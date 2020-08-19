DHA YURT BÜLTENİ - 27 Hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü; 1 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, hava kompresörü yüklü kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü; 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, hava kompresörü yüklü kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, İzmir- Ankara D300 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kamil Arslan (35) yönetimindeki hava kompresörü yüklü 06 ADB 645 plakalı kamyonet, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Emrah Çakıcı'nın (26) kullandığı 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hava kompresörleri yola saçılırken, kamyonet ise orta refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Kamil Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle ile İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Yola saçılan hava kompresörlerinin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yeriArkadan çarptan kamyonetten detaylarYola saçılan hava kompresörleriKarayolunda trafiğin tek şeritten sağlanmasıDetaylar

Haber-Kamera: HASAN YİĞEN/KULA(Manisa),==============================

Ankara'da otomobilin iş yerine daldığı anlar kamerada ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden plakası belirsiz otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla yol kenarındaki bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, iş yeri önünde o sırada kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken iş yerinde hasar oluştu. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

'1- 1,5 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI BİZ DE CANIMIZDAN OLMUŞTUK'Kaza öncesi dükkan önünde oturduklarını söyleyen iş yeri sahibi Ümit D., "Biz içeride müşterimize mal teslim ediyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Gelen araba, müşterimizin arabasına vurup bizim mallarımızı da süpürdü. 1- 1,5 dakika önce olsaydı biz de canımızdan olmuştuk. 3 aile, 6 kişi kapının önünde oturuyorduk kaza öncesinde. Bomba patladı sandık, kaza olunca" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Güvenlik kamerası)Kaza anı, otomobilin hızla iş yerine girmesi+++Araçtan ve işyerinden görüntüGenel ve detaylarRöp.

Haber: İbrahim KÖRDEMİRCİ-Caner ÜNVER/ANKARA,====================================

Salihli'de gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi sonucu sazlık alanda yangın çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.EGE Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.Konuk "Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler olduödedi.Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sazlık alanda çıkan yangından görüntüler-Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk'un konuşması

Haber-Kamera,Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa),=============================

Evin damına atılan EYP korkuttu ADANA'da, tek katlı müstakil evin damına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle patlayıp, kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1334 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP'yi, tek katlı evin damına atıp, kaçtı. Gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin damında delil topladı. Evin damına EYP atan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA