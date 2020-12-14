DHA YURT BÜLTENİ - 27

Çorlu'da güvenlik kameralarına yansıyan silahlı kavgada 6 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6'sı çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Olay, Rumeli Mahallesi Kurşun Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiği gören iki grup, kavgaya bırakıp olay yerinden kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şüphelilerden 6'sı çocuk 9 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Yaşanan kavgada yaralanan olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken aralarındaki birinin kayıp olarak arandığı ve 2 kişi hakkında da değişik suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan silahlı kavgayla ilgili polisin gözaltına aldığı 9 şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden K.P., Z.B., İ.A., S.K., A.T. ve H.C., tutuklandı, S.Y., R.B. ve Ö.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilergeniş güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Kavgaya karışanlarına ellerinde silahlar ile kaçmaları-Apartman arasından atlamaları-Emniyetten çıkartılması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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BAHÇELERİ DOLU VURDUMersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih Mahalleleri'nde öğleden sonra yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren dolu yağışı sonrasında ilçede bulunan limon, portakal bahçeleri ile birlikte seralarda hasar oluştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasar gören narenciye bahçelerinde inceleme de bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin yaptığı açıklama da, "Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih mahallelerinde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı özellikle bölgede bulunan narenciye bahçelerinde ve seralarda hasara neden oldu. Limonların hasat döneminde meydana gelen dolu yağışı çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle meydana gelen hasar tespitini yarın yapacağız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorumö dedi.Narenciye bahçesi sahibi Bekir Gezer ise, "Bir anda dolu yağışı meydana geldi. 15 dakika sürdü ama etkili oldu. Limon bahçelerimizde zarar büyük. Yarın zarar tespit çalışması yapacağız" diye konuştu.Öte yandan, şiddetli dolu nedeniyle de bazı seralarda naylonların yırtılması ile seralarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Narenciye bahçesine yağan dolu görüntüsü-Limon ağaçlarının yapraklarının görüntüsü-Sera kenarlarına yağan dolu görüntüsü-Limon bahçesi içerisinde inceleme-Çiftçiler doluyu ellerinde tutarken-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj-Çiftçi Bekir Gezer ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı SİVAS'ta T.A. (12) isimli kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Eve gelen yakınları tarafından hastaneye kaldırılan T.A. kurtarılamadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi. T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A., evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Olay yerinden görnüntüler-Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: Arife Defne ARSLAN/SİVAS, -

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Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı GAZİANTEP'te, akraba iki aile arasında, yaşanan tartışma av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasında telefonda tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından taraflar yaşadıkları mahallede bir araya geldi. Mahallede de başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin kullandığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale yapıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Neyşan Gezer (42), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tüfekle yaralanan Celal Gezer, Menekşe Gezer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin tedavisi ise sürüyor.Olayın ardından mahallede önlem alan polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olay yeriPolis ekipleri Polislerin çalışmalarıGenel ve detay göVrüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Hırsızlar camdaki korkuluk demirini keserek eve girdiler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin camındaki korkuluk demirini inşaat makasıyla kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hırsızlık yaptı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 7 Aralık'ta, Ergenekon Mahallesi Orhan Ocakoğlu Sokak'ta meydana geldi. Rahatsızlanan annesini ziyareti için Aydın'a giden emekli polis memuru Mehmet Ceylan'ın evine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, inşaat makasıyla camın korkuluk demirlerini keserek girdi. Evden 2 tabanca, bu tabancalara ait 1465 mermi, 2 çeyrek altın ve 2 yüzük çalındı. Ceylan, evinin soyulduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Emekli polis memuru Mehmet Ceylan, "Bu olayın şüphelilerinin bir an önce yakalanarak kanun önüne çıkartılmasını ve gereken cezaları almalarını istiyorum. Kimseye bir şey olmadan da silahlarımın ve ziynet eşyalarımın bulunmasını istiyorum. Hırsızların bize açtıkları yara 100 bin lira civarında" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Emekli polis memuru Mehmet Ceylan'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HÜRRİYET: ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ

İzmit'te '50'ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası (3)İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde uyuşturucu iğne ile vurulmuş halde ölü bulunan 3 sokak köpeği hakkında internet üzerinden basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada yaşanan olayda sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade eden Hürriyet, "Yaşanan olayla ilgili şunu ifade etmek istiyoruz bütün ekibimiz, bütün arkadaşlarımız, belediyedeki bütün emekçilerimiz herkes çok üzgün. Hiçbir hayvana hiçbir canımıza hiçbir şey olmasın istiyoruz. Bu konuda da samimiyetimize herkesin inanmasını istiyoruz. Gerçekten bu süreç hepimiz için zor geçti ama biliyoruz ki herkesin bu konuda canı yandı. Bununla alakalı da öncelikle şunu söylemek istiyoruz biz bu konuda çok netiz hiçbir şekilde taviz vermeden sorumluluk bilinciyle ufacık bile bir ihmal, bir hata, bir uygulama yanlışlığı ya da bizden kaynaklı, uygulamalardan kaynaklı ufacık bile bir ihmal olması halinde idari olarak soruşturma sonucunda ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda ört pas etmek, bu konuda gizleme, saklama hiçbir şekilde yapılmayacak. Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak ve gereken neyse küçücük bir ihmali bile gereğini yapmak, idarece sorumluluk almak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin görevidir. Ne yazık ki ölen canlarımızı geri getiremiyoruz ama bundan sonra bize düşen bu sorumluluğu alarak bunun aydınlatılması için şeffaf ve adil davranmak. Bütün arkadaşlarımızın bu konuda ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızla ilgili yeniden gözden geçirme ve yine aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla çalışmalarımızla ilgili özeleştirimizi yapmak durumundayız.ö dedi.

'SORUŞTURMA HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR'Sosyal medya üzerinden İzmit Belediyesi hakkında başlatılan linç kampanyasına da değinen Hürriyet şöyle konuştu: "Bu üzüntümüzü ifade ederken şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda siyaseten yıpranmışız, siyaseten linç kampanyasına uğramışız bunlardan daha ziyade düşündüğümüz o 3 canımızın ölmesi. Bu bizim için daha önemli bir konu, çok daha hassas olduğumuz bir konu ve bütün bu soruşturma sürecine o hassasiyetle devam ediyoruzö

BU YIL KÖPEKLERLE İLGİLİ 3 BİN ŞİKAYET ALDIKSokak köpeklerinin kentte ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Hürriyet şöyle devam etti: "Şu an elimde göreve geldiğimizden bu yana neredeyse bir ayda 3 binden fazla sokak hayvanları ile ilgili ve insanlara zarar vermesiyle ilgili 3 binden fazla şikayet raporu var. Diğer ilçelerden sürekli hayvanlar toplanıp ilçemize bırakılıyor. Diğer ilçelerden hatta Sakarya'dan bizim ilçemize köpekler bırakılıyor. Bir süre sonra hem de pandemi koşulları ile beraber hayvanlar aç kaldıkları için insanlara saldırır hale geliyor. Belediyemiz önünde 9 tane köpek var 5 tanesi Başiskele bölgesinden, yine de belediyemizin önünde. Bu hayvanların bir süre sonra insanlara saldırır hale gelmesi hem hayvanlar için hem de insanlar için tehlikeli hale geliyor. Biz şu mesajları almaya başladık, 'Biz artık kendimiz öldüreceğiz hayvanları. Gelmiyorsunuz, bakmıyorsunuz' diyen vatandaşlar var, bu konuda gerekli tüm önlemleri almak hepinizin göreviö

'YASA ÇIKARILSIN, CEZALAR ARTSIN'Sokak hayvanları ile ilgili tüm siyasi partilerin ortak bir masada, kalıcı bir çözüm için çaba harcaması gerektiğini belirten Hürriyet şöyle devam etti: "Bir diğer çağrım AK Parti İl Başkanlığı'na, AK Parti İlçe Başkanlığı'na, AK Parti milletvekillerine, MHP milletvekillerine, muhalefet partilerine, mecliste ne kadar parti varsa bütün il başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyorum. Mecliste bekleyen bir yasa var hayvan haklarını korumakla ilgili. Hala mecliste bekliyor, şu an hali hazırda olan yasa yetersiz. Bunun bütün kurumlara sorumluluk yükleyen bir yasa. Linç kampanyası düzenlemek güzel, biz sorumluluğumuzu alıyoruz, peki siz ne kadar sorumluluk alıyorsunuz? Bugüne kadar bu linç kampanyasına sağladığınız enerjiyi, bu yasa için sarf etmiyorsanız, kimse hayvan severlikten bahsetmesin. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bizler bu sorumluluğu alıyoruz. Belediyeyi sıkıştıralım diyenler, bu haberi ısıtıp ısıtıp önümüze getirir. Olsun, bizler de ne oldu bu yasa diye soracağız. El birliği ile çıkartalım diye konuşacağız. Daha iyisini yapmak adına, ön görülebilir sonuçlar getirmek için ne gereksiyorsa yapmaya hazırız, bizlerin sorumluluğu olduğu kadar iktidar edenlerin de daha büyük bir sorumluluğu var. Hadi bu yasayı çıkartın, ufacık ihmalde de gereği yapılsın, cezalar arttırılsın.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Fatma Kaplan Hürriyet'in internet üzerinden yaptığı basın açıklamasının görüntüsü

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı

MERSİN'in Viranşehir sahilinde karaya vuran yunus balığı, vatandaşların çabasıyla kurtuldu.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar karaya vurmuş yunus balığını fark etti. İlk başta şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çırpınan balığı kötü hava şartlarına aldırış etmeden yeniden suya itti. Vatandaşların çabası ile suya dönen yunus balığı, bir süre sonra karadan uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı