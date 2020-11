DHA YURT BÜLTENİ - 27

Gözaltına alınan müteahhitler, adliyeye sevk edildi (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulü kişilerle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden, Ş.A., O.A., M.Y., N.B., T.A., Ç.D. ve H.H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.İ. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,==========================

Mobilya fabrikasında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, mobilyaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden fabrika çalışanları binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken alevlerin çevrede bulunan iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına 14 itfaiye personeli ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'da oto aksesuar dükkanında yangın

ANKARA'da, oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1366'ıncı Cadde üzerinde bulunan 3 katlı oto aksesuar dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında ilk belirlemelere göre; elektrik tesisatından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin pek çok yerinden görülen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İş yeri sahibi de yangını haber alarak dükkanına geldi. Yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Savaş mağduru Suriyelilerin çadırlarını sel vurdu SURİYE'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sağanak yağış, iç savaştan kaçan sivillerin derme çatma yaşadığı çadırları sular altında bıraktı.Suriye'deki iç savaş nedeniyle ev ve iş yerlerini terk ederek, güvenli gördükleri İdlib kenti ve kırsalındaki arazilerde kurdukları derme çatma birçoğu da naylon branda ile örtülü çadırlarda yaşayan bir milyona yakın sivil, sonbahar mevsimi ile birlikte bölgede etkili olan sağanak nedeniyle zor günler yaşıyor. Özellikle Halit kampı ve çevresinde etkili olan sağanakta, sivillerin yaşadığı çadırların neredeyse tamamı ıslandı ve kullanılamaz hale geldi. Çadırlarda, anne-baba ve çocuklarının yanı sıra torunları ile yaşamak zorunda kalan Suriyeli savaş mağduru siviller bir yandan yerlerinden edilmiş olmanın verdiği üzüntüyü yaşarken, diğer yandan da kış günlerini nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Büyük çoğunluğu iç savaşın başladığı günden bu yana çadırlarda yaşam mücadelesi veren siviller, aynı zamanda kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar.

HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen yaşamın ve ayakta kalmanın devam ettiği bölgede çocuk ve yetişkinler çamur deryası içerisine konulan briketlere basarak, yürümeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Öte yandan Beyaz Baretliler ise sivillerin daha çok etkilenmemesi için iş makineleri ile önlem almaya çalışıyor.

