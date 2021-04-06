DHA YURT BULTENI - 27

1-) HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAĞLIK KONTROLÜNDE HASTANENİN 3'ÜNCÜ KATINDAN ATLADIZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı.

1-) HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAĞLIK KONTROLÜNDE HASTANENİN 3'ÜNCÜ KATINDAN ATLADI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö."nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı