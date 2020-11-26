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DHA YURT BÜLTENİ - 27

26.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:15
DHA YURT BÜLTENİ - 27

CHP'li Sirmen'e 13 milyon 658 bin lira cezaİZMİT Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sefa Sirmen hakkında İzmit Gaz A.Ş.'nin (İZGAZ) şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmaktan dolayı açılan davada karar çıktı.

CHP'li Sirmen'e 13 milyon 658 bin lira ceza

İZMİT Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sefa Sirmen hakkında İzmit Gaz A.Ş.'nin (İZGAZ) şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmaktan dolayı açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Sirmen'in 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. 

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüye kullandıkları ve yapılmayan işlere dair haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Raporun ardından Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Sirmen, dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından cezası onanan Sefa Sirmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Sirmen, 7 Şubat 2017 tarihinde tahliye oldu. 

Açılan davanın devamı bugün Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Sefa Sirmen'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminatı, davanın açıldığı 7 Nisan 2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Davada yer alan diğer 15 sanık hakkında ise davanın reddine karar verildi.  

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESelda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Hastane çatısındaki yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA'nın Serik ilçe devlet hastanesi çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Serik Devlet Hastanesi çatısında bulunan havalandırma ve klima sisteminde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden hastane çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın hastane personelinin müdahalesiyle başka bir bölüme sıçramadan kısa sürede söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında bazı hastalar ve çalışanlar hastane dışına çıkarken, alevlerin söndürülmesiyle yeniden içeri girdi.

Yangında havalandırma ve klima sisteminde kısmen hasar oluştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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