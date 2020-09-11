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İzmir'de otomobil duvara ve ardından ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı İZMİR'in Torbalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce duvara, daha sonra da ağaca çarparak durabildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 27
11.09.2020 02:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 02:30

İzmir'de otomobil duvara ve ardından ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

 

İZMİR'in Torbalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce duvara, daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinde ibrenin 200 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.Kaza, saat 22.45 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi İzmir - Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Başak (23) yönetimindeki 34 EG 4443 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki duvara, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden bulunan Ali Fırat Akın (23) ve Serhat Erdem (19) araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Serhat Erdem ve Ali Fırat Akın, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre İsmail Başak'ın kullandığı otomobilin çok hızlı olduğu ve kaza sonrası otomobilin hız göstergesinde ibreninin 200 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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