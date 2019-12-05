DHA YURT BÜLTENİ-27

05.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:54

Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün saat 17.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkan vatandaşlar, mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. Dumandan etkilenen anne Ümmü A. ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın çıkan evden genel görüntü

-Dumanların yükselmesi -İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu HATAY'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine, itfaiye ekipleri yardım etti.

Yangın, akşam saatlerinde, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 347 Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi Ayhan Bozoğulları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında evde olmayan, söndürme çalışmalarının ardından olay yerine gelen Ayhan Bozoğulları'nın kızı, olay yerinde fenalaştı. İsmi öğrenilemeyen genç kıza, sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için uzman itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu (2)VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in intihar etmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir."

SAKARYA

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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)

TUTUKLANDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldırması nedeniyle gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. 'Silahla adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARTIN

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Kaynak: DHA