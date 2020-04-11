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Şanlıurfa'da sokaklar boşaldıİÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesine göre gece saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ile Şanlıurfa'da polis alış-verişe çıkan vatandaşları evlerine gönderirken, bazı noktalar ise bariyerlerle kapatıldı.

11.04.2020 01:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:57
DHA YURT BÜLTENİ  - 27

Şanlıurfa'da sokaklar boşaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesine göre gece saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ile Şanlıurfa'da polis alış-verişe çıkan vatandaşları evlerine gönderirken, bazı noktalar ise bariyerlerle kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Bir anda çarşıda insan hareketliliğin yaşanmasının ardından saat 24.00 itibarıyla polis sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı. Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde sık sık megafonla anons ederek vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin sokakta bulunanları dağıtması-Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar-Sokak ve caddelerin boş olması-Gece bekçilerin gezmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tuğçe Yılmaz (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek, 35 ACN 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden birinde sıkışan Tuğçe Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yerinden görüntü-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, DHA)

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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır'da da fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Diyarbakır'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı. 

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararla ilişkin yayımlanan genelde fırınların açık kalacağı belirtilmesi üzerine, fırında uzun kuyruklar oluşturan bazı vatandaşlar evlerine döndü. 

Diyarbakır'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına ilişkin kent genelinde duyuru anonsları ise sürüyor. Polisin anonsunun ardından kent sakinliğe büründü. 

Kaynak: DHA

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