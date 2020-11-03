DHA YURT BÜLTENİ- 28

Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde freni patlayan kamyonun önündeki ve karşı yönden gelen 1'i TIR, 7 araca çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde freni patlayan kamyonun önündeki ve karşı yönden gelen 1'i TIR, 7 araca çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaşlı bir kadın tarafından teselli edilen kamyon sürücüsü Yalçın Koçak, "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul'a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu" dedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle İstanbul istikameti bölünerek çift yönlü ulaşıma açık tutulurken, İstanbul yönüne giden Yalçın Koçak yönetimindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun iddiaya göre freni patladı. Yokuş aşağı inen kamyon kontrolden çıkarak hem önünde giden, hem de karşı yönden gelen 1'i TIR, 7 araca çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Bazı yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

YAŞLI KADIN, KAMYON ŞOFÖRÜNÜ TESELLİ ETTİ

Kazayı gören bir yaşlı kadın freni patladığı için kazaya sebep olan kamyon şoförü Yalçın Koçak'ı teselli etti. Yaşlı kadın, "Kaza olur, her şey olur. Benim oğlum daha önce kazada öldü. Bak canında bir şey yok. Para bulunur, mal bulunur, araba da bulunur, her şey bulunur." dedi. Kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise, "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul'a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu. Freni patladığını fark etmedim." diye konuştu.

BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKANLARI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kamyonun çarpmasının ardından bariyerlere saplanan ve hurdaya dönen Sezai Okumuş idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Aracı gören diğer sürücüler, araçtakilerin hafif yaralandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Seyir halindeydik. Arkamızda 3-4 tane araba birbirine çarptı. Bize çarpınca biz de bariyerlere doğru gittik. Çok şükür sağlık durumlarımız iyi. Ağabeyimin kafasında biraz yara var." dedi.

YOL TRAFİĞE KAPALIAyrıca kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara yönü trafiğe kapandı. Araçlar Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yapan araçlar-Yoldan görüntüler-Oluşan trafik-Görgü tanıkları ile röportaj-Teyze ile şoför arasındaki diyalog-Kamyon şoförü ile röportaj-Hurdaya dönen otomobilin şoförü ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü Kamil Köybaşı (35) hayatını kaybetti.

Kaza, 22.00 sıralarında ilçe merkezinde yaşandı. Şehit Polis Birol Yavuz Caddesinde plakasız motosikletiyle ilerleyen Kamil Köybaşı şehir mezarlığı yakınlarında motosikletinin kontrolünü kaybetti. İlçe şehitliğinin bahçe duvarına çarpan Köybaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Köybaşı ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntüler

-Motosikletin görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların kolonlarından beton örneği alıp, demir yapısına bakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, laboratuvar test sonuçlarına göre binanın yıkılma riski olup olmadığını tespit ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Kentteki birçok bina da hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, hasarlı binaların sağlamlık durumlarını belirlemek için çalışma başlattı. Binaların kolonlarından beton örnekleri alan ekipler, aynı zamanda kolonlardaki demir yapısı ve işçiliğini de inceliyor. Kolonların donatısına bakan ekipler, alınan beton örneklerini test için laboratuvara gönderiyor. Binanın modellemesi yapılarak, testin sonucuna göre riskli yapı olup olmadığı belirleniyor. Daha sonra hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine sunuluyor. Burada raporu değerlendiren yetkililer, binanın risk durumuna göre yıkılıp yıkılmayacağına karar veriyor. Ekipler, hasarlı binaların tespitini hızlı şekilde yapmak ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece gündüz çalışıyor.

'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla hemen afet sonrasında hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Hasar tespit ekiplerimiz bir yandan hasar tespit işlemlerini yürütüyorlar. Bizler de riskli yapı tespit işlemlerini yürütüyoruz. Bir an önce riskli olan yapıların tespitini yapıp, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için gayretle çalışıyoruz. Riskli yapı tespit işlemlerini yapmak üzere bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlar riskli yapı işlemlerini yürütüyorlar. Biz de burada bakanlık olarak riskli yapı işlemlerine başladık. Bu riskli yapı tespit işlemlerinde binalarda bir takım teknik incelemeler yapıyoruz. Hasar tespitinden farklı olarak daha detaylı incelemeler yapıyoruz. Bu incelemelerde binalardan tahribatlı ve tahribatsız dediğimiz yöntemlerle teknik incelemeler yapıp, numuneler alıyoruz. Test çekiciyle binaların beton durumunu irdeliyoruz. Donatıların durumuna özel tarama cihazlarıyla bakıyoruz. Sonrasında tahribatlı işlemlerle binadan karot numuneleri alıyoruz. Binadaki beton dayanımını detaylı bir şekilde belirliyoruz. Tüm bu elde ettiğimiz verilerle 'riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar' adlı yönetmeliğimiz ile bu binaların modelleri oluşturuluyor ve bir takım hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalara göre de binanın riskli olup olmadığını belirliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı