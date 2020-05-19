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Kısıtlamaya uymadılar, yangını izlediler İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymayan vatandaşlar, bir oto lastik tamir dükkanında çıkan yangını izledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 27
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16

Kısıtlamaya uymadılar, yangını izlediler 

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymayan vatandaşlar, bir oto lastik tamir dükkanında çıkan yangını izledi. 

Yangın, 22.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın zemin katında bulunan oto lastik tamir dükkanında çıktı. İddiaya göre, elektrik akşamının arıza yapması nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede dükkanın her yerini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipler çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, lastik dükkanında maddi hasar meydana geldi. 

YANGINI İZLEMEK İÇİN YASAĞA UYMADILAR

Öte yandan, çıkan yangını gören vatandaşlar olay yerine gelerek izlemeye başladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile video çekmeye çalışırken, bir kadın ise çocuğu ile birlikte yangını izlerken görüntülendi. Yangını izlemek isteyen vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymaması dikkat çekti. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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