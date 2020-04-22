DHA YURT BÜLTENİ - 27
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haberler
Kredi Yurtlar Kurumu, Polis, Muğla, DHA, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 27

Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildiMuğla'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda, yurt dışından getirilen 355 kişi yerleştirildi.

22.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:48
DHA YURT BÜLTENİ - 27

Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

Muğla'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda, yurt dışından getirilen 355 kişi yerleştirildi. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak

Dalaman Havalimanı'na Almanya'dan uçakla gelen 355 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE,  Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. Muğla 355 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağı 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yurt binasından genel görüntü

Otobüslerin yurt binası önüne gelişiOtobüslerden inenlerden görüntüOtobüslerden inenlerin yurt önünde görüntüsü 

Haber – kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

==============================

Dubai'den gelen 353 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'ne bağlı Duabi'den getirilen 353 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de kalan 353 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul'dan otobüslerle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otobüsün yurda gelişi-Vatandaşların inmesi-Çocukların araçtan inmesi-Yurda girişleri-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=========================

Kısıtlamaya saatler kala İzmit sokakları sessizliğe büründü

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına saatler kala, İzmit'te sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İzmit kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Gün içerisinde alışveriş yapmak için sokağa çıkanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerine çekilerek sokağa çıkma yasağını beklemeye başladı. Kentin birçok bölgesinde polis kontrol noktaları oluşturularak, dışarıda olan az sayıda kişi için evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

========================

Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı 

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alındığını tebliğ etti. Apartmanın girişine şerit çekerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Bu sırada apartmanda koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de polis ekipleri tarafından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne götürüldü. Karantina başlamadan 10 dakika önce binaya misafirliğe gelen 3 kişinin de çıkışına polis ekiplerince izin verilmedi. Bu kişilere de apartmanda karantina altında kalacakları bildirildi. Giriş ve çıkışa kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak Haberler
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Hande Yener Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Selçuk İnan Ergin Ataman Loris Karius Hikmet Karaman
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Açıklama
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 01:47:32. #1.15#
title