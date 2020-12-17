DHA YURT BÜLTENİ - 27

Bingöl'de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne pikniğe giden ve baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda oluşan adacıkta mahsur kalan 2'si kadın 6 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Genç ilçesi Gümüşlü köyüne pikniğe giden 2'si kadın 6 kişilik aile, köyün yakınından geçen Murat Nehri'nin su olmayan bölümüne girdi. Bir süre sonra baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda oluşan adacıkta mahsur kalan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Kurtarma çalışmasına katılan Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri (BİNDAG), aileye botla ulaşarak güvenli bölgeye çıkardı. Ailenin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailenin botla kurtarılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/GENÇ (BİNGÖL),

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Balıkesir'de evde doğal gaz kaynaklı patlama BALIKESİR'de bir evde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Evde hasar meydana gelirken, çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı, duvarları zarar gördü.

Hasan Basri Çantay Mahallesi Algın Sokak'taki bir apartmanda Sevim Kayalı'nın kiracı olarak oturduğu evde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Sevim Kayalı'nın evde bulunmadığı sırada yaşanan patlamada, maddi hasar meydana geldi. Doğal gazdan kaynaklı patlamada savrulan parçalar nedeniyle 9 evin camları kırıldı, duvarları zarar gördü.

Sokakta yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri ile doğal gaz şirketi çalışanları sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede binada kaçak akım rölesinin bulunmadığının belirlediği öğrenildi.

Eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini gören Sevim Kayalı, büyük üzüntü yaşadı. Aynı sokakta yaşlı kişinin bakımını yaptığı öğrenilen Kayalı'nın eve en son dün akşam saatlerinde gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Patlamanın olduğu binadan genel ve detay görüntü-Dairenin için genel ve detay görüntü-Çevre binalardan detay görüntü

-SevimKayalı röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu

ELAZIĞ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bu yıl ürettikleri 12 milyon fidanın 3 milyonunu Elazığ'da farklı lokasyonlarda toprakla buluşturduklarını söyledi. Çetiner, "Elazığ'da malum orman varlığımız 170 bin hektar. Bu, il genel alanının yüzde 19'una tekamül ediyor. Şu an kadastro verilerine göre bu oran yüzde 20, 190 bin hektara yükseldi. Bunu da tescilleyeceğiz" dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Müdürlüğe ait Altınova Fidanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, fidanlığın 700 dekar alanla Türkiye'nin en büyük 3'üncü fidanlığı olduğunu ve bu yıl 12 milyon fidan ürettiklerini söyledi. Meşe, karaçam, sedir, sarıçam, kızılçam, yapraklı türlerden karaağaç, akçaağaç, dişbudak, mahlep ile gelir getirici ağaç kapsamında ceviz, badem, dut ve aşılı alıç gibi türler ürettiklerini aktaran Çetiner, "Elazığ'da malum orman varlığımız 170 bin hektar. Bu, il genel alanının yüzde 19'una tekamül ediyor. Şu an kadastro verilerine göre bu oran yüzde 20, yani 190 bin hektara yükseldi. Bunu da tescilleyeceğiz. Verilen ödeneklerle yeni ağaçlandırma alanlarını büyüterek, mevcutlarını koruyacağız. Elazığ'da ağaçlandırma programı verilmemişken biz 600 dekar alanda ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

'3 MİLYONU TOPRAKLA BULUŞTU'

Çetiner, üretilen 12 milyon fidanın 5 milyonunu Elazığ'da, 5 milyonu Malatya'da, 1 milyonu Tunceli'de, 1 milyonunu da Bingöl'de ürettiklerini ifade ederek, "Fidanların 3 milyonunu Elazığ'da farklı lokasyonlarda toprakla buluşturduk. Orköy kredileri kapsamında bölge müdürlüğümüze 13 milyon ödenek geldi. Bunun 4 milyonunu Elazığ'da harcadık. Buradaki amacımız orman köylülerini köyde tutmak ve göçü önlemek. 45 aileye sığır verdik ve 50 haneye mantolama yaptık. Elazığ'da ilk kez fotovoltaik elektrik enerjisi üretimini Bağlarca ve Sarılı köylerinde yaptık. 24 haneye çatılarının üstüne panelleri kurduk. Vatandaşımız artık tükettiği elektriğin parasını vermeyecek, ürettiği elektriği satacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı