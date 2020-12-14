DHA YURT BÜLTENİ - 28
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 28

14.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:17
DHA YURT BÜLTENİ - 28

Bitlis'te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildiBİTLİS'te PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 ayrı depoda yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'te PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 ayrı depoda yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK'nın kış üslenmesini önlemek amacıyla 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyup Fidan 2020- 165' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait toprağa gömülü 2 ayrı depo tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda; 3 adet jelikan bidon, 500 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 adet kuru fasulye konservesi, 50 kilogram kuru fasulye, 20 kilogram pirinç, 150 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 170 kilogram salça, 55 kilogram zeytin, 95 kilogram tuz, 100 kilogram makarna, 25 kilogram nohut, 40 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram çokokrem, 42'şer kilogram pekmez ve tahin, 15 adet margarin yağı, 24 kilogram kuru maya, 5 kilogram bal, 15 kilogram reçel, 4 adet koli bandı, 60 adet kalem, 10 adet defter, 10 adet not defteri ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğerlerinin ise imha edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Çağdaş Atan Ali Palabıyık Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:18:52. #1.14#
title