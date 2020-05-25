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DHA YURT BÜLTENİ - 27

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca gizlendiği depoda yakalandıDÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ü., fabrikanın deposunda yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 27
25.05.2020 03:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:53

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca gizlendiği depoda yakalandı

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ü., fabrikanın deposunda yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hacı Sivrikaya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Motosikletin plakasını ikiye katlayan ve kaçan sürücüsü, karşı istikametten gelen polis ekiplerini görünce bir fabrikanın bahçesine girdi. Önce fabrikanın demir kapısına çarpan sürücü, ardından 06 FNA 48 plakalı park halindeki otomobile çarparak motosikletten düştü. Ardından yaya olarak kaçan kişi, kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucu şüpheli bir fabrikanın deposunda yakalandı. Emre Ü., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletin çarptığı otomobilin sahibi Celalettin Uzgit, "Polis takipteydi. Polisten kaçmak isterken kapalı yola girdi. Demire çarptı arkasından benim arabamın altına girdi. Ondan sonra da fabrikanın arkasına doğru kaçmaya başladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisler metruk bina, kömürlük ve bahçelerde arama yaparken

Polisler TIR ve kamyon dorseleri ile duvarlara tırmanırken görüntüPolis koşarken görüntüKaza yapan otomobil ve motosikletin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beline isabet eden kurşunla yaralanan Şenol, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Mert Şenol, hava almak için yürüyüşe çıktı. Bu sırada yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şenol, beline isabet eden kurşunla yaralanarak kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Yaralının ambulansa alınması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,)

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Güneş enerji sistemini tamir ederken havalandırma boşluğuna düştü

ADIYAMAN'da, 2 katlı evinin terasında su ısıtmak için kullanılan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye çalışan Yunus Ödemiş (35), havalandırma boşluğuna düştü. Hastaneye götürülen Ödemiş, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde su ısıtmak için kullanılan güneş enerjisi sisteminin bozulduğunu fark eden Yusuf Ödemiş, sistemi kontrol etmek için 2 katlı binanın terasına çıktı. İdidaya göre bu sırada dengesini kaybeden Ödemiş, binanın havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Ödemiş, sağlık görevllerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ödemiş'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriİtfaiye ekipleriSağlık görevlileriYaralı çıkartılmasıAmbulansa taşınmasıGenel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Kalp krizi geçiren Suriyeli mülteciye bekçiler yardım etti

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, kalp krizi geçiren Suriye uyruklu mülteci Türev Şahin (31), bekçilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki müstakil evde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türev Şahin bir anda rahatsızlandı. Kendi çabasıyla güçlükle dışarı çıkan Şahin, Kesikbaş Cami önünde görevli bekçilerden yardım istedi. Şahin'in yanına giden bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ambulansın görüntüsü-Müdahale edilen mültecinin görüntüsü-Götürülmesi

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL(Tokat),  

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Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesinde meydana geldi. Ertuğrul Özdemir yönetimindeki 06 FR 0799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi  sonucu bahçeye daldı. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Özdemir, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan  Özdemir'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yapan araçtan görüntüler-Polis ekiplerinin aracı incelemesi-Genel ve detay görüntüler

Mehmet IŞIK/KONYA, - 

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Çorum'da vatandaşlara 'drone' ile 'şeker' ikramı

ÇORUM Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren büyük- küçük herkese drone ile şeker ikramında bulundu.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 14.00- 20.00 arasında özel izinle dışarıya çıktı. Çorum Belediyesi ekipleri, sokaklarda gezip, yürüyüş yapan vatandaşlara, şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kentte daha önce drone ile ücretsiz maske dağıtan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayıp bayramı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara da drone ile şeker ikram etti. Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Balkonda bekleyen ailelerine drone şeker dağıtımı-Detaylar

Haber-Kamera:  Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA=================================

Bayramlaşmak için gittikleri akrabalarını ölü buldular

KAYSERİ'de, yalnız yaşayan Alim Batmaz (55), Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim Batmaz'ı Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen akrabaları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, evin salonundaki koltukta yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Batmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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