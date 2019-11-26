DHA YURT BÜLTENİ - 27

26.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:52

Marmaris'te sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle kırsal üç mahallede dere taşması sonucu ev ve iş yerleri ile tarım arazilerini su bastı. Taşan dereyu düşen bir otomobil ise mahalleli tarafından kurtarıldı. Can kaybının yaşanmadığı sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldi.Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ile birlikte etkisini gösteren yağmur, akşam saat 16.00'de kesildi. Saat 18.00'den itibaren aralıklarla sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Marmaris İlçe merkezindeki Eski Datça Yolu, Pazar Yolu ve ana caddelerde yağmur suları göletler oluşturdu. Yeni Datça Yolu'nda toprağın gevşemesi sonucu beton istinat duvarı çöktü. Saat 20.00 ile 22.00 arası şiddetini artıran sağanak nedeniyle Marmaris'e 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Değirmenyanı Mevkii ile 35 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 65 kilometre uzaklıktaki Bozburun mahallelerinde su taşkınları yaşandı. Üç kırsal mahalle de imar planı olmadığı için ıslah edilmeyen dereler taştı. 5 iş yeri, 3 evi taşan dere nedeniyle su bastı. Tarım arazileri göle döndü.

KARAYOLUNA YUVARLANAN KAYA PARÇALARI ULAŞIMI ETKİLEDİMarmaris-Datça ve Turunç-İçmeler Karayolu'nda düşen kaya parçaları trafiği aksattı. Karayolları ekipleri yaptıkları temizleme ile yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ilçe merkezinde ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yaptı.Saat 23.00 sıralarında yağmurun etkisini yitirmesi ardından dereler çekilmeye başladı. Ev ve iş yerlerine su giren vatandaşlar temizliğini yaptı. Mobilya imalatçısı 61 yaşındaki Bahri Durgun'un dereye düşen aracı mahalle sakinlerinin arazi aracılığıyla kurtarıldı. Bahri Durgun, "Bu karanlıkta dereyi yol zannettim ve aracımla içine düştüm. Mobilya imalathanem ve evimde su taşkını olmuştu ona yetişmek için giderken bu kazayı yaşadım. 20 yıldır her sağanak yağmurda bu sorunla karşılaşıyoruz" dedi.Kırsal Değirmenyanı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Pekdüz, "Kırsal mahallerde imar planı olmadığı için dere ıslahları da yapılmıyor. İmar planı olsaydı yapılacak alt yapı çalışmasıyla dere taşmalarının önüne geçirilirdi" dedi.

MUHTAR SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜOrhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ise sosyal medya hesabından sitem dolu yorumlar yazdı. Dinç, "Bu yaşadığımız doğal bir afet. Bu afetin bizlere yaşattığı çile ağır. Son seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ve 6 yıldır tüm kamu kurum kuruluşlarına sorunlarımızı ilettik. Maalesef bir arpa boyu kadar yol alamadık. Bir arpa boyu kadar yol alamadığımız için her zaman olduğu gibi dereler taştı, denizler köpürdü. Uyarılarımızı yetkililere ilettik ama ne yazık ki dinleyen oldu" dedi.Ekili alanlarda da zarara yolaçan sağanak yağmurda sel sularından kaynaklı herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

24 SAATTE METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜMarmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Saat 20.00-22.00 arası 75 kilogram olarak kaydedildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çöken istinat duvarı genel görüntüsüDeğirmenyanı Mahallesi'nde dereye düşen aracın kurtarılması genel-ayrıntılı görüntüDereye düşen araç sahibi 61 yaşındaki Bahri Durgun ile röportajHisarönü ve Değirmenyanı Mahallesi'nde dere taşması sonucu yolun kapanmasıBozburun ve Orhaniye Mahallesi'nde vatandaşların cep telefonu ile çektiği su taşkını genel görüntüleri

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),====================================

Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.Mimus Sokak Sanatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kırdı. Projelerini sürdüren Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalan kadınlar için sokak oyunu sergiledi. Pantomim ve canlı heykel performansı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda, bir kadının üzerine beyaz çarşaf sarıldı ve ardından temsili olarak kırmızı boya ile çarşafın üzerine el izleri bırakıldı. Bu sırada, üzerinde beyaz çarşaf bulunan kadının bacağına sarılan bir çocuk figürü yapıldı. Daha sonra boynunda turuncu atkı bulunan kadılar, temsili olarak şiddet gören kadının etrafını sardı. Başta Emine Bulut olmak üzere şiddete uğrayan kadınlar için sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Performanstan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi

İzmir'de, Büyükşehir Belediye Meclisi, suya yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. AK Parti'li Meclis üyeleri, yeni tarifelere karşı çıkıp, zam yapılmamasını isterken, yeni tarifeler CHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. Yeni tarifeler 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir'in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DÜNYA KENTİ OLMAYA YAKLAŞIYOR'Kenti tanıtarak cazibesini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Bu sadece turizmcinin işi değildir, kamu görevlileri bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan oldu. Dünyamızda bu var. Kentlerin aralarında ittifaklar kurduğu birbirleriyle rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir onun için çok daha fazla uluslararası alanda temsil edilecek, yer alacak. Onun için İzmir çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Biz de bunun önünü açacağız. İftihar edebilirsiniz, İzmir her geçen gün daha fazla dünya kenti olmaya yaklaşıyor" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Meclisi altıncı oturumu tamamlandıktan sonra, İZSU Genel Kurulu yapıldı.

'1 MİLYAR 100 MİLYON GELİR GİDER ARASINDA BÜTÇE AÇIĞI VAR'İZSU Genel Kurulu'nda da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuştu. İZSU'nun, İzmir için hayati öneme sahip bir kurum olduğunu belirte Hızal, şunları söyledi: "AK Parti Grubu olarak 5 yıllık stratejik planın geçmesi için olumlu oy kullandık. İzmir'in geliştirilmesi için doğru bir plan yaptınız, eksikleri olmasına karşın olumlu baktık. Başkan, 'marka kent' diyor. Hedefimiz İzmir'i dünya kentleri arasına sokmak. Başkan aday olduğu süreçte bunları dile getirdi, herhalde aynı sorunlar devam ediyordur. Şu da bir gerçek; 8 aylık bir süreçte bu kadar yapısal, ciddi sorunların ortadan kaldırılmasını elbette beklemiyoruz.1 milyar 100 milyon gelir gider arasında bütçe açığı var. Bunun denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi borçtur. İlkesel olarak, AK Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz. Borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve borca harcanmasına karşıyız."

AK PARTİ SU ZAMMINA KARŞI ÇIKTISuya yapılan zammı da eleştiren Özgür Hızal, "31 Mart'ta seçim kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15'lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Bu bütçelerle bu şekilde devam edilirse bir 85 yıl daha sürecek. Biz sizden gerçekten yüzülebilir körfez projesi istiyoruz. Bu şekilde projelerle değil, doğru hayata geçilebilir verilerle istiyoruz. Aksi halde değil 3 yıl sonra 13 yıl sonra bile yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm bu gerekçelerle AK Parti olarak bütçe tasarısı ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" dedi.

'TAVİZ VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK'Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP Yeşim Tekoğlu da, yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt vererek, şunları söyledi: "Özgür Bey bize 'suya zam yapmayın' dedi. Ben de size iktidar partisine mensup olduğunuz için, 'elektriğe ve mal alımlarına zam yapmayın' diyorum. Kiraz dahil her yerde yatırımlarımız programımızda var. İzmir'de içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir, adil, kaliteli, bilimin ışığında sağlamak misyonumuzdur. İZSU önümüzdeki yılda da hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2020 mali yılı performans programı tüm birimlerimizin koordinasyonu sağlanarak yapılmıştır. Faaliyet raporunun temelidir."AK Parti'li Hüsnü Boztepe de, kayıp kaçak su oranlarını açıkladıktan sonra, "Su kaybımız 92 milyon metreküp. Eğer bunun önüne geçilmezse, Tahtalı Barajı kadar su kaybımız olacak" dedi.

'VAATLERİMİN HEPSİNİN ARKASINDAYIM'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birleşimin sonunda eleştirilere toplu şekilde yanıt verdi. Toplantıda birçok önemli fikrin paylaşıldığını ve bunları dikkate alacaklarını ifade eden Soyer, AK Parti'li meclis üyelerinin eleştirilerini anımsatarak, tüm vaatlerinin arkasında olduğunu belirtti. Soyer, İzmir'in su arıtma konusunda Türkiye'de birinci kent olduğunu da belirterek, "Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz. Yurt dışı gezilerime gelince. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'ne gittim. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz herkes de hayranlıkla dinliyor. Çok daha fazla köy, mahalle geziyoruz. Oraya da gideceğiz yurt dışına da gideceğiz" dedi.

YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDEAK Parti Grubu'nun, program ve taslak için olumsuz yönde oy kullandığı oturumda, suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Kaynak: DHA