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DHA YURT BÜLTENİ - 26

30.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:58
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Adana'da eğlence mekanı ile kapısı bebek arabasıyla kamufle edilen kahveye polis baskını ADANA'da polis ruhsatsız bir eğlence mekanı ile kumar oynattığı iddiasıyla mühürlenmiş bir kahvehaneye baskın yaptı.

Adana'da eğlence mekanı ile kapısı bebek arabasıyla kamufle edilen kahveye polis baskını

 ADANA'da polis ruhsatsız bir eğlence mekanı ile kumar oynattığı iddiasıyla mühürlenmiş bir kahvehaneye baskın yaptı. Mühürlenen kahvehanenin kapısına bebek arabası konularak kapalı görünümü verilmeye çalışıldığı ve merdiven dairesindeki pencereden gizlice girildiği tespit edilirken, her iki mekandaki 60 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri'nde görevli polisler, Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 3'üncü katında ruhsat bir eğlence mekanının faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı. 

MASKESİZ GİRİLMEZ

Kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazan ruhsatsız eğlence mekanına baskın yapan ekipler, içeride eğlenen yüzlerinde maske olmadığı öne sürülen 30 kişiyi yakaladı. Aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişinin kimliklerini toplayan polis, koronavirüs tedbirlerini ihlalden işlem yapmaya başladığı sırada, daha önce kumar oynattığı iddiasıyla mühürlenen üst kattaki kahvehaneden seslerin geldiği fark edildi. Üst kat ışıklarının yanmasından da şüphelenen polis, kahvehaneye de baskın yaptı.

PENCEREDEN GİRDİLER

Üst kata çıkan polisler, mühürlü demir kapının önüne bebek arabasının bırakıldığını, merdiven dairesindeki pencerenin açık olduğunu gördü. Pencereden giren ekipler, içeride kumar ve oyun oynayan 30 kişiyi yakaladı. Bebek arabası ile kamufle edilmeye çalışılan mühürlü kahvehanedeki ve alt katındaki ruhsatsız eğlence mekanındaki toplam 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynamaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ruhsatsız eğlence mekanı Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce mühürlenirken, her iki iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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