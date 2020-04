DHA YURT BÜLTENİ - 28 'Otizme kafa atmış anneyim, Covid-19'dan korkmuyorum'Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

'Otizme kafa atmış anneyim, Covid-19'dan korkmuyorum'

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. Testleri negatif çıkan Baz, 40 gündür evden çıkmayarak izole olduğunu düşünerek yanıldığını, çünkü dışarıdan siparişle market alışverişi yapmaya devam ettiğini ve virüsü buradan kapmış olabileceğini söyledi. Ağır otizmli oğlu olan Baz, "Ben otizme kafa atmış bir anneyim, asla Covid-19'dan korkmuyorum" dedi.

Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle 3 gün önce özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.Ardından Baz'a, ağızdan ve burundan alınarak yapılan sürüntü testi uygulandı. Yapılan 2 testin sonucu negatif çıkmasına rağmen Baz, koronavirüs belirtilerini göstermeye devam ediyor. Ateşi kontrol altına alınan kadının öksürüğü devam ederken, yemek yemekte zorlanıyor. Belirtilerin devam etmesi nedeniyle hastanede karantinada kalmaya devam edecek Baz'ın en büyük isteği bir an önce taburcu olup yüzde 90 ağır otizmli oğluna kavuşmak.'YEMEK YERKEN ZORLANIYORUM'Yapılan sürüntü testleri negatif çıkmasına rağmen tüm belirtileri taşıdığını belirten Baz, "Hastanedeki 3'üncü günümdeyim. Çok iyiyim, öksürüğüm dışında büyük bir problemim yok. Göğsümde sırtımda şiddetli bir ağrı oluyor, bir şeyler yemeye çalışırken çok zorlanıyorum. Ateşim ve nabzım kontrol altına alındı. İlaçlı tomografi sonuçlarına göre, ciğerlerimde ileri derecede enfeksiyon var. Dün gece ikinci kez ağızdan ve burundan alınan sürüntü testim yine negatif çıktı. Gerçekten bu enteresan bir durum. Hastanede karantinam devam ediyor, doktorlardan gelecek haber i bekliyorum. Ben otizme kafa atmış bir anneyim, asla Covid-19'dan korkmuyorum" dedi.'40 GÜN ÇIKMAYINCA İZOLE OLDUK SANDIK'Bir an önce hastaneden çıkıp ailesine ve oğluna kavuşmak istediğini söyleyen Baz, "40 gündür evde olmama rağmen virüsün nasıl bulaştığını soranlar oldu. Ben ve yüzde 90 ağır otizmli oğlum 40 gün boyunca evdeydik. Evde kalınca izole olduğumuzu düşünüyorduk, bu virüs gelip bizi bulmaz diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Çünkü evimize kargo geliyordu, her gün market siparişi geliyordu. Haftada 2-3 kez kasaptan sipariş veriyorduk, yani dışarıyla sürekli temas halindeydik. Doğal olarak siparişi alırken para verip alıyordum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Demet Çileli Baz'ın açıklamaları

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

==========================

Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için program hazırladı. Etkinlik kapsamında Savaştepe cadde ve sokaklarında şarkı ve marşlar eşliğine dolaşan ekipler çocuklara bayrak hediye etti. Çocuklar, polislerin kendileri için yaptığı program nedeniyle son derece mutlu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis ekiplerinin müzikler eşliğinde gezip, bayrak dağıtmasından genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir),

==========================

Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri doğum günü olan 6 çocuğa süpriz yaptı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki Macar, Güney, Kahyalar, Ilıca, Yeniköy ve Şahinler mahallelerinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 8-12 yaş arası 6 çocuğun doğum gününü kutladı. Jandarma personeli tarafından doğum günü pastası, hediye ve Türk bayrağı götürülen öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Jandarma personelinin araçla gidişiPasta, hediye ve Türk bayrağı verilmesiDetaylarHABER -KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,(Antalya), -

==========================

Sinop'ta, 300 kişilik ekip, otizmli çocuğu arıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 300 kişilik ekip, sisle kaplı köydeki ormanlık alanda küçük çocuğu arıyor.

Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen, ikiz kardeşlerden İbrahim Ay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

'NE OLUR ONU BULUN'Kayıp çocuğun annesi Şükran Ay, "İkizlerim ayrıldı birbirinden, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Daha önce de bir yerlere gidiyordu ama bulup getiriyordum. Ama şimdi bulamadım, hemen jandarmayı aradım. Otizmli benim çocuğum, ne olur onu bulunö dedi.Baba Recep Ay ise, "Camdan dışarı kaçmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Her yeri aradık ama bulamadık. Otizm hastası ve birçok şeye tepki vermiyor. Daha önce de dışarı çıkıyordu ama yakın yerlere gidiyordu. Ekipler de seferber olmuş durumda herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce bulunurö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDrone ile köyden detaylarArama çalışmalarıKöyden detaylarAnne ve baba ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

==========================

Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi tamamlanan Mert S. (9) ile down sendromlu Derviş A.'ya (14) sağlık çalışanları 23 Nisan sürprizi yaptı. Alkışlarla evlerine gönderilen çocuklar, yapılan sürprizle mutlu oldu.Malatya'da, 14 Nisan'da down sendromlu Derviş A. ile 16 Nisan'da Mert S.'nin, rahatsızlanarak getirildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alınan Derviş A. ile Mert S.'nin, bugün tedavisi tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapmak isteyen sağlık çalışanları, hastaneyi süsledi. Çocuklar taburcu olurken, doktorlar tarafından alkışlarla karşılandı. Hem taburcu oldukları, hem de 23 Nisan sürprizi yapıldığı için mutlu olan çocuklar, aileleri tarafından evlerine götürüldü.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlardan Mehmet Akif Büyükavcı, bugün 2 çocukla birlikte 5 hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Çocukları 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Büyükavcı, herkesi virüse karşı alınan tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet etti.Aileleri de çocuklarının iyileşmeleri ve 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Çocukların alkışlarla karşılaşmasıBayrak sallayanlarÇocukların bayrak sallamasıSağlık çalışanlarıBaba Fehmi S. röp.Dr. Mehmet Akif Büyükavcı röp.Çocukların detaylarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===========

İskenderun'da evdeki çocuklara palyaçolu kutlama

HATAY'ın İskenderun ilçesinde palyaçolardan oluşan şenlik ekibi, traktörle sokak sokak gezip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.İskenderun'un mahallelerini traktörün römorkunda sokak sokak gezen palyaçolardan kurulu şenlik ekibi, evlerindeki çocukların bayramını kutladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı çocuklara bir aksiyon oluşturduklarını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "23 Nisan bir ulusun namusu, şerefi, karanlıktan aydınlığa çıktığı gündür. Allah hepimizi bu koronavirüs illetinden kurtarsın. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu için çocuklara bir aksiyon oluşturduk. Onlar adına çok sevindim, çok mutlu oldular. Aydınlığımız özgürlüğümüz, ışığımız, geleceğimiz bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.EŞLİK ETTİLERŞahin, elinde Türk bayrağıyla balkonlarında, evlerinde coşkuya katılanlarla birlikte bayrak sallayıp marşlara eşlik etti. Traktörden inen palyaçolar da cadde ortasında müzik eşliğinde oynayarak, kendilerini izleyenlere mutlu bir gün yaşattı. Bazı çocuklar da evlerinin pencelerinden ve balkonlarından, paylaçoların şenliğine eşlik etti.

Kutlamalar sırasında birkaç çocuğun anne ve babalarıyla kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA