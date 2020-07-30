DHA YURT BÜLTENİ - 27 Konya'da yaklaşık 100 dekarlık ormanlık alan yandıKONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında şu ana kadar yaklaşık 100 dekarlık alan yandı.

Konya'da yaklaşık 100 dekarlık ormanlık alan yandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında şu ana kadar yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Söndürme çalışmaları devam ederken, daha fazla geniş çevreye etki etmemesi için önlem alındı.

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi Topandız mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bölgede konar göçer olarak yaşayan durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Başta Konya Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Antalya, Isparta ve Denizli Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olmak üzere yaklaşık 80 arazös ve itfaiye aracıyla müdahale etti. 1 uçak ve 10 helikopterlede havadan müdahale edilen yangın da şu ana kadar parça parça olmak üzere yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Hava karardığı için helikopterle müdahale yapılamazken karadan ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yetkileler, arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edebileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Helikopterle müdahale edilmesi -Arazöz ve ekiplerin müdahalesi -Alev ve dumanlardan detay-Ekiplerin çalışması -Genel ve detay-Röportaj

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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Ailece gittikleri piknik faciaya dönüştü, anne ve kızı gölette boğuldu

BİLECİK'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'ndeki gölete pikniğe giden Solmaz ailesinden anne Dursun Solmaz ve 14 yaşındaki kızları Cevahir Gül Solmaz, suya düşerek boğuldu. Anne Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerinde çıktığında AFAD ekiplerince, suda kaybolan Cevahir Gül'ün cansız bedeni ise dalgıç polis ekiplerince çıkarıldı. Eşi ve kızını gölette kaybeden baba Muhammed Dursun ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'de oturan Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesinde eşi Dursun ve 2'si kız 4 çocuğunu da alarak otomobille 45 kilometre mesafedeki Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde yer alan gölet kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında suyla oynarken bir anda suya düştü. Onları kurtarmak için suya anne Dursun Solmaz da atladı. Daha sonra ise mangal başındaki baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, anne Dursun Solmaz (35) ve kızları Cevahir Gül Solmaz (14) gölette kayboldu. Tüm çabalara rağmen bulunamayan anne ve kızı için Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edildi.

Uzun süre yapılan çalışmaların ardından bir sonuç alınamayınca Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. Kısa sürede gölete gelen kurbağa adamlar, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Cevahir Gül Solmaz'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA MORG KAPISINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDUGölette eşi Dursun ve kızı Cevahir Gül'ü kaybeden baba Muhammed Solmaz, İnhisar Devlet Hastanesi'nin morg kapısında gözyaşlarına boğuldu. Gölette hayatını kaybeden anne Dursun ve kızı Cevahir Gül Solmaz'ın otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Göletten görüntüler-Ambulans görüntüsü-Hastane önünden görüntüler-Babanın gözyaşlarına boğulması

Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2)

TEM'DE YOĞUNLUK ARTTITEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı. İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle trafik yoğunluğu oluşturdu.

D-100 KARAYOLU AÇIKGündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu tercih eden araçlar vakit kazanıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOKİstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam edebiliyor. Eskihisar-Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam edebiliyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TEM Otoyolu'ndan görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kırıkkale'de 'maske' takmak zorunlu hale getirildi

KIRIKKALE'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile saat 00.00'dan itibaren kent genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, kent genelinde vaka sayısının artması üzerine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 24.06.2020 tarih 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda belli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde, ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda kamu/özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar ve benzeri kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Görüntü dökümü-------------------------Kentten görüntü -Hastanelerden görüntü -Caddelerden görüntü -Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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İslahiye'de ormanlık alanda yangın

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Ağabey Mahallesinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Hatay'dan gelen 1 halikopterin de ekiplere havadan destek verdiği yangın 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü. 5 dönüm alanın yandığı belirtilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ormanlık alanArasözlerin hareketliliğiHalikopterin hareketliliğiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Bakan Kurum: Verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal güzelliğimiz, nazar boncuğu dediğimiz Meke Gölü ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Bu çerçevede Karapınar'ımızın doğal güzelliklerini korumak, iklim değişiklikleri etkilerinden en az şekilde etkilenmesi amacıyla bir çalışma yürütüyoruz."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da bugün Cihanbeyli ilçesi ve baba ocağı Karapınar ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlattı. Karapınar'daki dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan ve kuruyan Meke Gölü ile yeraltı suyunun çekmesiyle meydana gelen obruklara değindi. Bakan Kurum, şunları söyledi: "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal güzelliğimiz, nazar boncuğu dediğimiz Meke Gölü ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Bu çerçevede Karapınar'ımızın doğal güzelliklerini korumak, iklim değişiklikleri etkilerinden en az şekilde etkilenmesi amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Sultaniye Sazlığı'nı ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan Göller Bölgesinin, kesin korunacak hassas alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor. Yine bu çerçevede, Acıgöl ve Meke Gölü jeopark alanında çalışmalarımızı uzman ekiplerimizle birlikte titizlikle sürdürüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Bakan Kurum'dan detay

Bakan Kurum'un konuşması

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA

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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan inceledi

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde sürdürülen trafik denetimini helikopterle inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde başlattıkları trafik denetimi sıkı bir şekilde sürüyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ekiplerin sürdürdüğü denetimi helikopterle inceledi. Karaloğlu, helikopterle yaptığı incelemenin ardından merkez Sur ilçesindeki Yiğitçavuş mevkisinde polis ekiplerinin yol kontrol uygulama noktasına geldi. Vali Karaloğlu, burada yol kontrol uygulamasında görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlarken, seyahat eden vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İncelemelerin ardından yol kontrol nokrasında açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, kent genelinde trafik güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımıza bu bayramında hem trafik kuralları konusunda, hem de pandemiyle ilgili kurallar konusunda eğer konan kurallara uyarsak, hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını ve canını korumuş oluruz" dedi.

Kaynak: DHA