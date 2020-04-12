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Jandarma, Mardin, PKK, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 28

Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla PKK'lıların saldırısı önlendiMARDİN'de TSK, MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi.

12.04.2020 02:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:12
DHA YURT BÜLTENİ - 28

Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla PKK'lıların saldırısı önlendi

MARDİN'de TSK, MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun ülkeye geçiş yapacağı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Özel Harekat Komando birlikleri bölgede tedbir alırken, MİT ekiplerince istihbarat desteği sağlandı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kırsal Şenyurt Mahallesinde bulunan sınır hattını yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5 PKK'lı terörist tespit etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle teröristler ellerinde bulunan malzemeleri bırakarak geri kaçtı. Ekiplerin PKK'lı teröristlerin kaçış bölgesinde yaptıkları aramada 15 kilo plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, termal sırt çantası ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Güvenlik güçleri, saldırı amaçlı Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: DHA

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