralı

BURSA'da sahte alkolden zehirlenen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 9 kişinin tedavisi devam ederken, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ise sahte alkolü satın aldığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O. ekiplerce gözaltına alındı.

Bursa'da son 2 gün içerisinde zehirlenme şikayetiyle 11 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili ve S.N. hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 9 kişinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, hastaneye getirilen ve tedavileri devam eden kişilere sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğu belirlendi. Erhan O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.  

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞErhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte alkolü 5 litre halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Uğur K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Uğur K. ve Erhan O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Uğur K., sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini ve internet üzerinden sipariş vererek, kargo ile teslim aldığını söyledi.

Polis ekipleri, Uğur K.'nin satış yaptığı 4 kişiye ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte alkolü ele geçirdi. Polis ekiplerinin operasyonları devam ettirdiği öğrenilirken, gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 28 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 00:24:11. #1.14#
title