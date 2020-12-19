DHA YURT BÜLTENİ - 27

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Adıyaman'da kısıtlamayla birlikte denetimler başladı

ADIYAMAN'da 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamayla birlikte denetimler başladı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde uygulanan 56 saat sürecek olan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman'da da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerine başladı. Ekipler uygulama noktalarında durdurulan araçları arayıp sürücüleri uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı