DHA YURT BÜLTENİ - 27

Marmaris'te marketten hırsızlık yapan 2 hükümlü tutuklandıMARMARİS'te, marketten 40 bin TL değerinde sigara çalıp kaçan 2 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu İzmir'de yakalandı.

Marmaris'te marketten hırsızlık yapan 2 hükümlü tutuklandı

MARMARİS'te, marketten 40 bin TL değerinde sigara çalıp kaçan 2 kişi, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu İzmir'de yakalandı. Sicil taramasında, koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktıkları ortaya çıkan 2 kişi, tutuklandı.

Olay, geçen gün saat 04.00 sıralarında Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İki kişi, daha önceden hırsızlık yapmayı planladıkları marketin 30 metre ilerisinde taksiden indi. Ellerinde bavullarla bir süre bekleyen iki kişi, çevrede kimsenin olmadığı sırada markete yöneldi. Marketin kepenklerindeki asma kilidi, demir makası ile kesip içeri giren iki kişi, raf ve dolaplarda bulunan çeşitli markalara ait sigara paketlerini yanlarında getirdikleri bavula doldurup, kaçtı. Marketin önünden bir taksiye binen şüpheliler, otogara gitti. Otogarda İzmir otobüsüne binen şüpheliler, çok sayıda sigara ile ilçeden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde markete gelen iş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüphelilerin Ergün Gedik (60) ve Sinan Gülçin (38) olduğunu tespit etti. Ayrıca, şüphelilerin otobüsle İzmir'e gittikleri belirlendi.

YAKALANDILAR

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan dinleme ve arama kaydı izninin ardından Marmaris'ten İzmir'e giden sivil polisler, şüpheli Gedik ve Gülçin'i belirledikleri adreste saklandıkları evde yakaladı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada, marketten çalınan sigaraların bir kısmı ve soygununda kullandığı tespit edilen çanta içinde demir keski, fener, tornavida, pense, eldivenler, demir kesme makası ve zincir ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İzmir'den Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ergün Gedik ve Sinan Gülçin'in yapılan sicil taramasında, koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktıkları ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunduğu belirlendi. Verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen iki kişi işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Marmaris Adliyesi genel görüntüİki hükümlünün polis eşliğinde adliye çıkarılışı

Market dışında bulunan 3 güvenlik kamera çeşitli görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

================================

Yolun karşısına geçmek isterken, birçok aracın çarpmasıyla öldü

ADANA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir erkek, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yerdeki cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı. Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı