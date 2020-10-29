DHA YURT BÜLTENİ - 28

Hayvanları yangında telef olan köylülere hayvan verildiBOLU'da, yangın felaketinin yaşandığı Kuzfındık köyünü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, hayvanları telef olan köylülere 6 büyükbaş hayvan verdi.

Hayvanları yangında telef olan köylülere hayvan verildi

BOLU'da, yangın felaketinin yaşandığı Kuzfındık köyünü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, hayvanları telef olan köylülere 6 büyükbaş hayvan verdi. Metin, "Evi yanan vatandaşların kalıcı evlerinin yapımı sağlanacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, geçtiğimiz Pazar günü Kuzfındık köyünde çıkan yangında evsiz kalan ve hayvanları telef olan vatandaşları ziyaret etti. Yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi gezen ve köy muhtarından yangınla ilgili bilgiler alan Metin, yaraların sarılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Evsiz kalan köylülerin geçici olarak barınmasın için getirilen konteynerlerde de incelemelerde bulunan Metin, ardından yangında büyükbaş hayvanları telef olan Nezaket Çiftçi ve Ali Çakır'a 6 buzağı ve yem hediye etti. Hayvanların teslim töreninin ardından Bakan Pakdemirli'yi telefonla arayan Metin, Çiftçi ve Çakır'ı bakanla görüştürdü. Kaybettikleri hayvanlarının yerine gelen buzağılarını almanın sevincini yaşayan vatandaşlar Bakan Pakdemirli'yle telefonla konuşarak teşekkür etti.Fatih Metin, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyleyerek, "Evleri yanan köylülerin kalıcı evlerinin yapımının sağlanacağını söyleyen Metin, "Bugün Kuzfındık köyümüzde 12 tane evin yanmasından sonra öncelikle vatandaşlarımızın geçici ikametgahları için AFAD başkanlığımız tarafından 12 konteyner getirildi. Bir kısmına tadilat yapılması gerekiyor. Tadilat yapıldıktan 1-2 gün sonra evi yanan tüm vatandaşlarımız konteynırlarda ikamet etmeye başlayacaklar. Daha sonrasında da kalıcı evlerinin yapımı sağlanacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız.ö dedi.Hayvan ve yemin dışında köyde çıkacak bir yangına hızlı müdahale edilebilmesi için su tankı da hediye eden Metin, "Hayvanları telef olan vatandaşlarımız vardı. Onların da hayvanlarını temin ettik. Kendilerine bugün teslim ettik. Aynı zamanda yine köyde evi yanan vatandaşlarımızın kurtardıkları hayvanların da ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ton kaba yem ve 1 ton da kesif yemini teslim ediyoruz. Bir daha böyle bir yangın olursa diye anında müdahale yapabilmeleri adına da Orman Genel Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz bir proje var. O proje kapsamında da su tanklarımız var. Orman yangınları başta olmak üzere bütün köylerimizde meydana gelen yangınlara müdahalede hemen anında müdahale yapma imkanı olan etkili bir söndürme gücüne sahip bir tankı da teslim etti.ö şeklinde konuştu.Hayvanların barınma sorunlarının da giderileceğini kaydeden Fatih Metin, "Yine 12 ailenin kurtardıkları hayvanları var. Bu hayvanlarla ilgili de hayvanların da barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız da gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında.ö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Fatih Metin'in incelemeleri-Konteynırı gezmeleri-Bakan ile köylülerin telefonla konuşmaları-Büyükbaş hayvanlarının teslim edilmesi-Açıklamalar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Selçuklu'da 'Çanakkale' temalı 1071 kan bağışı

KONYA'da Selçuklu Belediyesi tarafından 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Çanakkale temalı 1071 ünite kan bağışı kampanyası başlatıldı. Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi tarafından 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında Çanakkale temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte, 1071 ünite kan toplanması hedeflendi. 7 gün boyunca sürecek etkinlik ve 'Geçmişten Günümüze Çanakkale' isimli sergi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara ise hediye olarak köstekli saat, cihadiye yüzüğü, Türk ve Azerbaycan bayrağı ile Hilal-i Ahmer sertifikası verilecek.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Belediyemiz çok güzel bir organizasyon oluşturmuş. Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a geçiş sürecinde süreçleri anlatan sergiler ve burada çok güzel tiyatro gösterileri var. Amaç insanları kan bağışına sevk etmek. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle bağışlarda biraz düşüklük var, onun için hastalarımız ciddi problemle yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.Selçuklu Kızılay Şubesi ile birlikte etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şunları söyledi: "Selçuklu Kızılay şubemizle birlikte Kızılay Haftası münasebetiyle hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum. Kızılay'ın çadırlarıyla birlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan o vefayı birlikteliği her yönüyle hemşehrilerimizin görmesi mümkün burada. Özel bir sergimiz var. Bu sergiyle birlikte buraya gelen hemşehrilerimiz kan bağışlarını rahat bir şekilde yapacaklar ve Kurtuluş Savaşı dönenimin ortamını da bir nebze olsun burada görmüş olacaklar. Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk. İnşallah bu hedefimize burada Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığımız çalışma ile birlikte ulaşmayı arzu ediyoruz. Burada kan bağışlayan vatandaşlarımıza özel hediyelerimiz de olacak."Kan bağışlayanlardan Ahmet Yiğit, "Güzel bir uygulama, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Vefa borcumuzu ödemek istiyorum" dedi.Tahir Büyükdemir ise, "Şu zor zamanlarda yapılabilecek en güzel şeylerden birisi. Umarım vereceğimiz kanlar ihtiyacı olan yerlere ulaşır. Biz de onların sebebiyle dua almış oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------Drone ile etkinlik alanından detaySergi ve kan bağışlarından detay Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın Büyükşehir Başkanı Altay ile incelemesi Genel ve detayPekyatırmacı röp

Haber- Kamera: KONYA-DHA

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Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. İş makineleri ve itfaiye araçlarının da yer aldığı 77 araçlık konvoy, havadan görüntülendi.

Çınarcık Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinlikleri kapsamında, 77 araçlık konvoy ilçe caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen itfaiye araçları, iş makineleri gibi pek çok aracın da yer aldığı konvoy, havadan dronla görüntülendi. İlçenin dört bir yanı ay yıldıza bürünürken, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Konvoydan detaylar-Dron görüntüleri

Haber: Cem Mete OKUR/ YALOVA, - Kamera: BURSA,

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İnşaatta bulunan bebek cesediyle ilgili 3 şüpheli adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi bugün Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Emine Ö. tutuklandı. Diğer şüphelilerden İbrahim A. adli kontrol şartıyla, Serhat B. ise tamamen serbest bırakıldı.

BİLGİ İÇİNSüleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

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Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi

TÜRKİYE'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Vadisi'ndeki Zap Suyu'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve Türkiye genelinden 350 sporcu ile 35 takımın katıldığı şampiyonada, Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu. U19 erkekler kategorisinde Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde ise Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.

'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA ÇOK FARKLI BİR HAKKARİ GÖRECEĞİZ'

Milli takım sporcularının gösteri yarışlarının ardından düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, desteklerinden dolayı İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Türkiye Rafting Federasyonu, sporcu ve antrenörlere teşekkür etti. Kentin her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Akbıyık, "2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında çok farklı bir Hakkari göreceğiz. Altyapıdan üstyapıya, eğitimden spora her alanda büyük bir değişim var" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

'MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

3 gün boyunca 20 madalya, 4 kupa, 2 şampiyonluk kazandıklarını belirten Antalya Manavgat Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Ali Akbulut, Hakkari'ye ilk defa geldiklerini ve Zap Vadisi'nin çok güzel olduğunu belirterek, "Hakkari halkının çok misafirperver olduğunu gördük. Buranın muhteşem bir doğası var, özellikle dağları, yöresel ürünleri çok güzel. Biz 3 gün boyunca güzel bir yarış çıkardık. 20 madalya, 4 kupa, 2 şampiyonluk ile birlikte renk kattığımızı düşünerek, buradan ayrılıyoruz. Türkiye şampiyonuyuz, mutluyuz, gururluyuz, bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zap suyunda yarışan sporculardan detaylarİstiklal marşının okunmasıHakkari valisi İdris Akbıyık konuşmasıDereceye giren sporcuların ödülleri verilmesiAntalya Manavgat Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Ali Akbulut röportajıGenel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Macron'un fotoğrafına basıp çaylarını yudumluyorlar

MANİSA'da bir kahvehane esnafı, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki göstererek, iş yerinin zeminine Macron'un fotoğrafını koydu. Macron'un fotoğrafına bastıktan sonra çaylarını yudumlayan müşteriler, işletme sahibine destek verdi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürünü savunan ve İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dünya genelinde tepkiler sürerken, bir tepki de Manisa'da kahvehane işleten esnaftan geldi. Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kahvehane işleten Çetin Akar, dükkanın zeminine üzerinde 'Lanet üzerine olsun' yazılı Macron'un fotoğrafını koydu. İş yerinde çay içmek isteyen müşteriler, Fransız liderin yüzüne basarak geçiyor. Kahvehane işletmecisi Akar'ın bu tepkisi, müşterileri tarafından da büyük destek gördü.

'BİZİM İBADETHANEMİZİ ÇİĞNEYEMEZLER'

Kahvehane işletmecisi Çetin Akar, "Buradaki amacım tüm dünyaya, ufak bir örnek vermek. Müslüman olarak biz bunu kaldıramayız. Şu lanet olası Macron, bizim ibadetlerimizi hiçbir şekilde çiğneyemez. Biz onların kilisesine, biz onların ibadethanesine bir şey yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Olayın geldiği yeri görsünler. Onlar bizim ibadethanemizi çiğneyemezler, biz Müslüman olarak bunu kaldıramayız. Fransa halkına buradan sesleniyorum. Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir. Bu ona ufak bir uyarıdır, artık kendine gelsin. Din serbesttir. Yerlerde bunu herkes çiğner, artık gerisini onlar düşünsün. Hoşlarına gitti. Çünkü onlar da Müslüman olarak böyle bir şeyi kaldıramadılar. Güzel bir şekilde üzerinden geçtiler, beğendiler" diye konuştu.

Kahvehane müşterilerinden Abdulkadir Kuru, "Bir Müslüman olarak Macron'a lanet okuduk. Macron'a tepki göstermek için fotoğrafının üzerine basıp yürüdük." Bir diğer mahalle sakini Bişar Saknuk, "Biz Müslümanlar olarak bu söylemlerden çok rahatsızız ve lanetliyoruz. Ülke olarak, Müslüman olarak Peygamber Efendimize dil uzatan, dinimize dil uzatanı biz şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Fotoğraflarını yerde gördüm ve çok mutlu oldum. Tekrar lanet getiriyorum. Bunu düşünene de teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kahvehaneden detay-Macron'un fotosundan detay-Kahvehane işletmecisi Çetin Akar'ın konuşması

-Müşterilerden Abdulkadir Kuru ve Bişar Saknuk konuşması

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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Paramotora bağladığı Türk bayrağıyla 29 Ekim'i gökyüzünde kutladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna dev Türk bayrağı asarak, şehir üzerinde uçuş yaptı.

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu izleyenlerin de büyük ilgisini çekti. Uçuşun ardından bir açıklama yapan Özkaya, "Bugün 29 Ekim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü. Hava uçuşa uygundu. Bende paramotora Türk bayrağı asarak şehrin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdim. Umarım 29 Ekim kutlamalarına bir güzellik katmışımdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı